الرئيسيةالهدهدشغل مصاطب.. اشتباك وتلاسن في البرلمان المصري بين نائب ووزيرة التخطيط
الهدهد

شغل مصاطب.. اشتباك وتلاسن في البرلمان المصري بين نائب ووزيرة التخطيط

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
وزيرة التخطيط هالة السعيد النائب فتحي قنديل watanserb.com
وزيرة التخطيط هالة السعيد - النائب فتحي قنديل

وطن – أغضب تصريح النائب البرلماني المصري فتحي قنديل، وزيرة التخطيط هالة السعيد، خلال جلسة عقدها مجلس النواب لمناقشة خطة الموازنة الجديدة في مصر.

القصة تعود إلى هجوم النائب فتحي قنديل على الوزيرة المصرية، وانتقاده لـ”سوء التخطيط”، مستشهدا بوجود أزمات عديدة بسبب ذلك، بينها توقف مستشفيات عن العمل بسبب الفشل في التخطيط.

وأدلى النائب البرلماني بكلمة تسببت في غضب الوزيرة المصرية، وذلك عندما قال إن ما تقوم به وزارة التخطيط هو تخطيط مصاطب.

لم تتمالك وزيرة التخطيط هالة السعيد أعصابها بسبب الكلمة التي قالها النائب فتحي قنديل، ووصفتها بغير الجائزة، وطالبت بحذفها على الفور.

وقالت السعيد إن مشاركتها في جلسة مجلس النواب ومناقشة الموازنة العامة الجديدة ليس من باب الدفاع عن الوزارة لكنها تدافع عن الدولة، وأشارت إلى أن عملية التخطيط تستهدف الدولة بالكامل.

وردت الوزيرة أيضًا على مصطلح “المصاطب” بقولها إن ما تقوم به الوزارة يأتي وفق خطط علمية مدروسة.

وتدخل وكيل مجلس النواب المصري أحمد سعد الدين لفض الاشتباك بين الجانبين، واستجاب لطلب الوزيرة بأن وجه بحذف تلك الكلمة من المضبطة.

لكن على الرغم من ذلك، أكد سعد الدين أن كلمة النائب لا يوجد بها أي شيء مشين، لكنه أصره على حذفها كما طلبت الوزيرة.

واستأنف مجلس النواب في مصر، الاثنين، الجلسة العامة، التي تتضمن مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسنة المالية 2022/ 2023.

ووجهت الدعوة إلى عشر وزارات هي العدل، المالية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، الشباب والرياضة، التجارة والصناعة، كما تم دعوة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وانتقد العديد من النواب، حجم الإنفاق الحكومي في الموازنة العامة وتحديدا مستشاري الوزارات وتقاضيهم مبالغ ضخمة، في وقت تسجل فيه الموازنة العامة زيادة كبيرة في أعباء الدين العام حيث وصلت نسبتها إلى 110% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

المصدروطن - رصد تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
الهدهد

فيديو صادم في الفيوم .. شاهد ماذا فعل شابان بفتاة تعمل على جمع القمامة!

الهدهد

البرلمان المصري يدرس تغليظ عقوبة التحرش وتحويلها من جنحة إلى جناية

الهدهد

نائب مصري يُشبه وزير المالية محمد معيط خلال جلسة في البرلمان بـ(سيدنا يوسف) ويثير ضجة واسعة

الهدهد

حقيقة وقوف الإمارات وراء تمويل سد النهضة.. المشادة الكلامية في البرلمان المصري لم تكن عفوية وهذه التفاصيل

الهدهد

مشادة كلامية في البرلمان المصري بسبب دور الإمارات في تمويل سد النهضة.. مصطفى البكري انفعل بشدة

حياتنا

زواج أصالة نصري من نائب في البرلمان المصري يثير الجدل وتوجيهات عليا تمنع هذا الأمر!

الهدهد

مصر: فرض غرامات على المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ…

الهدهد

حادثة “فيرمونت” الجنسية أخجلت نواب السيسي.. هذا ما أقره البرلمان لاحتواء الغضب بعد أن أصبح التحرش مثل السلام عليكم!

الهدهد

مجلس النواب ينصب السيسي “فرعونا” جديدا لمصر ويوافق على مد فترة رئاسته

حياتنا

“شاهد” خالد يوسف خرج عن طوره من فيديوهاته الإباحية.. لا تخالف القانون وهؤلاء من سربوها!

حياتنا

أرسلها “فاعل خير”.. “50 أسطوانة و16 جيجا” إباحية جديدة لخالد يوسف مخرج 30 يونيو

تقارير

اللوبي الجديد للإمارات يعتمد على المرتزقة.. ابن زايد يستعين بمُلمعي “السيسي” لتبييض سجل بلاده الأسود

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا