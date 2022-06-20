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الهدهد

مراسيم سلطانية.. السلطان هيثم بن طارق يصدر مرسومين خاصين بالبلاط السلطاني

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
مراسيم سلطانية watanserb.com
السلطان هيثم بن طارق

وطن – بعد أيام من إصداره مجموعة من المراسيم أعادت تشكيل مجلس الوزراء وأقرت استحداث ولايات جديدة، أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، صباح الاثنين، مرسومان سلطانيان، قضى الأول باعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السُّلطاني وصلاحيات الأمين العام.

ووفقا لما نشره وكالة الانباء العمانية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، فقد قضى المرسوم الثاني بإجراء تعيينات في شؤون البلاط السلطاني.

ووفقا للمرسوم السلطاني الثاني، فقد عين الشيخ سعيد بن هلال بن علي الخليلي رئيسًا لشؤون الموارد البشرية والمالية والإسناد بذات درجته ومخصصاته المالية، والمهندس هلال بن محمد بن حميد الوائلي رئيسًا لشؤون الخيل والهجن والمزارع والحدائق السلطانية بالدرجة الخاصة.

إعادة تشكيل مجلس الوزراء

وكان سلطان عمان “هيثم بن طارق”، قد أصدر الخميس، مراسيم سلطانية، قضى أبرزها بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وإجراء تغييرات فيه.

وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء العمانية، فقد قرر السلطان تعيين “هلال السبتي” وزيرا للصحة، و”سالم العوفي” وزيرا للطاقة والمعادن، و”محمد المعمري” وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية.

وشملت المراسيم إنشاء مجلس يسمى المجلس الأعلى للقضاء، وعيّن “عيسى بن حمد بن محمد العزري”، أمينا عام له، إضافة لتعيين نائب لرئيسه.

كما تم تعيين الشيخ “غصن بن هلال العلوي” رئيسا لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمرتبة وزير.

وأمر السلطان بإصدار نظام المحافظات، وتحديد وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي.

وتقرر أيضا تعديل بعض أحكام قانون المجالس البلدية، ونقل اختصاص وحصر وتثمين الممتلكات من وزارة الداخلية إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

المصدروكالة الأنباء العمانية
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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