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شاكيرا تستيقظ على أمر غريب في منزلها وعرض زواج غير متوقع! (شاهد)

لم يُعرف من خطّ تلك العبارات على منزل المطربة

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
شاكيرا watanserb.com
شاكيرا

وطن – لا يزال الإنفصال المثير للجدل بين المطربة الكولومبية شاكيرا وجيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني، هو حديث الصحافة الإسبانية والدولية مع استمرار تطور الأحداث.

شاكيرا بيكيه.. دليل قديم على عدم إخلاص اللاعب كان واضحاً للجميع عدا شاكيرا ! watanserb.com
شاكيرا وبيكيه

ورُسمت بعض الرسومات على الجدران، يوم الاثنين، بالقرب من منزل عائلة المطربة الكولومبية في برشلونة.

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أنّه تمت كتابة رسائل باللغة الإنجليزية، بما في ذلك عبارات مثل “أحبك يا امرأة جميلة” ، “أنا قادم إليك يا حبيبي” و “أنا مستعد للزواج منك الآن ودعمك”.يبدو انّا موجهة للمطربة الكولومبية.

عبارات على جدران منزل شاكيرا
عبارات على جدران منزل شاكيرا

على الرغم من الوضع المتوتر، وبعد أسبوعين من انتهاء العلاقة، تم مشاهدة لاعب برشلونة بيكيه وهو يصل إلى منزله السابق لاصطحاب الأطفال حتى يتمكن من أخذهم إلى المدرسة.

كما يأتي ذلك بينما تستمر الشائعات في الإنتشار حول خطوات شاكيـرا وبيكيه التالية.

نشر صور جيرارد بيكيه مع حبيبته الجديدة بعد انفصاله عن شاكيرا watanserb.com
بيكيه وشاكـيرا

وبينما تعتزم الفنانة الكولومبية الانتقال إلى ميامي ، أمضى لاعب كرة القدم بضعة أيام إجازة في ستوكهولم. حيث يقضي إجازة قبل بدء التدريبات التمهيدية للموسم الجديد مع برشلونة في غضون أسبوعين.

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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