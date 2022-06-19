شيخ أردني يفاجئ محمد رمضان بتصرفه حين التقاه صدفةً بالشارع! (فيديو)

وطن– وثقت عائلة في الأردن، لحظة لقاءها صدفة بالفنان المصري محمد رمضان، أثناء تواجده في سيارته في شارع عام، بعد انتهائه من حفله هناك.

شيوخ وبنحبك!

وكان محمد رمضان في المقعد الخلفي من السيارة، حين تفاجأت أسرة أردنية في سيارتها بمشاهدته.

ويصافح رب الأسرة محمد رمضان قائلاً: “إحنا شيوخ وبنحبك.. فما بالك باقي الشعب”.

ومد الفنان المصري يده للرجل ليصافحه، ويشكره على كلامه قائلاً: “سلامي للعيلة الكريمة”.

ويستمر الرجل بالإشادة برمضان: “يسعد مصر واللي جابت مصر”.

متدين أم كبير في السن؟

وأثار المقطع جدلاً بين المتابعين، فمنهم من فسر كلمة شيوخ، بالمتشددين بتعاليم الدين الإسلامي، بينما قال آخرون إنه يقصد بها كبار السن.

وفي كلا الحالتين، انتقد الناشطون تصرف الرجل، ورأوا أنه لا يحق له التعميم بمحبة محمد رمضان من كافة الشيوخ على حد تعبيره.

هذا وقد فاجأ محمد رمضان، جمهوره الأردني في إيلا بيه العقبة مساء الجمعة، بدخوله المسرح بسيارة مطلية بالذهب.

ومازح رمضان الجمهور قائلا أن حفله سيستمر 48 ساعة، وأنه سيوزع مشروبات طاقة عليهم من أجل زيادة حماسهم.

وتداول نشطاء أردنيون يوثق لحظة دخول رمضان المسرح بسيارة لامبورجيني. في الحفل الذي تجاوزت أسعار تذاكره الـ 200 دينار للشخص الواحد.

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سيارة فارهة وأزمة اقتصادية

وانتقد الأردنيون تصرفات محمد رمضان، ودخوله بسيارته الفارهة إلى الحفل. في خضم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية بشكل قياسي.

وكشفت تقارير أردنية، أن حفل رمضان بلغت إيراداته أكثر من نصف مليون دولار أمريكي.‏

ونقلت صحيفة “الغد” الأردنية، عن مطلعون على الحفل إنه يقدرّون أن قيمة التذاكر التي دفعها الجمهور على الحفل تجاوزت الـ500 ألف دولار.

وتخطى عدد الحضور لحفل الفنان المصري في العقبة 4 آلاف شخص، دفعوا متوسط قيمة تذاكر بلغت قيمتها 212 دولار.

وبلغ سعر الدرجة “الخاصة” في الحفل قرابة 395 دولار، و282 دولار للدرجة “الأولى”، و225 دولار لـ”المتوسطة”.

بينما بلغ سعر التذكرة في الدرجة “الأخيرة” وهي الأكثر عددا 141 دولار.