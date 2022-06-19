الأحد, يونيو 19, 2022
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رياضة

نعيم السليتي على سلم أولويات الزمالك تحسباً لرحيل بن شرقي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
أشرف بن شرقي ونعيم السليتي watanserb.com
مفاوضات الزمالك مع نعيم السليتي كبديل عن رحيل أشرف بن شرقي

وطن – ذكرت تقارير صحفية تونسية، عن دخول نادي الزمالك المصري مفاوضات جادة مع النجم التونسي الدولي نعيم السليتي 29 عاماً، لاعب الاتفاق السعودي، من أجل التعاقد معه، كخيار بديل عن رحيل المغربي أشرف بن شرقي هذا الصيف.

وأفاد موقع تونس الرقمية، بأن نعيم السليتي على سلم اهتمام مسؤولي نادي الزمالك البيضاوي، للحصول على خدماته، في ظل الأنباء التي تتحدث عن رحيل النجم المغربي أشرف بن شرقي بعد انتهاء عقد مع نهاية هذا الموسم.

نعيم السليتي والاتفاق السعودي

وكان التونسي نعيم السليتي قد لجأ إلى محكمة التحيكم الرياضي (كاس)، المتخصصة في تسوية النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ورفع شكوى ضد نادي الاتفاق السعودي للحصول على مستحقاته المالية.

وأوضحت تقارير صحفية، بأن الدعوى المرفوعة من قبل السليتي على نادي الاتفاق السعودي، قبلت من أجل الاستئناف، بعد حصول اللاعب على 50% من رواتبه الشهرية التي خصمها النادي السعودي. أثناء توقف الدوري السعودي الممتاز بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا (كوفيد 19).

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كما وأضافت تلك التقارير، ” التونسي السيلتي لم يقبل ب50% من رواتبه الشهرية. أثناء فترة توقف الدوري السعودي، بل رفع دعوى استثناف في المحكمة الدولية، التي نقضت القرار”. وكسب القضية نادي الاتفاق.

مفاوضات الزمالك مع بن شرقي

من جهته، قال الكابتن مجدي عبد الغني في تصريح صحفي، بأن نادي الزمالك بالفعل. قدم عرضاً جديداً من أجل إقناع أشرف بن شرقي في البقاء مع الفريق، وصرف النظر عن الرغبة في الرحيل مع نهاية الموسم الجاري.

وأردف عبد الغني، ” مفاوضات الزمالك مع المغربي أشرف بن شرقي، ستجدد بعد لقاء القمة المرتقبة. أمام غريمه الأهلي، الأحد، من أجل محاولة إقناعه بتجديد عقده”.

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وكان المغربي بن شرقي، قد نجح في قيادة الزمالك بالمباراة الأخيرة. أمام الداخلية، في العبور إلى الدور ال16 من منافسات كأس مصر، بعد تسجيله هدف الفوز للفريق في الوقت البديل على نهاية المباراة.

ويتصدر فريق الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم. برصيد 44 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز الذي آتى في المركز الثاني برصيد 43 نقطة حتى الآن.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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