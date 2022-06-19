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مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز (بث مباشر)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
بث مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز watanserb.com
الزمالك ضد الأهلي في مباراة القمة من منافسات الدوري المصري الممتاز

وطن – ينتظر عشاق وجماهير الأهلي والزمالك، مباراة القمة المرتقبة، الأحد، في منافسات الجولة ال20 المؤجلة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم على أرض ملعب ” استاد السلام”.

وستقام مباراة الأهلي والزمالك في القمة النارية بين كلا الغريمين العملاقين، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

بينما ستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة الثامنة مساءً، كما بتوقيت دولة المغرب وتونس والجزائر في تمام الساعة السابعة مساءً.

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بث مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري

وستبث وقائع أحداث مباراة القمة الكروية المصري بين الأهلي وغريمه الزمالك، عبر شبكة قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

كما ونرفق لكم متابعي (وطن)، روابط البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري، وهي على النحو الآتي:

البث المباشر للمباراة (اضغط هنا)

البث المباشر للمباراة (اضغط هنا)

وسيعلق على مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز، عبر شبكة قنوات (أون تايم سبورت)، المعلق المصري المخضرم مدحت شلبي، وكذلك المعلق أيمن الكاشف.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك

وتقابل الأهلي (المارد الأحمر)، أمام الغريم الزمالك (القلعة البيضاء)، 123 مباراة، في تاريخ منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

كان الفوز من حليف المارد الأحمر(الأهلاوي) برصيد 47 مباراة، كما وحقق المنافس فريق الزمالك الفوز في 27 مباراة. فيما خيم التعادل بين كلا الفريقين في 48 مباراة. وفق ما ذكرته تقارير مصرية.

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ويعد فريق الأهلي الأكثر تتويجاً ببطولة الدوري المصري لكرة القدم برصيد 42 مرة، كما وجاء غريمه التقليدي الزمالك حامل اللقب السابق برصيد 29 مباراة في تاريخ المسابقة المحلية.

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ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويعتلي فريق الزمالك على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، كما وبفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة حتى يومنا هذا.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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