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تفاصيل مصرع إسرائيلية في شرم الشيخ خلال “رحلة خاصة”

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
مصرع اسرائيلية في شرم الشيخ watanserb.com
مصرع اسرائيلية غرقا في شرم الشيخ

وطن – لقيت سيدة إسرائيلية تبلغ من العمر 49 عامًا، مصرعها غرقا خلال إجازتها في رحلة خاصة مع زوجها في شبه جزيرة سيناء.

وقالت تقارير إسرائيلية، إن الحادث وقع في مدينة شرم الشيخ الواقعة على الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة المصرية، وهذه المدينة تعتبر مقصدا سياحيا شهيرا للإسرائيليين.

وأخطرت السلطات المصرية، نظيرتها الإسرائيلية بالحادث، لإجراء التنسيق اللازم قبل إعادة جثة السيدة إلى إسرائيل لدفنها.

ورصدت في الفترة الأخيرة، زيادة كبيرة في السياحة الإسرائيلية إلى شبه الجزيرة، في ظل وجود رحلات طيران مباشرة بين تل أبيب وشرم الشيخ.

وفي إجراء تم اتخاذه للمرة الأولى منذ أكثر من عشرة أعوام، قلص مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تحذيره من السفر لأجزاء من شبه جزيرة سيناء.

وفي أبريل الماضي، وصلت أول رحلة طيران تجارية من إسرائيل إلى منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، وذلك في أعقاب إبرام الجانبين اتفاقا لإطلاق مسار جديد لرحلات جوية.

وكان سفر الإسرائيليين إلى شرم الشيخ قبل جائحة كورونا، قد بلغ مستويات قياسية، وقد أظهر إحصاء يعود إلى عام 2019، أن أكثر من 150 ألف إسرائيلي زارو المنتجع وذلك خلال موسم العطلات اليهودية.

المصدروطن - رصد تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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