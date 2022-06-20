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رياضة

أنس جابر ترفض الاحتفال بلقب برلين للتنس تضامناً مع منافستها (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
التونسية أنس جابر ورفض الاحتفال بلقب دورة برلين للتنس المفتوح watanserb.com
التونسية أنس جابر ورفض الاحتفال بلقب دورة برلين للتنس المفتوح

وطن – رفضت نجمة كرة التنس التونسية أنس جابر 27 عاماً، الاحتفال بلقب دورة برلين للتنس المفتوح، تضامناً مع منافستها السويسرية بيلندا بنتشيتش التي اعتذرت عن استكمال المباراة النهائية بسبب تعرضها للإصابة.

وذهبت التونسية جابر إلى منافستها السويسرية بنتشيتش، فور إعلان حكم المباراة عن انتهاء المباراة بسبب عدم قدرة الأخيرة عن استكمال خوض المباراة النهائية، من أجل تقديم المساعدة بالإسعافات الأولية. وسط تصفيق حار من قبل الجماهير الحاضرة داخل المدرجات.

موقف أنس جابر الإنساني

ونشر رابطة لاعبات التنس للمحترفات عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مقطع فيديو يظهر فيه قيام اللاعبة التونسية أنس جابر المتوج بلقب دورة برلين، بإخراج أكياس الثلج من أجل منافسها بنتشيتش التي تعرضت للإصابة.

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وعلقت رابطة محترفات كرة التنس على مقطع الفيديو، قائلة: ” الروح الرياضية في أفضل حالاتها”، كما وأرفقت التعليق برمز قلب بنفسجي اللون. تجاه الموقف الجميل الذي بادرت به التونسية أنس جابر.

ونال مقطع الفيديو الانتشار الواسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وسط الإشادة الواسعة من قبل المتابعين لموقف نجمة كرة التنس التونسية جابر.

إصابة بنتشيتش

وتعرضت النجمة السويسرية بنتشيتش لإصابة في الشوط التاسع من المجموعة الأولى في المباراة النهائية، توقفت على إثرها عن ممارسة اللعب. من أجل تلقي العلاج، لتقرر بعدها استئناف المباراة من جديد.

كما وحسمت التونسية جابر المجموعة الأولى لصالحها بنتيجة 6-3، قبل أن تعتذر منافسيتها على لقب دورة برلين بنتشيتش، استكمال خوض المباراة. بسبب تعرضها للإصابة لالتواء في الكاحل الأيسر لقدمها.

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وقد منح حكم المباراة على أثرها، التونسية أنس جابر، لقب دورة برلين للتنس المفتوح، الثالث في مسيرتها الاحترافية في ملاعب الكرة الصفراء، والثاني لها بعد دورة مدريد الشهر الماضي.

التتويج بلقب دورة برلين

ولم تحتفل اللاعبة جابر، كعادتها بالتتويج بلقب دورة برلين، في مبادرة إنسانية. وتضامناً مع زميلتها السويسرية بنتشيتش التي أكدت فيما بعد أنها إحدى صديقاتها بعيداً عن ملاعب كرة المضرب.

وقفزت التونسية جابر إلى المركز الثالث وفق التصنيف العالمي لرابطة محترفات كرة التنس (السيدات)، بعد التتويج بلقبي دورة مدريد وبرلين حتى الآن. كأعلى تصنيف لها خلال مشوارها الاحترافي لكرة المضرب (التنس).

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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