فيديو ذبح فتاة المنصورة يستنفر النائب العام وحقائق صادمة تتكشف!

وطن– أثار فيديو ذبح فتاة المنصورة، المتداول لواقعة مقتل طالبة جامعة المنصورة حالة من الحزن والصدمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

صدمة نفسية

وأصيب عدد من الناشطين بصدمة نفسية بعد مشاهدة الفيديو، نظراً لبشاعة المحتوى.

ويظهر في فيديو ذبح فتاة المنصورة، لحظة قتل الطالبة نيرة على يد زميلها، أمام أسوار الجامعة في وضح النهار.

وقام المتهم بطعن المجني عليها عدة طعنات، ثم سدد لها طعنه نافدة في الرقبة، أودت بحياتها عقب وصولها إلى مستشفى المنصورة العام.

النائب العام غاضب

وأصدر النائب العام في مصر، بياناً أهاب فيه المواطنين بعدم تداول مقطع فيديو ذبح طالبة جامعة المنصورة. وتقديم أي مقاطع مصورة للجهات المختصة، لعدم التأثير على مجريات التحقيق.

وقال شهود عيان، إن الفيديو المتداول، قام بعض الطلاب بالتقاطه من المدينة الجامعية.

وقال شاهد عيان في حديث لصحيفة “الوطن” المحلية، أن المتهم كان يستقل دراجة بخارية، ودار حديت بينه وبين الطالبة. عقب ذلك سدد لها عدة طعنات متفرقة. ثم قام بنحر عنقها أمام أعين المارة، وسط حالة من الصدمة التي انتابت الجميع.

وذكر شاهد آخر أنه فوجئ بسماع صوت الصراخ. ثم شاهد عدد من الفتيات تهرولن إلى داخل الجامعة، في حالة من الصدمة. نظراً لبشاعة المنظر.

وأشار إلى أنه أسرع إلى خارج أسوار الجامعة، ليتفاجأ بالفتاة نيرة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

حاول قتل نفسه

وأكد الشاهد أن عدداً من الشباب قاموا بالتعدي على الشاب المتهم بقتل فتاة جامعة المنصورة، الأمر الذي أحدث به عدة إصابات. نقل على إثرها إلى المستشفى.

وقال شاهد ثالث إن هناك عاطفية بين الشاب والفتاة منذ فترة، إلا أنهما انفصلا وقررت الارتباط بآخر.

وأضاف، أن المتهم أرسل لنيرة عدة تهديدات إلا أنها لم تكترث .

وهنا قرر المتهم إنهاء حياتها بطريقة بشعة في وضح النهار، بالقرب من بوابة الجامعة.

وقال الشاهد: “كانوا واقفين مع بعض في حالة طبيعية. ولكن انقلبت الأمور وأصواتهم ارتفعت، وقام بطعنها”.

وكشف الشاهد أن المتهم بعد قيامه بقتل الفتاة، حاول إنهاء حياته، حيث سدد لنفسه طعنة. إلا أنه لم يتمكن من ذلك.

وقال إن الشاب يبدو عليه التخطيط للواقعة منذ فترة، حيث أسقط المجني عليها أرضاً. ثم اعتدى عليها مباشرةً، وحاول الهرب.

صور مسيئة وابتزاز

وفي هذا السياق، كشف صديق والد الضحية نيرة أن القاتل تقدم لها من قبل من أجل خطبتها. ولكن عائلتها رفضوه. لذلك سيطرت عليه حالة من الغضب وترصد للمجني عليها وقام بقتلها.

وتابع صديق والد طالبة المنصورة: “هو اتقدم لها أكتر من مرة لكنهم رفضوه. وهو للأسف شاب عنيد وعملوله أكثر من محضر في أقسام الشرطة، والمشكلة دي بقالها فترة طويلة موجودة بينهم”.

وأشار إلى أن الطالبة نيرة تعرضت إلى الابتزاز من قبل هذا الشاب في وقت سابق. حيث قام بنشر صور مسيئة على “فيسبوك”.

لو مكنتيش ليا هموتك

وأكد صديق العائلة: “هي كانت مع إخواتها في المصيف وخد صورها وحطها على فيسبوك. وعملوا له أكتر من محضر في الشرطة”.

وقال عدد من صديقات نيرة، إن الطالب المتهم حاول الكلام معها عن الزواج منها قبل الحادث بأيام، لكنها رفضته بشكل قاطع.

وعندما حاول تكرار الطلب وبخته وحدثت بينهما مشاداة كلامية، فتوعدها قائلا: لو مكنتيش ليا هموتك.