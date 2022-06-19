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صور جديدة لتركي الفيصل مع تسيبي ليفني تثير جدلا

باسل النجار
كتب باسل النجار
تركي الفيصل مع تسيبي ليفني watanserb.com
تركي الفيصل مع تسيبي ليفني

وطن- أثارت صورا جديدة نشرتها رئيسة وزراء الاحتلال السابقة تسيبي ليفني، مع الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، جدلا بين النشطاء على مواقع التواصل.

تركي الفيصل وتسيبي ليفني

ونشرت تسيبي ليفني صورتها مع الأمير تركي الفيصل، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر.

وكان الأمير السعودي البارز يقف إلى جانب رئيسة وزراء إسرائيل السابقة، بالزي السعودي الرسمي ويمسك بيده نظارته الشمسية.

فيما كانت تسيبي ليفني ترتدي ملابس باللونين الأبيض والأسود تكشف عن ساقيها، ووضعت نظارة الشمس على رأسها.

والتقى الفيصل بليفني في “منتدى باكو” بأذربيجان، حيث تبادلا الحديث والتقطا عدة صور تذكارية.

صفحة “إسرائيل بالعربية” التابعة لخارجية الاحتلال بتويتر، نشرت هي الأخرى صورة ليفني مع الأمير تركي الفيصل.

وعلقت بالقول:”وزيرة خارجية إسرائيل السابقة تسيبي ليفني مع الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود رئيس الاستخبارات العامة السعودية الأسبق لقاء في منتدى باكو.”

تسيبي ليفني: مارست الجنس مع زعماء عرب لأجل مصلحة إسرائيل

وسبق أن صرحت تسيبي ليفنى، قبل سنوات في مقابلة مع صحيفة “التايمز” التايمز البريطانية، أنها مارست الجنس من أجل بلدها عندما عملت بالجاسوسية في الموساد، مؤكدة أن هذا شيء مشروع لأجل مصلحة بلدها.

“تسيبي” قالت بهذه المقابلة المشار إليها إنها لا تمانع أن تقتل أو تمارس الجنس من أجل الإتيان بمعلومات تُفيد إسرائيل.

وقامت ليفني بالكثير من عمليات الابتزاز الجنسي والقتل أثناء عملها بالموساد ولوحقت عدة مرات قضائياً في دول أوروبية إلا أن اللوبي الصهيوني كان يتمكن من تخليصها.

منتدى “باكو” بأذربيجان

ويشار إلى أن منتدى باكو الدولي التاسع الذي ينظمه مركز نظامي جنچوي بأذربيجان، يناقش مستقبل المنظومة الصحية الدولية واستعدادات العالم للتعامل مع الأزمات المستقبلية.

وذلك على ضوء تجربة جائحة فيروس كورونا التي أربكت العالم.

والخميس، افتتح رئيس أذربيجان إلهام علييف، أعمال منتدى باكو الدولي التاسع، والذي ينظمه مركز نظامي جنچاوي تحت عنوان “تحديات النظام العالمي”.

ويأتي المنتدى انطلاقا من مناقشة القضايا الأكثر خطورة التي داهمت العالم خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا ومشاكل الطاقة.

وشارك بجلسات المنتدى عدد من رؤساء الدول والحكومات والبرلمانات والوزراء الحاليين والسابقين.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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