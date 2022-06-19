صور جديدة لتركي الفيصل مع تسيبي ليفني تثير جدلا

وطن- أثارت صورا جديدة نشرتها رئيسة وزراء الاحتلال السابقة تسيبي ليفني، مع الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، جدلا بين النشطاء على مواقع التواصل.

تركي الفيصل وتسيبي ليفني

ونشرت تسيبي ليفني صورتها مع الأمير تركي الفيصل، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر.

With H.H Prince Turki Faisal al Soud. Looking forward to President Biden’s visit to Israel and Saudi Arabia. At Baku Forum of @NizamiGanjaviIC בבאקו, עם הנסיך טורקי בן פייסל. בהצלחה לנשיא ביידן בביקורו בישראל ובערב הסעודית pic.twitter.com/fGllqGVjaV — ציפי לבני Tzipi Livni (@Tzipi_Livni) June 19, 2022

وكان الأمير السعودي البارز يقف إلى جانب رئيسة وزراء إسرائيل السابقة، بالزي السعودي الرسمي ويمسك بيده نظارته الشمسية.

فيما كانت تسيبي ليفني ترتدي ملابس باللونين الأبيض والأسود تكشف عن ساقيها، ووضعت نظارة الشمس على رأسها.

والتقى الفيصل بليفني في “منتدى باكو” بأذربيجان، حيث تبادلا الحديث والتقطا عدة صور تذكارية.

وزيرة خارجية إسرائيل السابقة تسيبي ليفني مع الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود رئيس الاستخبارات العامة السعودية الأسبق لقاء في منتدى باكو.@Tzipi_Livni pic.twitter.com/ci0UaNB8Xq — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 19, 2022

صفحة “إسرائيل بالعربية” التابعة لخارجية الاحتلال بتويتر، نشرت هي الأخرى صورة ليفني مع الأمير تركي الفيصل.

وعلقت بالقول:”وزيرة خارجية إسرائيل السابقة تسيبي ليفني مع الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود رئيس الاستخبارات العامة السعودية الأسبق لقاء في منتدى باكو.”

تسيبي ليفني: مارست الجنس مع زعماء عرب لأجل مصلحة إسرائيل

وسبق أن صرحت تسيبي ليفنى، قبل سنوات في مقابلة مع صحيفة “التايمز” التايمز البريطانية، أنها مارست الجنس من أجل بلدها عندما عملت بالجاسوسية في الموساد، مؤكدة أن هذا شيء مشروع لأجل مصلحة بلدها.

“تسيبي” قالت بهذه المقابلة المشار إليها إنها لا تمانع أن تقتل أو تمارس الجنس من أجل الإتيان بمعلومات تُفيد إسرائيل.

وقامت ليفني بالكثير من عمليات الابتزاز الجنسي والقتل أثناء عملها بالموساد ولوحقت عدة مرات قضائياً في دول أوروبية إلا أن اللوبي الصهيوني كان يتمكن من تخليصها.

منتدى “باكو” بأذربيجان

ويشار إلى أن منتدى باكو الدولي التاسع الذي ينظمه مركز نظامي جنچوي بأذربيجان، يناقش مستقبل المنظومة الصحية الدولية واستعدادات العالم للتعامل مع الأزمات المستقبلية.

وذلك على ضوء تجربة جائحة فيروس كورونا التي أربكت العالم.

والخميس، افتتح رئيس أذربيجان إلهام علييف، أعمال منتدى باكو الدولي التاسع، والذي ينظمه مركز نظامي جنچاوي تحت عنوان “تحديات النظام العالمي”.

ويأتي المنتدى انطلاقا من مناقشة القضايا الأكثر خطورة التي داهمت العالم خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا ومشاكل الطاقة.

وشارك بجلسات المنتدى عدد من رؤساء الدول والحكومات والبرلمانات والوزراء الحاليين والسابقين.