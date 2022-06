صور جديدة لتركي الفيصل مع تسيبي ليفني تثير جدلا

وطن- أثارت صورا جديدة نشرتها رئيسة وزراء الاحتلال السابقة تسيبي ليفني، مع الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، جدلا بين النشطاء على مواقع التواصل.

ونشرت تسيبي ليفني صورتها مع الأمير تركي الفيصل، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر.

With H.H Prince Turki Faisal al Soud. Looking forward to President Biden’s visit to Israel and Saudi Arabia. At Baku Forum of @NizamiGanjaviIC

בבאקו, עם הנסיך טורקי בן פייסל. בהצלחה לנשיא ביידן בביקורו בישראל ובערב הסעודית pic.twitter.com/fGllqGVjaV

