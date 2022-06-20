جولة أوروبية في أفضل 5 ملاعب في القارة العجوز

وطن–إذا كنت من مشجعي كرة القدم، فيجب أن تنتهز الفرصة للسفر حول العالم، لا سيما القارة الأوروبية حيث ستجد أفضل وأكثر الأماكن التاريخية شهرة لهذه الرياضة.

يُعاش شغف كرة القدم بطريقة فريدة في الملاعب، لذلك إذا كنت مسافرًا تجاه أوروبا فمن المهم أن تزور أحد هذه الأماكن، حيث يقوم آلاف المشجعين والسياح بجولات كاملة لمشاهدة الملاعب.

يمكنك زيارة متاحف الملعب وغرف تبديل الملابس..، باختصار، يوجد في الملاعب المزيد من الخصائص التي تعرفك بتاريخ الفريق وكرة القدم.

إذا كنت مسافرًا بشكل متكرر ومن عشاق كرة القدم، فيجب عليك القيام برحلة لمشاهدة هذه الأماكن التي تحمي ألوان الفرق المهمة جدًا بحسب ما ترجمته “وطن” نقلا عن موقع “إسكابادا” المكسيكي.

بالإضافة إلى ذلك، إنها فرصة مثالية للإعجاب بالأعمال المعمارية التي تم تخصيصها فقط للملاعب.

تذكر أن أوروبا ليست معترف بها فقط لامتلاكها دوري أبطال أوروبا، وهو أحد أكثر بطولات كرة القدم شهرة في العالم حيث تشارك الأندية الأوروبية العملاقة، بل تشتهر بملاعبها الجميلة التي يمكنك زيارتها ويجب عليك القيام بذلك مرة واحدة على الأقل في حياتك.

فيما يلي استعرض موقع “إسكابادا” المكسيكي، أفضل 5 ملاعب في القارة العجوز يجب عليك زيارتها أثناء إقامتك في إحدى مناطق أوروبا.

1- كامب نو

موطن نادي برشلونة أحد أكثر الفرق المحبوبة في أوروبا. يمتلك النادي ملعبًا رائعًا، إنه الكامب نو الذي يعادل حجمه بحجم الكولوسيوم، لأنه أحد أكبر الفرق في القارة.

يمكنك التعرف على متحفه ورؤية جميع الجوائز التي جمعها نادي برشلونة خلال تاريخه، وكذلك اكتشاف المزيد عن غرف تبديل الملابس وملعبه. تستغرق الجولة الكاملة حوالي ساعة ونصف وهي متاحة في معظم الأيام.

2. أليانز أرينا

هذا الملعب هو موطن فريق بايرن ميونيخ الألماني يسع 75000 متفرج، لكنه أصغر من الملاعب الأخرى في القارة، لكنه أحد أكبر الملاعب في ألمانيا.

يمكنك التجول في الملعب لمعرفة المزيد عن تاريخه والجوائز واكتشاف إعدادات الدراما الرياضية. ستندهش بلا شك من تقنيتها ومناطق الجلوس في المدرجات، بالإضافة إلى التجول في غرف تغيير الملابس ونفق اللاعبين.

3. سانتياغو برنابيو

تبلغ سعة ملعب فريق ريال مدريد 81 ألف متفرج، وهو أحد الفرق القليلة التي تتلقى أكبر قدر من الدعم من الجماهير من جميع الجنسيات. يمكنك التجول في المتحف وغرف الملابس وأعماق الملعب.

تستغرق الجولة 90 دقيقة ويمكنك إنهاءها بمونتاج للصور مع اللاعبين.

4. يوهان كرويف أرينا – أجاكس

نيابة عن أسطورة كرة القدم الهولندية، يمكن اعتبارها علامة تجارية دينية يجب على كل مشجع لكرة القدم زيارتها.

هنا يمكنك زيارة منزل Ajax للتعرف على تاريخ النادي، بالإضافة إلى الجوائز والميدان والنفق وغرف تبديل الملابس. تستغرق الجولة 75 دقيقة وهي متاحة كل يوم من أيام الأسبوع من الساعة 9:30 صباحًا حتى 4:30 مساءً.

5. ويمبلي، إنجلترا

على الرغم من أنه كان لا بد من هدمه في عام 2002 لإفساح المجال للتجديد، إلا أن الاستاد الذي كان يبلغ من العمر 79 عامًا هو أحد أهمها، حيث يتسع الآن لـ 90.000 متفرج، وهو موطن لمنتخب إنجلترا الوطني وكان واحداً من أهم مراحل الألعاب الأولمبية.

وفقًا لعالم كرة القدم، يعتبر هذا الملعب “كاتدرائية كرة القدم”. يمكنك القيام بجولة في هذه الجوهرة المعمارية، حيث توجد جولات لجميع أفراد الفريق.