مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز (بث مباشر)

وطن – ينتظر عشاق وجماهير الأهلي والزمالك، مباراة القمة المرتقبة، الأحد، في منافسات الجولة ال20 المؤجلة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم على أرض ملعب ” استاد السلام”.

وستقام مباراة الأهلي والزمالك في القمة النارية بين كلا الغريمين العملاقين، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

بينما ستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة الثامنة مساءً، كما بتوقيت دولة المغرب وتونس والجزائر في تمام الساعة السابعة مساءً.

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بث مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري

وستبث وقائع أحداث مباراة القمة الكروية المصري بين الأهلي وغريمه الزمالك، عبر شبكة قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

كما ونرفق لكم متابعي (وطن)، روابط البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري، وهي على النحو الآتي:

وسيعلق على مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز، عبر شبكة قنوات (أون تايم سبورت)، المعلق المصري المخضرم مدحت شلبي، وكذلك المعلق أيمن الكاشف.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك

وتقابل الأهلي (المارد الأحمر)، أمام الغريم الزمالك (القلعة البيضاء)، 123 مباراة، في تاريخ منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

كان الفوز من حليف المارد الأحمر(الأهلاوي) برصيد 47 مباراة، كما وحقق المنافس فريق الزمالك الفوز في 27 مباراة. فيما خيم التعادل بين كلا الفريقين في 48 مباراة. وفق ما ذكرته تقارير مصرية.

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ويعد فريق الأهلي الأكثر تتويجاً ببطولة الدوري المصري لكرة القدم برصيد 42 مرة، كما وجاء غريمه التقليدي الزمالك حامل اللقب السابق برصيد 29 مباراة في تاريخ المسابقة المحلية.

تدريبات تأهيلية🏋️‍♂️ للثلاثي حمدي فتحي وعلي لطفي ومحمد عبد المنعم 📸🦅💪#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/DWUqgqNWtZ — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 14, 2022

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ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويعتلي فريق الزمالك على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، كما وبفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة حتى يومنا هذا.

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