حسن شحاتة ينتقد أداء صلاح مع منتخب مصر.. هذا ما قال عنه!

وطن – انتقد الكابتن حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري، أداء اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خلال مشاركته الدولية في البطولات المختلفة مع منتخب مصر.

وقال المدرب المخضرم شحاته، في تصريح صحفي له عبر قناة (صدى البلد) المصرية، ” محمد صلاح نجم من نجوم العالم، وكل ما فعله يعطيه الحق بأن يكون نجم النجوم”.

حسن شحاتة وانتقاد محمد صلاح

وأردف شحاتة، ” على الصعيد الفني أرى بكل صراحة بأن صلاح لم يقدم أي شيء حتى الآن مع منتخب مصر، كما أنه نجم من نجوم العالم. ولا بد حين مشاركته مع بلاده أن يقدم مستوى أفضل من ذلك بكثير”.

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كما وأضاف، ” صلاح في كثير من المباريات التي خاضها مع المنتخب، لم يكن موجود في الصورة بشكل جيد”.

نوعية اللاعبين

ورد شحاتة على سؤال اختلاف نوعية اللاعبين المتواجدين بجواره في منتخب مصر عن زملائه في فريق ليفربول المتألق في صفوفه، ” صلاح لن يختار اللاعبين الذين يتواجدون بجواره في أرضية الملعب، ولكن عليه أن يخرج قبل البطولة ويخبر الجميع بهذا الأمر”.

كما وختم حديثه عن صلاح، ” مع الأسف منتخب مصر كان يلعب بطريقة تجعل اللاعب تحت الضغط دائماً أكثر من أي لاعب داخل الملعب، حيث حين يستلم الكرة ترى 3 لاعبين محطين به. فكان لا بد من تغيير الطريقة واستخدام أسلوب جديد لتفادي ذلك”.

الكاف وتكريم شحاته

وفي سياق آخر، نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، احتفالاً بعيد ميلاد المدرب المصري حسن شحاته ال73 عاماً.

المدرب الوحيد الذي استطاع التتويج بكأس الأمم الإفريقية 3 مرات على التوالي 🏆 🇪🇬 عيد ميلاد سعيد لأسطورة كرة القدم المصرية حسن شحاتة 🥳#TotalEnergiesAFCON | @EFApic.twitter.com/XUGrkb3hRp — CAF – عربي (@caf_online_AR) June 19, 2022

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كما وعلق الكاف على مقطع الفيديو المنشور، ” المدرب الوحيد الذي استطاع التتويج بكأس الأمم الأفريقية 3 مرات على التوالي.. عيد ميلاد أسطورة كرة القدم المصرية حسن شحاتة”.

مشواره التدريبي

توجه الأسطورة حسن شحاتة إلى عالم تدريب كرة القدم بعد قرار اعتزاله عام 1983، ليبدأ مشواره مع نادي الزمالك، وبعدها قاد فريق الوصل الإماراتي عام 1985، ثم المريخ المصري، اتحاد الشرطة، والاتحاد السكندري. كما ودرب المنيا والشرقية والشمس والأهلي الليبي.

حسن شحاتة🎙 : "محمد صلاح في مباريات كثيرة مع منتخب مصر لم يكن موجود في الصورة بشكل جيد" pic.twitter.com/cBh3dXXRV1 — Yallakora (@Yallakoranow) June 19, 2022

كما ونجح في قيادة فريق السويس في الصعود إلى الدرجة الأولى الممتازة خلال فترة تدريبه من 1996 وحتى عام 2000، ودرب المقاولون العرب، النادي العربي القطري، الدفاع الحسيني المغربي، وبتروجيت.

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وخاض حسن شحاتة تدريب منتخب مصر في 86 مباراة في كافة البطولات المختلفة، حقق من خلالها الفوز في 52 مباراة، والتعادل في 16 مباراة. كما وتلقى الخسارة في 18 مباراة.

لاعب استثنائي ✨

مدرب أسطوري ⭐️

إنجازات مصرية وعربية وإفريقية 🏅 🏆 "المعلم" 🏆 حسن شحاتة.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد 🎂 pic.twitter.com/tWr7bX0OKS — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 19, 2022

ويعد شحاته المدرب الوحيد الذي حقق التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 3 مرات على التوالي، خلال فترة تدريبة ما بين 2004 وحتى عام 2011. حيث توج باللقب الأفريقي في أعوام 2006 و2008 و2010.

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