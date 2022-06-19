تفاصيل مصرع إسرائيلية في شرم الشيخ خلال “رحلة خاصة”

وطن – لقيت سيدة إسرائيلية تبلغ من العمر 49 عامًا، مصرعها غرقا خلال إجازتها في رحلة خاصة مع زوجها في شبه جزيرة سيناء.

وقالت تقارير إسرائيلية، إن الحادث وقع في مدينة شرم الشيخ الواقعة على الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة المصرية، وهذه المدينة تعتبر مقصدا سياحيا شهيرا للإسرائيليين.

مصرع سائحة إسرائيلية غرقاً في أحد شواطئ مدينة شرم الشيخ في #مصر#الجزيرة pic.twitter.com/vHsNoR6H4V — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) June 19, 2022

وأخطرت السلطات المصرية، نظيرتها الإسرائيلية بالحادث، لإجراء التنسيق اللازم قبل إعادة جثة السيدة إلى إسرائيل لدفنها.

ورصدت في الفترة الأخيرة، زيادة كبيرة في السياحة الإسرائيلية إلى شبه الجزيرة، في ظل وجود رحلات طيران مباشرة بين تل أبيب وشرم الشيخ.

وفي إجراء تم اتخاذه للمرة الأولى منذ أكثر من عشرة أعوام، قلص مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تحذيره من السفر لأجزاء من شبه جزيرة سيناء.

وفي أبريل الماضي، وصلت أول رحلة طيران تجارية من إسرائيل إلى منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، وذلك في أعقاب إبرام الجانبين اتفاقا لإطلاق مسار جديد لرحلات جوية.

في حدث مؤثر وتاريخي، أقلعت صباح اليوم الاحد، اول رحلة طيران مباشر من #تل_ابيب الى #شرم_الشيخ، كما ولوحظ إزدحام كبير على معبر #طابا حيث يتوجه، خلال هذا الاسبوع، الاف السياح الاسرائيليين الى شرم الشيخ وطابا ومن المتوقع ان يمر عبر المعبر اليوم ما يقارب ٥٠٠٠ سائح #اسرائيل #مصر pic.twitter.com/AnCCgZxdaQ — السفارة الاسرائيلية (@IsraelinEgypt) April 17, 2022

وكان سفر الإسرائيليين إلى شرم الشيخ قبل جائحة كورونا، قد بلغ مستويات قياسية، وقد أظهر إحصاء يعود إلى عام 2019، أن أكثر من 150 ألف إسرائيلي زارو المنتجع وذلك خلال موسم العطلات اليهودية.