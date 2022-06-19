فضيحة وزير الثقافة العراقي وتلقيه رشاوى للتغاضي عن “حفلات الجنس”.. ما القصة؟

وطن- شن ناشطون عراقيون، هجوما حادا على وزير الثقافة حسن ناظم، ونشروا وثائق تثبت ما قالوا إنه فساد هذا الوزير.

وزير الثقافة العراقي حسن ناظم

ونشر النشطاء عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، صورة لوثيقة تثبت حصوله على عدد من السيارات كهدايا من أصحاب مخازن المشروبات الكحولية (الخمور) والملاهي.

السيد حسن ناظم #وزير_الثقافة يتلقى عدد من السيارات هدايا من اصحاب مخازن المشروبات الكحولية والملاهي فضلا عن الدعم المادي المتواصل للوزير كما ورد في كتاب الشكر ادناه

للعلم هذا الوزير تابع ل #عصائب_أهل_الحق #العراق pic.twitter.com/wOP5ErP0uJ — Raja'a Yousif (@ryousif211) June 18, 2022

وأظهرت الوثيقة، رسالة بعث بها الوزير العراقي إلى ملاك عشرة مطاعم ومخازن، يقر فيها بالحصول على دعم مادي من هذه المطاعم في تنظيم مهرجانات خاصة تتبع الوزارة.

وفسر الناشطون هذه الوثيقة بأن الوزير العراقي يقدم الدعم للملاهي والبارات.

وثيقة تؤكد فساد وزير الثقافة العراقي حسن ناظم ودعمه للملاهي والبارات ! pic.twitter.com/fWYZU6oNu3 — (سيدمحمد الحسيني) كحيلان العراقي 313✌ (@TYUaQKpLdv4zEm6) June 19, 2022

هذه الوثيقة من قبل الوزير العراقي هي بمثابة إعطاء شرعية ورعاية لهذه الملاهي، ووصولا إلى تقديم الشكر لها على ما اعتبرها الوزير جهودها المتميزة.

“قبول علني بالرشوة”

وبرأي ناشطين، فإن هذه الوثيقة كافية لإدانة الوزير وإقالته ووصفوها بأنها “قبول علني بالرشوة” تحت مسمى “الهدية”.

وأثيرت العديد من الانتقادات للوزير العراقي من خلال التغاضي عن الخروقات التي تُمارس في هذه الملاهي والبارات وحالات الاستغلال الجنسي و”حفلات الجنس” بتلك الملاهي وتعاطي المخدرات.

تفاعل الكثير من العراقيين مع هذه الوثيقة، إذ قالت الإعلامية مريم طاهر: “وزارة الثقافة حسن ناظم يطلق كتاب شكر ليس للعلماء وليس للأدباء ولا للمخترعين وإنما لأصحاب محلات الخمور”.

وزارة الثقافة التشريني

حسن ناظم

يطلق كتاب شكر

ليس للعلماء

وليس للادباء

ولا للمخترعين

وإنما لأصحاب محلات الخمور pic.twitter.com/MPVDgdjyvd — الاعلامية مريم طاهر (@marymtaher) June 19, 2022

وذكر حساب “مجموعة العراق فوق خط أحمر”: وزير السياحة حسن ناظم في دولة العراق الغارقة بالوحل تابع لمليشيا العصائب التابعة لأبو عمامة.. هذا الوزير كرم ملاهي ليليه بكتاب شكر وتقدير”.

وزير السياحة حسن ناظم في دولة العراق الغركانه بالوحل تابع لمليشيا العصايب التابعه لابو عمامه قيقو تيس الخرنگعي هذا الوزير كرم ملاهي ليليه بكتاب شكر وتقدير و دگ شكر وتقدير نظرا لجهودها بالسكر والتطبيل و تقديم المال و سيارات رباعية الدفع هدايا لوزارة السياحة

و دگ عيني دگ 👇👇🙄 pic.twitter.com/7Lo467LzUO — مجموعة العراق فوق خط احمر- Falcon Iraq (@IraqOverRedLine) June 19, 2022

وكتبت “Raja’a Yousif”: “السيد حسن ناظم وزير الثقافة يتلقى عدد من السيارات هدايا من اصحاب مخازن المشروبات الكحولية والملاهي فضلا عن الدعم المادي المتواصل للوزير كما ورد في كتاب الشكر ادناه.. للعلم هذا الوزير تابع لعصائب أهل الحق”.

السيد حسن ناظم #وزير_الثقافة يتلقى عدد من السيارات هدايا من اصحاب مخازن المشروبات الكحولية والملاهي فضلا عن الدعم المادي المتواصل للوزير كما ورد في كتاب الشكر ادناه

للعلم هذا الوزير تابع ل #عصائب_أهل_الحق #العراق pic.twitter.com/wOP5ErP0uJ — Raja'a Yousif (@ryousif211) June 18, 2022

حسن ناظم في الإمارات

وقبل 3 اسابيع ثمّن وزير الثقافة العراقي الدكتور حسن ناظم، الدور الكبير والمحوري لجائزة الشيخ زايد للكتاب.

وجاء ذلك خلال جولة لوفد عراقي برئاسة “ناظم” في معرض أبوظبي للكتاب.

وشارك وزير الثقافة العراقي وقتها في العديد من الجلسات والندوات الأدبية، من أبرزها مشاركته بورقة بحثية ضمن جلسة الاحتفاء بعميد الأدب العربي طه حسين.