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منار اللبنانية تتعرض لمحاولة اغتيال وعبارة واحدة تُنقذها! (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
منار اللبنانية تتعرض لمحاولة اغتيال وعبارة واحدة تُنقذها! (فيديو) watanserb.com
منار اللبنانية وشعبان عبدالرحيم

وطن– كشفت الفنانة اللبنانية منار حمزة، أنها تعرضت لمحاولة اغتيال وقتل، وسرقة أيضاً، من قبل جهات مجهولة.

“كلمة ماشاء الله حمتني”

وقالت منار في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “انستجرام”: “16 حزيران، كانت حفلة وصارت سرقة ومحاولة قتل بنفس الليلة. ليلة بشعة كتير، بس الله حماني بفضل كلمة (ما شاء الله) على باب بيتي”.

 

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وروت منار ما حدث بالتفصيل قائلة إن شخصان مسلحان قطعا طريقها، وطلبا منها أن تفتح الباب.

 

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وانهارت منار أثناء الحديث، مردفة: “أنا صرت إغلط عليهم، وقلتله يا حقير يا جبان، إزا فيك تقوصني قوص”.

وأشارت منار إلى كدمة في رأسها، قائلة إنها بسبب ضربهم لها 4 مرات بالمسدس، بهدف محاولة إفقادها الوعي. لكن هذا لم يحدث.

ولم توضح الفنانة اللبنانية كيف تخلصت من المسلحين، وكيف انتهى الأمر. مكتفية بالتعليق: ” برسم القضاء اللبناني والسلطات المعنية .بس كيف فينا نحمي حالنا ببلاد الناس صاروا مجرمين”.

أزمة منار وعائلة شعبان عبدالرحيم

وكانت أزمة منار مع اسرة المطرب الشعبي المصري الراحل، شعبان عبدالرحيم، قد عادت إلى الواجهة بعدما كشفت أن عصام نجل الفنان الراحل، طلبها للزواج.

وقالت منار في تصريحات صحيفة حينها المصرية: “عصام يحاول دائما التهرب من المشكلة الأساسية حول حقي في الإرث بأمور أخرى. حينما جئت إلى مصر من أجل إقامة مؤتمر صحفي لتوضيح حقيقة حقي في الميراث تدخل أحد رجال الأعمال. صديق الطرفين، وهدأت الأزمة، واصطحبني لحضور حفل زفاف حفيدة شعبان عبد الرحيم”.

وأشارت منار إلى أنها فوجئت برد فعل “عصام” الذي طلب يدها للزواج، مؤكدة أنه يريد إلهاء الآخرين عن حقها في الميراث.

أين ميراثي؟

وأضافت: “أقول لعصام أنا موافقة على الزواج منك، ولكن أين ميراثي من ميراث والدك، كما أن مهري غالي، هل تستطيع أن تدفعه، وأنت لم تعط لي ميراثي الذي هو حقي”.

وقالت منار إنها تعرفت على شعبان عبد الرحيم، من خلال مدير أعمالها، وكانت تربطهما علاقة صداقة ومحبة قوية، ولم يربطهما زواج.

وأوضحت منار أن علاقتها بالفنان الراحل بدأت بعد كليب “هتجوز لبنانية” الذي جمعهما، مشيرة إلى أنه انتشرت شائعات حول زواجهما حينها، لكنها نفت ذلك.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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