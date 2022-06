أنس جابر ترفض الاحتفال بلقب برلين للتنس تضامناً مع منافستها (فيديو)

وطن – رفضت نجمة كرة التنس التونسية أنس جابر 27 عاماً، الاحتفال بلقب دورة برلين للتنس المفتوح، تضامناً مع منافستها السويسرية بيلندا بنتشيتش التي اعتذرت عن استكمال المباراة النهائية بسبب تعرضها للإصابة.

وذهبت التونسية جابر إلى منافستها السويسرية بنتشيتش، فور إعلان حكم المباراة عن انتهاء المباراة بسبب عدم قدرة الأخيرة عن استكمال خوض المباراة النهائية، من أجل تقديم المساعدة بالإسعافات الأولية. وسط تصفيق حار من قبل الجماهير الحاضرة داخل المدرجات.

ونشر رابطة لاعبات التنس للمحترفات عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مقطع فيديو يظهر فيه قيام اللاعبة التونسية أنس جابر المتوج بلقب دورة برلين، بإخراج أكياس الثلج من أجل منافسها بنتشيتش التي تعرضت للإصابة.

Sportsmanship at its finest 💜 @Ons_Jabeur steps in to help @BelindaBencic #bett1open pic.twitter.com/nsy4NoJi1P

وعلقت رابطة محترفات كرة التنس على مقطع الفيديو، قائلة: ” الروح الرياضية في أفضل حالاتها”، كما وأرفقت التعليق برمز قلب بنفسجي اللون. تجاه الموقف الجميل الذي بادرت به التونسية أنس جابر.

ونال مقطع الفيديو الانتشار الواسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وسط الإشادة الواسعة من قبل المتابعين لموقف نجمة كرة التنس التونسية جابر.

وتعرضت النجمة السويسرية بنتشيتش لإصابة في الشوط التاسع من المجموعة الأولى في المباراة النهائية، توقفت على إثرها عن ممارسة اللعب. من أجل تلقي العلاج، لتقرر بعدها استئناف المباراة من جديد.

كما وحسمت التونسية جابر المجموعة الأولى لصالحها بنتيجة 6-3، قبل أن تعتذر منافسيتها على لقب دورة برلين بنتشيتش، استكمال خوض المباراة. بسبب تعرضها للإصابة لالتواء في الكاحل الأيسر لقدمها.

وقد منح حكم المباراة على أثرها، التونسية أنس جابر، لقب دورة برلين للتنس المفتوح، الثالث في مسيرتها الاحترافية في ملاعب الكرة الصفراء، والثاني لها بعد دورة مدريد الشهر الماضي.

Ich liebe dich Berlin!! 🥹🏆

I’d like to wish a speedy recovery to my friend @BelindaBencic. You’re a champ and we hope to see you back soon!

Thanks to my team for their unconditional support. To all the Tunisian fans who showed me so much love during the week: ❤️🇹🇳❤️ #TeamOJ pic.twitter.com/ilxvK7BKuj

— Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) June 19, 2022