شاكيرا تستيقظ على أمر غريب في منزلها وعرض زواج غير متوقع! (شاهد)

وطن – لا يزال الإنفصال المثير للجدل بين المطربة الكولومبية شاكيرا وجيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني، هو حديث الصحافة الإسبانية والدولية مع استمرار تطور الأحداث.

ورُسمت بعض الرسومات على الجدران، يوم الاثنين، بالقرب من منزل عائلة المطربة الكولومبية في برشلونة.

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أنّه تمت كتابة رسائل باللغة الإنجليزية، بما في ذلك عبارات مثل “أحبك يا امرأة جميلة” ، “أنا قادم إليك يا حبيبي” و “أنا مستعد للزواج منك الآن ودعمك”.يبدو انّا موجهة للمطربة الكولومبية.

على الرغم من الوضع المتوتر، وبعد أسبوعين من انتهاء العلاقة، تم مشاهدة لاعب برشلونة بيكيه وهو يصل إلى منزله السابق لاصطحاب الأطفال حتى يتمكن من أخذهم إلى المدرسة.

كما يأتي ذلك بينما تستمر الشائعات في الإنتشار حول خطوات شاكيـرا وبيكيه التالية.

وبينما تعتزم الفنانة الكولومبية الانتقال إلى ميامي ، أمضى لاعب كرة القدم بضعة أيام إجازة في ستوكهولم. حيث يقضي إجازة قبل بدء التدريبات التمهيدية للموسم الجديد مع برشلونة في غضون أسبوعين.