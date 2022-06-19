شمس الكويتية تستغيث بالسلطات والهاكرز بالسعودية بسبب شاب يدعي الألوهية ويطاردها!

وطن- وجهت الفنانة شمس الكويتية، نداء استغاثة عممت به جميع الجهات التي يمكن أن تساعدها، للتخلص من شاب يدعي الألوهية من أجل الزواج بها.

بلوك مليون مرة

وكتبت شمس الكويتية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “ياناس ياعالم ياهاكرز ياشرطة. يامستشفيات امراض عقلية حد يشيل عني هالصبي”.

وتابعت الفنانة الكويتية: “بكل مكان يطلعلي يقول ان هو الله وان هو خلقني ومتزوجني وجالس يراقب كل حياتي”.

ورجحت شمس الكويتية أن يكون الشاب سعودياً، مردفة: “شكله من لهجته هو من المملكة. فأرجو من جميع الي يقدرون يساعدوني من المملكة يشوفون حل فيه. لأني مليت”.

وأشارت شمس إلى أن ملاحقته لها ليست جديدة، وكتبت: “من سنين وانا اسويله بلوك مليون مرة”.

زوجي مهمل

وفي سياق آخر، أثارت شمس الجدل بردها على متابعة اشتكت من إهمال زوجها لها.

وكتبت المتابعة في رسالتها: “شو الحل مع راجل هاملني وما يراضيني. في حين أني أنا ما مقصرة معاه، حلوة وأهتم بنفسي لكن زعلى دايما يهون عليه، صار لي أسبوعين زعلانة وما يراضيني، وبرضه يتعامل وياي كأنه بدون سبب زعلانة”.

وتابعت: “أريده يحس ويهتم ويدللني، أحس نفسي متزوجة بجد مو بس بالاسم، شنو الحل تعبت منه عن جد”.

وسألت المتابعة الفنانة الكويتية: “أريد طريقة للتعامل مع مثل هؤلاء الرجال. مغرور ودايما شايف نفسه صح، أحسه أوقات ما يحبني”.

يحبني ما يحبك!

وأعادت شمس قراءة الرسالة معقبة بسخرية: “قلبي أختي، أشربي قرفة وحليب قبل ما تنامي، حاسة إنه ما يحبك، لا هو يحبني أنا ما يحبك أنت”.

واعتبر ناشطون أن شمس تستغل مشاكل متابعيها لتصدر التريند وزيادة عدد المشاهدين. بينما رأى آخرون أن ما قالته منطقياً.

كما عرضت شمس الزواج من شخص، في بث مباشر، اتضح أنه الإعلامي علي العيسى.

شمس الكويتية تعرض الزواج عبر البث على عيسى pic.twitter.com/zmJiJ7QxTn — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) May 16, 2022

وقالت شمس الكويتية في الفيديو “تعالى تزوجني إنت”، ليرد عليها “والله أنا موافق”، لتقول له “إحنا على الهواء.. ارفض”.