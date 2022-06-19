شاهد..أول صور لمفقودي الأشخرة سالم وعلي الجعفري من على متن السفينة الباكستانية التي أنقذتهما

وطن- نشر الإعلامي العماني، محمد المخيني، أول صور للصيادين العمانيين سالم وعلي الجعفري اللذان تم العثور عليهما بعد أن فُقِدا قبل أيام قرب سواحل الأشخرة بعد تعطل قاربهما.

وأكد “المخيني” أن هذه الصور للصيادين وهما على متن السفينة الباكستانية التي عثرت عليهما، مشيرا إلى أنهما هما في طريقهما لباكستان.

صور مبشره لسالم وعلي وهم في طريقهم لباكستان

الحمدلله على سلامتهم

شكر كبير لمعالي السيد بدر البوسعيدي

وزير الخارجية الموقر

واعضاء السلك الدبلوماسي في سفارة عمان بباكستان

الجهود المبذولة لرجوعهم الى أرض السلطنة @badralbusaidi @FMofOman pic.twitter.com/9INgez1tb2 — محمد المخيني M.Almukhaini (@Mmukhaini_TV86) June 20, 2022

وكانت سفارة سلطنة عمان في باكستان، قد أكدت أن هناك تنسيقا مع السلطات الباكستانية لتأمين عودة المواطنين العُمانيين بعد إنقاذهما من قبل إحدى السفن العابرة في بحر العرب إلى سلطنة عُمان.

أكدت سفارة سلطنة عُمان بجمهورية باكستان الإسلامية على أن التنسيق جار مع السلطات الباكستانية لتأمين عودة المواطنين العمانيين سالم الجعفري وعلي الجعفري اللذين تم انقاذهما من قبل أحد السفن العابرة في بحر العرب بعد أن فقدا بعرض البحر بنيابة الأشخرة بتاريخ 9 يونيو 2022. pic.twitter.com/73pLIXcfZp — وزارة الخارجية (@FMofOman) June 18, 2022

وكانت سفينة تجارية باكستانية قد عثرت على المفقودين، عند السواحل الباكستانية، وهما بحالة صحية جيدة، وذلك بعد فقدانهما في عرض البحر أثناء خروجهما في رحلة صيد منذ التاسع من يونيو الجاري.

عمليات بحث واسعة

وصولهم ميناء كراتشي pic.twitter.com/645im16iYw — سلمان الفارسي SALMAN ALFARSI🇴🇲 (@s_h_alfarsi) June 20, 2022

يُشار إلى السلطات العمانية أجرت عملية بحث موسعة عن المفقودين منذ الحادثة، وقد شارك في هذه الجهود كل من شرطة عمان السلطانية، وطيران سلاح الجو السلطاني العماني فضلا عن عدد من المواطنين.

وشملت عمليات البحث الشواطئ الممتدة من صور حتى مصيرة، مع البحث في عرض البحر جوًا وبحرًا لأكثر من 70 ميلا.

وعلى مدار الأيام الماضية، تصدر وسمان موقع تويتر بعنوان “انقذوا المفقودين” ومفقودين الأشخرة، ضمن الأكثر تداولا بسلطنة عمان منذ أيام؛ دعما لجهود البحث عنهما.