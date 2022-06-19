نعيم السليتي على سلم أولويات الزمالك تحسباً لرحيل بن شرقي

وطن – ذكرت تقارير صحفية تونسية، عن دخول نادي الزمالك المصري مفاوضات جادة مع النجم التونسي الدولي نعيم السليتي 29 عاماً، لاعب الاتفاق السعودي، من أجل التعاقد معه، كخيار بديل عن رحيل المغربي أشرف بن شرقي هذا الصيف.

وأفاد موقع تونس الرقمية، بأن نعيم السليتي على سلم اهتمام مسؤولي نادي الزمالك البيضاوي، للحصول على خدماته، في ظل الأنباء التي تتحدث عن رحيل النجم المغربي أشرف بن شرقي بعد انتهاء عقد مع نهاية هذا الموسم.

نعيم السليتي والاتفاق السعودي

وكان التونسي نعيم السليتي قد لجأ إلى محكمة التحيكم الرياضي (كاس)، المتخصصة في تسوية النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ورفع شكوى ضد نادي الاتفاق السعودي للحصول على مستحقاته المالية.

'🚨🗞 تونس الرقمية : دخل نادي #الزمالك 🇪🇬 في مفاوضات جدية مع لاعب نادي #الاتفاق نعيم السليتي، لضمّه خلال الميركاتو الصيفي. pic.twitter.com/s2vZnhqGlF — Saudi Sky Sport (@SaudiSkySport) June 18, 2022

وأوضحت تقارير صحفية، بأن الدعوى المرفوعة من قبل السليتي على نادي الاتفاق السعودي، قبلت من أجل الاستئناف، بعد حصول اللاعب على 50% من رواتبه الشهرية التي خصمها النادي السعودي. أثناء توقف الدوري السعودي الممتاز بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا (كوفيد 19).

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كما وأضافت تلك التقارير، ” التونسي السيلتي لم يقبل ب50% من رواتبه الشهرية. أثناء فترة توقف الدوري السعودي، بل رفع دعوى استثناف في المحكمة الدولية، التي نقضت القرار”. وكسب القضية نادي الاتفاق.

نعيم السليتي قيمة فنية ومهارية من أعلى طراز وفكره الاستغناء عنه ضرب من الخيال! #الاتفاقpic.twitter.com/hw2Ve29uSW — `ROBIN (@Robin_Quaison) June 14, 2022

مفاوضات الزمالك مع بن شرقي

من جهته، قال الكابتن مجدي عبد الغني في تصريح صحفي، بأن نادي الزمالك بالفعل. قدم عرضاً جديداً من أجل إقناع أشرف بن شرقي في البقاء مع الفريق، وصرف النظر عن الرغبة في الرحيل مع نهاية الموسم الجاري.

📰 @GoalSA || #الاتفاق قرر إغلاق ملف التعاقد مع " أشرف بن شرقي " بسبب طلبات اللاعب المالية بجانب أن الفريق السعودي يعاني من أزمة مالية في الفترة الحالية .. pic.twitter.com/TObVFK74Rn — منبر الاتفاق (@EttifaqKSA) June 18, 2022

وأردف عبد الغني، ” مفاوضات الزمالك مع المغربي أشرف بن شرقي، ستجدد بعد لقاء القمة المرتقبة. أمام غريمه الأهلي، الأحد، من أجل محاولة إقناعه بتجديد عقده”.

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وكان المغربي بن شرقي، قد نجح في قيادة الزمالك بالمباراة الأخيرة. أمام الداخلية، في العبور إلى الدور ال16 من منافسات كأس مصر، بعد تسجيله هدف الفوز للفريق في الوقت البديل على نهاية المباراة.

ويتصدر فريق الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم. برصيد 44 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز الذي آتى في المركز الثاني برصيد 43 نقطة حتى الآن.

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