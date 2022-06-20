مراسيم سلطانية.. السلطان هيثم بن طارق يصدر مرسومين خاصين بالبلاط السلطاني

وطن – بعد أيام من إصداره مجموعة من المراسيم أعادت تشكيل مجلس الوزراء وأقرت استحداث ولايات جديدة، أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، صباح الاثنين، مرسومان سلطانيان، قضى الأول باعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السُّلطاني وصلاحيات الأمين العام.

ووفقا لما نشره وكالة الانباء العمانية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، فقد قضى المرسوم الثاني بإجراء تعيينات في شؤون البلاط السلطاني.

ووفقا للمرسوم السلطاني الثاني، فقد عين الشيخ سعيد بن هلال بن علي الخليلي رئيسًا لشؤون الموارد البشرية والمالية والإسناد بذات درجته ومخصصاته المالية، والمهندس هلال بن محمد بن حميد الوائلي رئيسًا لشؤون الخيل والهجن والمزارع والحدائق السلطانية بالدرجة الخاصة.

وقضى الثاني بإجراء تعيينات في شؤون البلاط السلطاني حيث يُعيّن الشيخ سعيد بن هلال بن علي الخليلي رئيسًا لشؤون الموارد البشرية والمالية والإسناد بذات درجته ومخصصاته المالية، والمهندس هلال بن محمد بن حميد الوائلي رئيسًا لشؤون الخيل والهجن والمزارع والحدائق السلطانية بالدرجة الخاصة. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) June 20, 2022

إعادة تشكيل مجلس الوزراء

وكان سلطان عمان “هيثم بن طارق”، قد أصدر الخميس، مراسيم سلطانية، قضى أبرزها بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وإجراء تغييرات فيه.

وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء العمانية، فقد قرر السلطان تعيين “هلال السبتي” وزيرا للصحة، و”سالم العوفي” وزيرا للطاقة والمعادن، و”محمد المعمري” وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية.

وشملت المراسيم إنشاء مجلس يسمى المجلس الأعلى للقضاء، وعيّن “عيسى بن حمد بن محمد العزري”، أمينا عام له، إضافة لتعيين نائب لرئيسه.

كما تم تعيين الشيخ “غصن بن هلال العلوي” رئيسا لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمرتبة وزير.

وأمر السلطان بإصدار نظام المحافظات، وتحديد وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي.

وتقرر أيضا تعديل بعض أحكام قانون المجالس البلدية، ونقل اختصاص وحصر وتثمين الممتلكات من وزارة الداخلية إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.