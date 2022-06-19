مظاهرات حاشدة تهز تونس.. غضب التونسيين يحاصر قيس سعيد

وطن – تتواصل الاحتجاجات في تونس على سياسات رئيس النظام قيس سعيد؛ احتجاجا على قراراته التي وُصفت بأنها انقلاب متكامل سعيه لترسيخ حكم استبدادي.

🔴بداية جبهة الخلاص الوطني مسيرة هذا الصباح(4) pic.twitter.com/8uxOYmbHjZ — علي بن غذاهم (@moradcha_king) June 19, 2022

وخرجت اليوم السبت، مسيرة احتجاجية لحملة إسقاط الاستفتاء في مدينة نابل شرقي تونس.

#عاجل | مراسل "العربي الجديد": مسيرة احتجاجية لـ"حملة إسقاط الاستفتاء" في مدينة نابل شرقي #تونس — العربي الجديد (@alaraby_ar) June 19, 2022

وبث ناشطون تونسيون، اليوم الأحد، لقطات من خروج التونسيين في مظاهرات عارمة، تحت شعار “الخلاص الوطني”، في إشارة إلى أن المحتجين مصرون على التشبث بالأرض للضغط على سعيد للتراجع عن قراراته الانقلابية.

بداية جبهة الخلاص الوطني مسيرة هذا الصباح (3) pic.twitter.com/U9mqs1SbAu — علي بن غذاهم (@moradcha_king) June 19, 2022

احتجاجات التونسيين على ديكتاتورية سعيد

المظاهرات في تونس تأتي احتجاجا على الدستور الجديد الذي دعا إليه سعيّد، واعتبروا أن الأخير يحاول خطف الدولة ويسعى لترسيخ حكم فردي.

وخرج عشرات الآلاف، السبت، من ساحة باب السويقة بالعاصمة باتجاه ساحة القصبة بالقرب من مكتب رئيسة الوزراء، ورددوا هتافات منها “لا استشارة لا استفتاء شعب تونس قال لا”، و”أوقفوا مهزلة الدستور” و”نريد استعادة البلد المخطوف” و”الشعب جاع”.

بلعيد يؤكد أن النسخة الأولى من مسودة الدستور التونسي الجديد ستكون جاهزة غدا#تونس pic.twitter.com/3EcrEmjZAf — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 19, 2022

وكان سعيّد قد عين أستاذ القانون الصادق بلعيد، لصياغة دستور جديد لتونس، بمشاركة بعض الخبراء وأحزاب صغيرة.

في المقابل، عمل قيس سعيد على إقصاء الأحزاب الرئيسية في البلاد مثل الحزب الدستوري الحر وحزب النهضة الإسلامي.

مسيرة احتجاجية ضد سياسات الرئيس قيس سعيد، نفذها المئات من أنصار "الحزب الدستوري الحر" بالعاصمة التونسية، #تونس، انطلاقا من "ساحة باب سويقة" وصولا إلى "ساحة القصبة" القريبة من مقر رئاسة الحكومة. pic.twitter.com/RZRc0xZl5M — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 18, 2022

وعمل سعيد على زيادة صلاحيات الرئاسة مثل الحكم بمرسوم، والسيطرة على الهيئات القضائية والانتخابية المستقلة سابقا، وتهميش الأحزاب السياسية.

إضراب اتحاد الشغل يقترب من 100%

في سياق متصل، نظم الاتحاد العام التونسي للشغل، إضرابا يوم الخميس، إضرابا على مستوى القطاع العام، بنسبة مشاركة بلغت 96.22%.

وشاركت في الإضراب، 159 مؤسسة عمومية؛ للمطالبة بتحسين أجور الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية، ومطالب اجتماعية أخرى.

#تونس.. اقتراب موعد تسليم الدستور الجديد وسط دعوات المعارضة لمقاطعته pic.twitter.com/Xw4lzxSHbO — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 19, 2022

اتحاد الشغل.. أقوى معارضي سعيد

بالتزامن، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن الاتحاد العام التونسي للشغل أصبح أقوى معارض لـ قيس سعيّد في البلاد.

وأضافت في تقرير، أن الإضراب الذي نفذه الاتحاد يعتبر التحدي الأكبر أمام خطة قيس سعيد الاستبدادية لتركيز السلطة في يديه، وأشارت إلى أن الإضراب يهدد بتعميق الأزمة السياسية والاقتصادية في تونس.

ووفق الصحيفة، أصبح الاتحاد أقوى خصم لسعيد بسبب خططه السياسية التي حذر النقاد والمحللون والمسؤولون الغربيون من مخاطرها في تفكيك الديمقراطية الوليدة في تونس.