هكذا احتفى أهالي الأشخرة بالعثور على المفقودين واستقبلوا التبريكات

وطن- احتفى أهالي الأشخرة، بالعثور على المواطنين العمانيين سالم الجعفري وعلي الجعفري اللَذين فُقِدا قبل أيام قرب سواحل الأشخرة بعد تعطل قاربهما.

وقالت سفارة سلطنة عمان في باكستان، إن هناك تنسيقا مع السلطات الباكستانية لتأمين عودة المواطنين العُمانيين بعد إنقاذهما من قبل إحدى السفن العابرة في بحر العرب إلى سلطنة عُمان.

أكدت سفارة سلطنة عُمان بجمهورية باكستان الإسلامية على أن التنسيق جار مع السلطات الباكستانية لتأمين عودة المواطنين العمانيين سالم الجعفري وعلي الجعفري اللذين تم انقاذهما من قبل أحد السفن العابرة في بحر العرب بعد أن فقدا بعرض البحر بنيابة الأشخرة بتاريخ 9 يونيو 2022. pic.twitter.com/73pLIXcfZp — وزارة الخارجية (@FMofOman) June 18, 2022

وبث ناشطون، عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” لقطات تُظهر حشدا من العمانيين وقد تجمعوا لتقديم التبريكات على العثور على المفقودين عند السواحل الباكستانية.

يحدث الان .. تقديم التهاني والتبريكات على سلامة المفقودين .. الأشخره #مفقودين_الاشخره pic.twitter.com/5AHDDfcl4f — كلك نظر (@good99910) June 19, 2022

أحد أهالي الشابين يطمئن العمانيين

وانتشر مقطع فيديو، قيل إنه لأحد أهالي المفقودين، يؤكد خلاله العثور على الشابين وأنهما بصحة جيدة، وتقدم بالشكر لكل من بذل جهدا في محاولة الوصول إليهما.

سفينة تجارية عثرت على مفقودي عمان

وكانت سفينة تجارية قد عثرت على المفقودين، عند السواحل الباكستانية، وهما بحالة صحية جيدة.

وقال ناشطون إنه تم العثور على سالم وعلي عند الشواطئ الباكستانية، وذلك بعد فقدانهما في عرض البحر أثناء خروجهما في رحلة صيد منذ التاسع من يونيو الجاري.

وتواصل أحد الشابين، وهو على متن السفينة، مع أحد أصدقائه، وطمأنه عن حالتيهما، وأنهما على متن سفينة تجارية ستصل إلى باكستان خلال يومين.

🔴جماعة الخير أثلجت صدورنا البشارة الطيبة،ولكن من الضرورة الاشارة ان القارب الذي وجد #مفقودين_الاشخرة سيصل الى السواحل الباكستانية بعد يومين كاملين قضاء ما يقارب ١٠ أيام في عرض البحر متعب ومنهك ونطالب بأن يتم التعجيل في الوصول اليهم وارجاعهم من الجهات المختصة#أنقذوا_المفقودين pic.twitter.com/jbH5WB2A42 — علي بن خميس الكاسبي (@alkasbi_94) June 18, 2022

يُشار إلى السلطات العمانية أجرت عملية بحث موسعة عن المفقودين منذ الحادثة، وقد شارك في هذه الجهود كل من شرطة عمان السلطانية، وطيران سلاح الجو السلطاني العماني فضلا عن عدد من المواطنين.

قضى علي وسالم ٩ أيام في عرض البحر بمؤونة بسيطة،تحت أشعة الشمس،يلتحفون السماء والبحر على مد بصرهم قطعوا أكثر من ٨٠٠كم في البحر تتقاذفهم الامواج لا يعرفون إلى ماذا تسيرهم الأقدار والاهالي قلوبهم وجلة على الساحل سمعنا اصواتهم اليوم وهم بخير، سبحانك ربي ما أعظمك#مفقودين_الاشخرة pic.twitter.com/AcRY9dGKHT — علي بن خميس الكاسبي (@alkasbi_94) June 18, 2022

وشملت عمليات البحث الشواطئ الممتدة من صور حتى مصيرة، مع البحث في عرض البحر جوًا وبحرًا لأكثر من 70 ميلا.

وعلى مدار الأيام الماضية، تصدر وسمان موقع تويتر بعنوان “انقذوا المفقودين” ومفقودين الأشخرة، ضمن الأكثر تداولا بسلطنة عمان منذ أيام؛ دعما لجهود البحث عنهما.