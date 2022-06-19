شعر أباط نادية الجندي في هذه الصورة يثير الجدل! (شاهد)

وطن– أثارت صورة نادرة متداولة للفنانة المصرية نادية الجندي، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب شعر أباطها.

شعر كيرلي وشعر أباط!

وكانت البداية حين نشرت صفحة “مغارة الذكريات“، صورة لنادية الجندي وهي ترفع يديها على شعرها “الكيرلي”، مرتدية ملابس جريئة.

وما لفت أنظار الناشطين، هو ظهور شعر أباط نادية الجندي بشكل واضح في الصورة، مما فجر موجة انتقادات وتعليقات ساخرة ضدها.

خاصة أن نادية الجندي حصلت على لقب ملكة جمال الربيع في تلك الفترة.

ملكة جمال الربيع

بينما دافع آخرون عن الفنانة المصرية، معتبرين أن عدم وجود برامج تعديل الصور في تلك الفترة، هي السبب في هذا المشهد.

وسبق أن كشفت نادية الجندي قصة لقب ملكة جمال الربيع، الذي حصلت عليه عام 1958.

وقالت نادية أثناء استضافتها في برنامج “مراحل”: “كنت مغرمة بالفن منذ أن كنت طفلة، ولكن حقيقة لم أكن أعلم كيف يمكن أن أدخل عالم الفن، وأي بوابة ستوصلني إليه. فهو وسط صعب جداً”.

وتابعت: “كانت هناك مسابقة ملكة جمال الربيع مقامة بالقاهرة، والجائزة عقد بطولة فيلم. وكانت اللجنة مكونة من فنانين منهم ماجدة والمخرج عاطف سالم وكمال الشيخ. وكانت فرصة لي، وشاركت في المسابقة وفزت، وتحققت أمنيتي وكسبت بطولة عمل، ومنها انطلقت”.

جميلة بو حيرد

وكانت تلك الصورة، هي أول صورة تنشر للفنانة في المجلات والصحف وهي في عمر الـ 16.

وكُتب اسمها الثلاثي: نادية عبد السلام الجندي. وأول دور لها كان في فيلم “جميلة بوحيرد” حيث نشرت صورتها في مجلة “الجيل” عام 1958.

وقبل أيام فقط، استعرضت نادية الجندي مشوارها الفني الممتد من العام 1966 وحتى عام 2020 عبر مقطع فيديو لا تزيد مدته عن 96 ثانية.

واستعرض الفيديو مشوارها الفني منذ عام ١٩٦٦ أثناء مشاركتها بطولة فيلم “صغيرة على الحب” مع النجمين رشدي أباظة وسعاد حسني. حتى آخر أعمالها مسلسلها “سكر زيادة” من إنتاج ٢٠٢٠ وبطولة النجمة نبيلة عبيد.

نجمة الجماهير

وعلقت نادية الجندي على الفيديو، قائلة: سعيدة بمشواري السينمائي والدرامي الكبير، عشرات الأفلام اللي ناقشت أهم القضايا. حققت أعلى الإيرادات واكتسبت لقب “نجمة الجماهير”، من هذا النجاح الجماهيري لأفلامي. وتربعها على عرش الإيرادات والتوزيع والسوق لسنوات طويلة.

ضافت: “ربنا أكرمني بحب القاعدة العريضة من الجماهير في مصر والعالم العربي والجمهور هو أساس نجاحي واستمراريتي وبقائي على الساحة الفنية بقوة، وطبعاً السادة النقاد الكبار الذين يمتلكون النزاهة والحيادية والموضوعية”.

View this post on Instagram A post shared by نادية الجندي Nadia Elgendy (@nadiaalgindi)

وواصلت: “بحبكم جداً جداً جداً أنتم السبب الوحيد بعد ربنا في صناعة اسم نادية الجندي. يارب دايماً أكون عند حسن ظنكم ويوفقني في اللي جاي. وبشكركم علي تشجعيكم الدائم ليا وتعليقاتكم الإيجابية الجميلة اللي حقيقي بتسعدني من قلبي وأنا بقرأها بنفسي”.

وأضافت: “مليون شكر ليكم جميعاً أنا عايشة بحبكم. وبعتذر عن عدم الرد على كل التعليقات سواء هنا على الإنستجرام أو الفيس بوك أو تويتر فبشكركم كلكم في هذا البوست على محبتكم وتعليقاتكم وكلامكم الجميل عني”.