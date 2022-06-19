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مظاهرات حاشدة تهز تونس.. غضب التونسيين يحاصر قيس سعيد

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
مظاهرات تونس watanserb.com
مظاهرات في العديد من المدن التونسية ضد سياسات قيس سعيد

وطن – تتواصل الاحتجاجات في تونس على سياسات رئيس النظام قيس سعيد؛ احتجاجا على قراراته التي وُصفت بأنها انقلاب متكامل سعيه لترسيخ حكم استبدادي.

وخرجت اليوم السبت، مسيرة احتجاجية لحملة إسقاط الاستفتاء في مدينة نابل شرقي تونس.

وبث ناشطون تونسيون، اليوم الأحد، لقطات من خروج التونسيين في مظاهرات عارمة، تحت شعار “الخلاص الوطني”، في إشارة إلى أن المحتجين مصرون على التشبث بالأرض للضغط على سعيد للتراجع عن قراراته الانقلابية.

احتجاجات التونسيين على ديكتاتورية سعيد

المظاهرات في تونس تأتي احتجاجا على الدستور الجديد الذي دعا إليه سعيّد، واعتبروا أن الأخير يحاول خطف الدولة ويسعى لترسيخ حكم فردي.

وخرج عشرات الآلاف، السبت، من ساحة باب السويقة بالعاصمة باتجاه ساحة القصبة بالقرب من مكتب رئيسة الوزراء، ورددوا هتافات منها “لا استشارة لا استفتاء شعب تونس قال لا”، و”أوقفوا مهزلة الدستور” و”نريد استعادة البلد المخطوف” و”الشعب جاع”.

وكان سعيّد قد عين أستاذ القانون الصادق بلعيد، لصياغة دستور جديد لتونس، بمشاركة بعض الخبراء وأحزاب صغيرة.

في المقابل، عمل قيس سعيد على إقصاء الأحزاب الرئيسية في البلاد مثل الحزب الدستوري الحر وحزب النهضة الإسلامي.

وعمل سعيد على زيادة صلاحيات الرئاسة مثل الحكم بمرسوم، والسيطرة على الهيئات القضائية والانتخابية المستقلة سابقا، وتهميش الأحزاب السياسية.

إضراب اتحاد الشغل يقترب من 100%

في سياق متصل، نظم الاتحاد العام التونسي للشغل، إضرابا يوم الخميس، إضرابا على مستوى القطاع العام، بنسبة مشاركة بلغت 96.22%.

وشاركت في الإضراب، 159 مؤسسة عمومية؛ للمطالبة بتحسين أجور الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية، ومطالب اجتماعية أخرى.

اتحاد الشغل.. أقوى معارضي سعيد

بالتزامن، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن الاتحاد العام التونسي للشغل أصبح أقوى معارض لـ قيس سعيّد في البلاد.

وأضافت في تقرير، أن الإضراب الذي نفذه الاتحاد يعتبر التحدي الأكبر أمام خطة قيس سعيد الاستبدادية لتركيز السلطة في يديه، وأشارت إلى أن الإضراب يهدد بتعميق الأزمة السياسية والاقتصادية في تونس.

ووفق الصحيفة، أصبح الاتحاد أقوى خصم لسعيد بسبب خططه السياسية التي حذر النقاد والمحللون والمسؤولون الغربيون من مخاطرها في تفكيك الديمقراطية الوليدة في تونس.

المصدرنيويورك تايمز + تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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