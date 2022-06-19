الرئيسيةحياتناشيخ أردني يفاجئ محمد رمضان بتصرفه حين التقاه صدفةً بالشارع! (فيديو)
حياتنا

شيخ أردني يفاجئ محمد رمضان بتصرفه حين التقاه صدفةً بالشارع! (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
شيخ أردني يفاجئ محمد رمضان بتصرفه حين التقاه صدفةً بالشارع! (فيديو) watanserb.com
محمد رمضان

وطن– وثقت عائلة في الأردن، لحظة لقاءها صدفة بالفنان المصري محمد رمضان، أثناء تواجده في سيارته في شارع عام، بعد انتهائه من حفله هناك.

شيوخ وبنحبك!

وكان محمد رمضان في المقعد الخلفي من السيارة، حين تفاجأت أسرة أردنية في سيارتها بمشاهدته.

ويصافح رب الأسرة محمد رمضان قائلاً: “إحنا شيوخ وبنحبك.. فما بالك باقي الشعب”.

ومد الفنان المصري يده للرجل ليصافحه، ويشكره على كلامه قائلاً: “سلامي للعيلة الكريمة”.

ويستمر الرجل بالإشادة برمضان: “يسعد مصر واللي جابت مصر”.

متدين أم كبير في السن؟

وأثار المقطع جدلاً بين المتابعين، فمنهم من فسر كلمة شيوخ، بالمتشددين بتعاليم الدين الإسلامي، بينما قال آخرون إنه يقصد بها كبار السن.

وفي كلا الحالتين، انتقد الناشطون تصرف الرجل، ورأوا أنه لا يحق له التعميم بمحبة محمد رمضان من كافة الشيوخ على حد تعبيره.

هذا وقد فاجأ محمد رمضان، جمهوره الأردني في إيلا بيه العقبة مساء الجمعة، بدخوله المسرح بسيارة مطلية بالذهب.

ومازح رمضان الجمهور قائلا أن حفله سيستمر 48 ساعة، وأنه سيوزع مشروبات طاقة عليهم من أجل زيادة حماسهم.

وتداول نشطاء أردنيون يوثق لحظة دخول رمضان المسرح بسيارة لامبورجيني. في الحفل الذي تجاوزت أسعار تذاكره الـ 200 دينار للشخص الواحد.

سيارة فارهة وأزمة اقتصادية

وانتقد الأردنيون تصرفات محمد رمضان، ودخوله بسيارته الفارهة إلى الحفل. في خضم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية بشكل قياسي.

وكشفت تقارير أردنية، أن حفل رمضان بلغت إيراداته أكثر من نصف مليون دولار أمريكي.‏

ونقلت صحيفة “الغد” الأردنية، عن مطلعون على الحفل إنه يقدرّون أن قيمة التذاكر التي دفعها الجمهور على الحفل تجاوزت الـ500 ألف دولار.

وتخطى عدد الحضور لحفل الفنان المصري في العقبة 4 آلاف شخص، دفعوا متوسط قيمة تذاكر بلغت قيمتها 212 دولار.

وبلغ سعر الدرجة “الخاصة” في الحفل قرابة 395 دولار، و282 دولار للدرجة “الأولى”، و225 دولار لـ”المتوسطة”.

بينما بلغ سعر التذكرة في الدرجة “الأخيرة” وهي الأكثر عددا 141 دولار.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
الهدهد

لأول مرة منذ سنوات.. خطوة أردنية على الحدود مع سوريا تشير لتحول بسياسة الأردن

حياتنا

نانسي عجرم ترقص بإثارة في الأردن وملابسها تثير الجدل.. كأنها لا ترتد شيئاً! (فيديو)

حياتنا

الأردن.. تعرية فتاتين وضربهما وسط الشارع من قبل ثلاثة شُبان لسبب صادم! (شاهد)

حياتنا

 محمد رمضان بسيارة مطلية بالذهب على المسرح.. وحمو بيكا يبيع “الرانج روفر” بسبب الإفلاس!

حياتنا

محمد رمضان في تصرف صادم برُزم النقود داخل الطائرة بعد إلزامه بدفع 700 ألف دولار! (فيديو)

حياتنا

أردني يقتل زوجته بطريقة بشعة ويدفنها في مكان غير متوقع!

حياتنا

 “كلنا ربى”.. وفاة معلمة وجنينها داخل مدرسة خاصة يفجر غضباً في الأردن!

الهدهد

مستشار إعلامي لـ”ابن سلمان” يدعو لإقامة “مملكة فلسطين الهاشمية!

الهدهد

“متحرش التكنو” .. أول قرار عقابي بحق الأستاذ أحمد السعد

الهدهد

مقتل مواطن أردني التحق بالجيش الأوكراني خلال معارك في خاركيف

الهدهد

“عليهم”..كلمة وجهها الملك عبدالله الثاني لأحد رفقاء السلاح تشعل مواقع التواصل.. من قصد بها؟

الهدهد

رد فعل الملك الأردني بعد إقدام مهندس على تناول “السماد” أمامه فجأة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا