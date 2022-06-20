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رياضة

حسن شحاتة ينتقد أداء صلاح مع منتخب مصر.. هذا ما قال عنه!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الكابتن حسن شحاتة ينتقد أداء محمد صلاح مع منتخب مصر watanserb.com
الكابتن حسن شحاتة ينتقد أداء محمد صلاح مع منتخب مصر

وطن – انتقد الكابتن حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري، أداء اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خلال مشاركته الدولية في البطولات المختلفة مع منتخب مصر.

وقال المدرب المخضرم شحاته، في تصريح صحفي له عبر قناة (صدى البلد) المصرية، ” محمد صلاح نجم من نجوم العالم، وكل ما فعله يعطيه الحق بأن يكون نجم النجوم”.

حسن شحاتة وانتقاد محمد صلاح

وأردف شحاتة، ” على الصعيد الفني أرى بكل صراحة بأن صلاح لم يقدم أي شيء حتى الآن مع منتخب مصر، كما أنه نجم من نجوم العالم. ولا بد حين مشاركته مع بلاده أن يقدم مستوى أفضل من ذلك بكثير”.

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كما وأضاف، ” صلاح في كثير من المباريات التي خاضها مع المنتخب، لم يكن موجود في الصورة بشكل جيد”.

نوعية اللاعبين

ورد شحاتة على سؤال اختلاف نوعية اللاعبين المتواجدين بجواره في منتخب مصر عن زملائه في فريق ليفربول المتألق في صفوفه، ” صلاح لن يختار اللاعبين الذين يتواجدون بجواره في أرضية الملعب، ولكن عليه أن يخرج قبل البطولة ويخبر الجميع بهذا الأمر”.

كما وختم حديثه عن صلاح، ” مع الأسف منتخب مصر كان يلعب بطريقة تجعل اللاعب تحت الضغط دائماً أكثر من أي لاعب داخل الملعب، حيث حين يستلم الكرة ترى 3 لاعبين محطين به. فكان لا بد من تغيير الطريقة واستخدام أسلوب جديد لتفادي ذلك”.

الكاف وتكريم شحاته

وفي سياق آخر، نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، احتفالاً بعيد ميلاد المدرب المصري حسن شحاته ال73 عاماً.

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كما وعلق الكاف على مقطع الفيديو المنشور، ” المدرب الوحيد الذي استطاع التتويج بكأس الأمم الأفريقية 3 مرات على التوالي.. عيد ميلاد أسطورة كرة القدم المصرية حسن شحاتة”.

مشواره التدريبي

توجه الأسطورة حسن شحاتة إلى عالم تدريب كرة القدم بعد قرار اعتزاله عام 1983، ليبدأ مشواره مع نادي الزمالك، وبعدها قاد فريق الوصل الإماراتي عام 1985، ثم المريخ المصري، اتحاد الشرطة، والاتحاد السكندري. كما ودرب المنيا والشرقية والشمس والأهلي الليبي.

كما ونجح في قيادة فريق السويس في الصعود إلى الدرجة الأولى الممتازة خلال فترة تدريبه من 1996 وحتى عام 2000، ودرب المقاولون العرب، النادي العربي القطري، الدفاع الحسيني المغربي، وبتروجيت.

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وخاض حسن شحاتة تدريب منتخب مصر في 86 مباراة في كافة البطولات المختلفة، حقق من خلالها الفوز في 52 مباراة، والتعادل في 16 مباراة. كما وتلقى الخسارة في 18 مباراة.

ويعد شحاته المدرب الوحيد الذي حقق التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 3 مرات على التوالي، خلال فترة تدريبة ما بين 2004 وحتى عام 2011. حيث توج باللقب الأفريقي في أعوام 2006 و2008 و2010.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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