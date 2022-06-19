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شاهد..أول صور لمفقودي الأشخرة سالم وعلي الجعفري من على متن السفينة الباكستانية التي أنقذتهما

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
صور لمفقودي الأشخرة watanserb.com
صور لمفقودي الأشخرة

وطن- نشر الإعلامي العماني، محمد المخيني، أول صور للصيادين العمانيين سالم وعلي الجعفري اللذان تم العثور عليهما بعد أن فُقِدا قبل أيام قرب سواحل الأشخرة بعد تعطل قاربهما.

وأكد “المخيني” أن هذه الصور للصيادين وهما على متن السفينة الباكستانية التي عثرت عليهما، مشيرا إلى أنهما هما في طريقهما لباكستان.

وكانت سفارة سلطنة عمان في باكستان، قد أكدت أن هناك تنسيقا مع السلطات الباكستانية لتأمين عودة المواطنين العُمانيين بعد إنقاذهما من قبل إحدى السفن العابرة في بحر العرب إلى سلطنة عُمان.

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وكانت سفينة تجارية باكستانية قد عثرت على المفقودين، عند السواحل الباكستانية، وهما بحالة صحية جيدة، وذلك بعد فقدانهما في عرض البحر أثناء خروجهما في رحلة صيد منذ التاسع من يونيو الجاري.

عمليات بحث واسعة

يُشار إلى السلطات العمانية أجرت عملية بحث موسعة عن المفقودين منذ الحادثة، وقد شارك في هذه الجهود كل من شرطة عمان السلطانية، وطيران سلاح الجو السلطاني العماني فضلا عن عدد من المواطنين.

وشملت عمليات البحث الشواطئ الممتدة من صور حتى مصيرة، مع البحث في عرض البحر جوًا وبحرًا لأكثر من 70 ميلا.

وعلى مدار الأيام الماضية، تصدر وسمان موقع تويتر بعنوان “انقذوا المفقودين” ومفقودين الأشخرة، ضمن الأكثر تداولا بسلطنة عمان منذ أيام؛ دعما لجهود البحث عنهما.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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