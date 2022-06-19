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الهدهد

فضيحة وزير الثقافة العراقي وتلقيه رشاوى للتغاضي عن “حفلات الجنس”.. ما القصة؟

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
فضيحة وزير الثقافة العراقي watanserb.com
فضيحة وزير الثقافة العراقي

وطن- شن ناشطون عراقيون، هجوما حادا على وزير الثقافة حسن ناظم، ونشروا وثائق تثبت ما قالوا إنه فساد هذا الوزير.

وزير الثقافة العراقي حسن ناظم

ونشر النشطاء عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، صورة لوثيقة تثبت حصوله على عدد من السيارات كهدايا من أصحاب مخازن المشروبات الكحولية (الخمور) والملاهي.

وأظهرت الوثيقة، رسالة بعث بها الوزير العراقي إلى ملاك عشرة مطاعم ومخازن، يقر فيها بالحصول على دعم مادي من هذه المطاعم في تنظيم مهرجانات خاصة تتبع الوزارة.

وفسر الناشطون هذه الوثيقة بأن الوزير العراقي يقدم الدعم للملاهي والبارات.

هذه الوثيقة من قبل الوزير العراقي هي بمثابة إعطاء شرعية ورعاية لهذه الملاهي، ووصولا إلى تقديم الشكر لها على ما اعتبرها الوزير جهودها المتميزة.

“قبول علني بالرشوة”

وبرأي ناشطين، فإن هذه الوثيقة كافية لإدانة الوزير وإقالته ووصفوها بأنها “قبول علني بالرشوة” تحت مسمى “الهدية”.

وأثيرت العديد من الانتقادات للوزير العراقي من خلال التغاضي عن الخروقات التي تُمارس في هذه الملاهي والبارات وحالات الاستغلال الجنسي و”حفلات الجنس” بتلك الملاهي وتعاطي المخدرات.

تفاعل الكثير من العراقيين مع هذه الوثيقة، إذ قالت الإعلامية مريم طاهر: “وزارة الثقافة حسن ناظم يطلق كتاب شكر ليس للعلماء وليس للأدباء ولا للمخترعين وإنما لأصحاب محلات الخمور”.

وذكر حساب “مجموعة العراق فوق خط أحمر”: وزير السياحة حسن ناظم في دولة العراق الغارقة بالوحل تابع لمليشيا العصائب التابعة لأبو عمامة.. هذا الوزير كرم ملاهي ليليه بكتاب شكر وتقدير”.

 

وكتبت “Raja’a Yousif”: “السيد حسن ناظم وزير الثقافة يتلقى عدد من السيارات هدايا من اصحاب مخازن المشروبات الكحولية والملاهي فضلا عن الدعم المادي المتواصل للوزير كما ورد في كتاب الشكر ادناه.. للعلم هذا الوزير تابع لعصائب أهل الحق”.

حسن ناظم في الإمارات

وقبل 3 اسابيع ثمّن وزير الثقافة العراقي الدكتور حسن ناظم، الدور الكبير والمحوري لجائزة الشيخ زايد للكتاب.

وجاء ذلك خلال جولة لوفد عراقي برئاسة “ناظم” في معرض أبوظبي للكتاب.

وشارك وزير الثقافة العراقي وقتها في العديد من الجلسات والندوات الأدبية، من أبرزها مشاركته بورقة بحثية ضمن جلسة الاحتفاء بعميد الأدب العربي طه حسين.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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