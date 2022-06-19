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نانسي عجرم ترقص بإثارة في الأردن وملابسها تثير الجدل.. كأنها لا ترتد شيئاً! (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
نانسي عجرم ترقص بإثارة في الأردن وملابسها تثير الجدل.. كأنها لا ترتد شيئاً! (فيديو) watanserb.com
نانسي عجرم

وطن– أشعلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أجواء حفلها في الأردن أمس بالرقص بإثارة ودلع، مرتدية جمبسوت أحمر ضيق.

جمبسوت ضيق

وأدت نانسي عجرم في حفلها في آيلة بمدينة العقبة، مجموعة من أشهر أغانيها، وسط حركات الرقص والدلع التي اشتهرت بها.

لكن ملابس نانسي لم ترق لمتابعيها، حيث ارتدت جمبسوت أحمر لامع، مع حذاء باللون الأحمر أيضاً.

واعتمدت الفنانة اللبنانية المكياج الناعم والمناسب لإطلالتها وتركت شعرها منسدلاً مموجاً على كتفيها.

ورأى جمهور نانسي أنه كان يجب أن ترتدي فستان سهرة يناسب المكان والمناسبة. وجاء في التعليقات: ” لبسها ابدا مو لائق الها، نانسي راقية مو حلو هيج تطلع بهالشكل هذا”.

انتقادات لاذعة

وكتب آخر: ” ليه هيك لابسة . لازم تلبس فستان سهرة هي بحفلة ما بشي مكان عادي . ما عجبني لبسها ابدا”.

وعقبت متابعة: ” ويع شهالذوق”.

 

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بينما أشادت أخرى برشاقة نانسي، وكتبت متعجبة: ” بطن الولادة وين نفسي افهم”.

وشبه آخر ملابسها بملابس الأطفال، وكتب: ” لبس أطفال دا يعني ايه منظر مش شيك خالص”.

وكانت نانسي قد أثارت الجدل قبل أسابيع بحفلها في قبرص، حين ارتدت فستاناً ذهبياً بقصة V عند الصدر، أبرزهما بشكل فاضح، وبحمالات كتف عريضة.

وقدمت نانسي حينها أيضاً أشهر اغنياتها القديمة والحديثة منها: “مية وخمسين”، “قلبي يا قلبي”، “حلم البنات”، “آه ونص”، “بدنا نولع الجو” وغيرها.

وأعادت الفنانة نشر صور من الحفل عبر حساباتها على “انستجرام”،معبرة عن سعادتها :”يا لها من ليلة مبهجة! شكرًا لكم جميعًا على حضوركم وجعل هذا الحدث لا يُنسى! المحطة التالية.. باريس”.

نانسي المفضلة لدى مطربة هندية

وفي سياق آخر، فاجأت المطربة الهندية مامتا موهانداس بقدرتها أداء أغاني عربية، منها لنانسي عجرم وعمرو دياب.

وقالت مامتا خلال لقاء مع برنامج «ET بالعربي» على هامش الليلة الختامية لحفل IIFA في أبوظبي. إنّها تَتَمَنّى الغناء مع عمرو دياب ونانسي.

وغنت «موهانداس» مقطعاً من أغنية “قصاد عيني” للهضبة. مشيرة إلى إنّها أغنيتها المفضلة.

وبعدها غنت مامتا  “قول تاني كده” لنانسي، معربة عن إعجابها بالنجمة اللبنانية. والتي اعتبرتها من أهم مطربي جيلها.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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