رئيس برشلونة يكشف مفاجأة جديدة حول علاقة شاكيرا وبيكيه.. علاقات حميمية مع آخرين بالتراضي!

وطن– ادعى رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، أن جيرارد بيكيه “يعاني” في أعقاب انفصاله عن النجمة الكولومبية شاكيرا. مؤكداً أنه قدم دعمه الكامل للمدافع.

علاقة مفتوحة

وأعلن بيكيه وشاكيرا أنهما سوف ينفصلان الشهر الماضي ، بعد أن أمضيا 11 عامًا معًا.

وألقت التقارير الصحفية في إسبانيا باللوم في هذا الانفصال على عاتق بيكيه ، مع ادعاءات بأنه ضل طريقه عن نجمة البوب.

لكن لم يتطرق أي من بيكيه أو شاكيرا إلى هذه الادعاءات ، مع ورود تقارير جديدة عن أنهما كانا على “علاقة مفتوحة”. وهي علاقة توجد فيها علاقة عاطفية وحميمة بالأساس بين شريكين يتفقان مبدئيًا على إمكانية إقامة علاقة حميمة مع أشخاص آخرين.

بيكيه بشر ويعاني بشدة

ومع بدء الموسم التحضيري قريبًا لبرشلونة وبيكيه ، أعطى لابورتا الآن نظرة ثاقبة على عقلية المدافع حيث منحه دعمه الكامل.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ستار”: “بيكيه يعاني. بقدر ما نتخيل ، لدينا في خيالنا لاعبون يتمتعون بالشهرة والمال وكل ما نحبه. لكنهم بشر أيضاً. وبيكيه شخص عظيم. إنه أحد القادة ، إنه محظوظ. لقد أعطى الكثير وعليه أن يعطينا الكثير”.

وتابع رئيس نادي برشلونة: “لقد مر بظرف غير مفرحة على الإطلاق ، مع أطفال لا يزالون صغاراً للغاية. ويستحق بيكيه تقدير وعاطفة الجماهير. لا تلتفتوا إلى الأخبار التي تحاول أن تصوره كرجل تافه. وبلا مشاعر”.

الحب الذي يستحقه

وأردف: “أنا محظوظ لمعرفته وعاملته كشخص. إنه شخص غير عادي يعاني. وعلينا مساعدته. سأكون أول من يمنحه الحب الذي يستحقه.”

وجاء إصرار لابورتا على معاناة بيكيه وسط تقارير تفيد بأنه كان على علاقة مفتوحة مع شاكيرا.

وإذا كانت هذه التقارير دقيقة ، فهذا يعني أن الخيانة الزوجية ربما لم تكن سبب الانفصال.

وسبق أن قال مقدم برنامج “Viva La Vida” الإسباني، خوسيه أنطونيو أفيليس حول علاقة الثنائي: “اتفاقهم كان أن تفعل ما تريد وسأفعل ما أريد . ولكن أن يقدما نفسيهما كشريكين للجمهور”.

وتابع: “شخص قريب جدًا جدًا من بيكيه أكد لي أنه لم يكن هناك خيانة من جانبه”.