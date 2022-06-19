هذه هي الصفة التي تجعل الرجل مرغوبًا فيه أكثر وفقًا للعلم

وطن-ما الذي يجعل الرجل أكثر جاذبية؟ هل شكله أم ذكائه؟ أم فكاهته أو أداؤه في السرير؟

كشفت دراسة أسترالية، نُشرت في المجلة العلمية، السلوك البشري وعلم وظائف الأعضاء التكيفي، نقلا عن موقع “نيون” الفرنسي، أنه لن يكون هناك شيء أكثر جاذبية من رجل نبيل يعرف كيف يكون كريمًا بشكل خاص.

لقد ظهر بالفعل، في نهاية هذا البحث الذي تم إجراؤه جزئيًا مع مجموعة من الرجال أن مستوى الرغبة لديهم مع الجنس اللطيف يعتمد إلى حد كبير على درجة كرمهم، وفقا لمجلة “غرازيا” الفرنسية.

الكرم معيار الاختيار؟

من أجل الوصول إلى هذا الاستنتاج، طُلب من المشاركين تقييم درجة الرغبة لديهم وتسجيل مقطع فيديو، يشرحون فيه نوع الشريك الذي هم عليه وآرائهم في مختلف القضايا الاجتماعية.

في مرحلة ثانية، كانت النساء مسؤولات عن مشاهدة مقاطع الفيديو وإبداء ملاحظاتهم من خلال إنشاء ترتيب من الأكثر إيجابية إلى الأكثر سلبية.

وهذه هي الطريقة وفقا لترجمة “وطن“، التي تمكن الباحث من خلالها من قياس مدى جاذبية المشاركين، بناءً على آرائهم الاجتماعية والسياسية.

فكلما زاد ميل الرجال إلى الموافقة على تدابير مثل زيادة الحد الأدنى للأجور أو الحصول على الرعاية الصحية، زاد اعتبارهم “كرماء” وتلقوا المزيد من ردود الفعل الإيجابية من النساء.