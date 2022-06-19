هكذا احتفى أهالي الأشخرة بالعثور على المفقودين واستقبلوا التبريكات

وطن- احتفى أهالي الأشخرة، بالعثور على المواطنين العمانيين سالم الجعفري وعلي الجعفري اللَذين فُقِدا قبل أيام قرب سواحل الأشخرة بعد تعطل قاربهما.
وقالت سفارة سلطنة عمان في باكستان، إن هناك تنسيقا مع السلطات الباكستانية لتأمين عودة المواطنين العُمانيين بعد إنقاذهما من قبل إحدى السفن العابرة في بحر العرب إلى سلطنة عُمان.
أكدت سفارة سلطنة عُمان بجمهورية باكستان الإسلامية على أن التنسيق جار مع السلطات الباكستانية لتأمين عودة المواطنين العمانيين سالم الجعفري وعلي الجعفري اللذين تم انقاذهما من قبل أحد السفن العابرة في بحر العرب بعد أن فقدا بعرض البحر بنيابة الأشخرة بتاريخ 9 يونيو 2022. pic.twitter.com/73pLIXcfZp
— وزارة الخارجية (@FMofOman) June 18, 2022
وبث ناشطون، عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” لقطات تُظهر حشدا من العمانيين وقد تجمعوا لتقديم التبريكات على العثور على المفقودين عند السواحل الباكستانية.
فيديوهات جديدة بشأن مفقودي الأشخرة ونائب رئيس جمعية الصيادين يكشف موعد عودتهما
يحدث الان .. تقديم التهاني والتبريكات على سلامة المفقودين .. الأشخره
#مفقودين_الاشخره pic.twitter.com/5AHDDfcl4f
— كلك نظر (@good99910) June 19, 2022
أحد أهالي الشابين يطمئن العمانيين
وانتشر مقطع فيديو، قيل إنه لأحد أهالي المفقودين، يؤكد خلاله العثور على الشابين وأنهما بصحة جيدة، وتقدم بالشكر لكل من بذل جهدا في محاولة الوصول إليهما.
تأكيد الخبر من أهالي المفقودين#مفقودين_الاشخره pic.twitter.com/9U7cRtvQzV
— وليد العريمي (@WaleedAluraimi) June 18, 2022
سفينة تجارية عثرت على مفقودي عمان
وكانت سفينة تجارية قد عثرت على المفقودين، عند السواحل الباكستانية، وهما بحالة صحية جيدة.
#الأشخرة اليوم
#مفقودين_الاشخره pic.twitter.com/CnfQNvRvYt
— طارق الجعفري | Tariq aljaafari (@9ariq_) June 19, 2022
وقال ناشطون إنه تم العثور على سالم وعلي عند الشواطئ الباكستانية، وذلك بعد فقدانهما في عرض البحر أثناء خروجهما في رحلة صيد منذ التاسع من يونيو الجاري.
صح لسانه الشاعر
والحمدلله على سلامة #مفقودين_الاشخرة pic.twitter.com/BPyJuF4Yiv
— 𝑺𝒂𝒍𝒆𝒎 𝑨𝒍_𝑺𝒖𝒏𝒂𝒊𝒅𝒆 (@shaheen3003) June 19, 2022
وتواصل أحد الشابين، وهو على متن السفينة، مع أحد أصدقائه، وطمأنه عن حالتيهما، وأنهما على متن سفينة تجارية ستصل إلى باكستان خلال يومين.
🔴جماعة الخير
أثلجت صدورنا البشارة الطيبة،ولكن من الضرورة الاشارة ان القارب الذي وجد #مفقودين_الاشخرة سيصل الى السواحل الباكستانية بعد يومين كاملين
قضاء ما يقارب ١٠ أيام في عرض البحر متعب ومنهك ونطالب بأن يتم التعجيل في الوصول اليهم وارجاعهم من الجهات المختصة#أنقذوا_المفقودين pic.twitter.com/jbH5WB2A42
— علي بن خميس الكاسبي (@alkasbi_94) June 18, 2022
يُشار إلى السلطات العمانية أجرت عملية بحث موسعة عن المفقودين منذ الحادثة، وقد شارك في هذه الجهود كل من شرطة عمان السلطانية، وطيران سلاح الجو السلطاني العماني فضلا عن عدد من المواطنين.
قضى علي وسالم ٩ أيام في عرض البحر بمؤونة بسيطة،تحت أشعة الشمس،يلتحفون السماء والبحر على مد بصرهم
قطعوا أكثر من ٨٠٠كم في البحر تتقاذفهم الامواج لا يعرفون إلى ماذا تسيرهم الأقدار والاهالي قلوبهم وجلة على الساحل
سمعنا اصواتهم اليوم وهم بخير، سبحانك ربي ما أعظمك#مفقودين_الاشخرة pic.twitter.com/AcRY9dGKHT
— علي بن خميس الكاسبي (@alkasbi_94) June 18, 2022
وشملت عمليات البحث الشواطئ الممتدة من صور حتى مصيرة، مع البحث في عرض البحر جوًا وبحرًا لأكثر من 70 ميلا.
وعلى مدار الأيام الماضية، تصدر وسمان موقع تويتر بعنوان “انقذوا المفقودين” ومفقودين الأشخرة، ضمن الأكثر تداولا بسلطنة عمان منذ أيام؛ دعما لجهود البحث عنهما.