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اقتصاد

“البيتكوين”.. انهيار جديد وسوق العملات الرقمية يترنح

باسل النجار
كتب باسل النجار
انهيار البيتكوين watanserb.com
العملة المشفرة البيتكوين

وطن – في انهيار جديد للعملات الإلكترونية المشفرة وخاصة عملة “بتكوين” الأشهر، انخفضت عملة البتكوين إلى ما دون 20 ألف دولار، للمرة الأولى منذ أواخر عام 2020، في إشارة جديدة إلى تعمق عمليات البيع في العملات المشفرة.

انهيار جديد للبيتكوين

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس“، انخفض سعر العملة المشفرة الأكثر شيوعًا بنسبة 9.7٪، ووصل إلى أقل من 18600 دولار.

وجاء ذلك وفقًا لموقع أخبار العملات المشفرة “CoinDesk”، الذي أفاد أنه في بعض الأوقات خلال، السبت، كان سعر البيتكوين أقل من 18000 دولار.

جدير بالذكر أن آخر مرة كانت فيها عملة البيتكوين عند هذا المستوى في نوفمبر 2020، عندما كانت في طريقها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بحوالي 69000 دولار.

انهيار جديد للبيتكوين

ووفقًا لـ “CoinDesk” اعتقد الكثير من المستخدمين للبتكوين أنها لن تقل عن 20000 دولار مرة أخرى.

العملة الرقمية الأشهر فقدت أكثر من 70% من قيمتها

وفقدت Bitcoin الآن أكثر من 70٪ من قيمتها منذ وصولها إلى ذروتها.

كما تعرضت عملة “Ethereum”، وهي عملة أخرى مشفرة متبعة على نطاق واسع والتي انزلقت في الأسابيع الأخيرة، إلى تراجع مماثل، السبت.

وشهدت صناعة العملات المشفرة اضطرابًا وسط اضطراب أوسع نطاقا في الأسواق المالية – وكان الأسبوع الماضي هو الأسوأ في بورصة “وول ستريت” منذ عام 2020، بعد الأيام الأولى لوباء فيروس كورونا.

وقالت “أسوشيتد برس” إن المستثمرون يبعيون الأصول ذات المخاطر العالية، لأن البنوك المركزية ترفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتسارع.

ويمكن أن تساعد المعدلات المرتفعة في خفض التضخم، لكنها أيضًا تزيد من فرص حدوث ركود من خلال زيادة تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات ودفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى إلى الانخفاض مثل العملات المشفرة.

انهيار سوق “الكريبتو”

وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية لأصول العملة المشفرة من 3 تريليون دولار إلى أقل من 1 تريليون دولار ، وفقًا لموقع coinmarketcap.com ، الذي يتتبع أسعار العملات المشفرة.

حتى بعد ظهر، السبت، أظهرت بيانات الشركة أن القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بلغت حوالي 816 مليار دولار.

وأثارت سلسلة من الانهيارات في العملات المشفرة دعوات عاجلة لتنظيم الصناعة، وفي الأسبوع الماضي تم تقديم تشريع من الحزبين في مجلس الشيوخ الأمريكي لتنظيم الأصول الرقمية.

وقال ديفيد جيرارد، ناقد العملات المشفرة ومؤلف كتاب “Attack of the 50 Foot Blockchain”، إن الانهيارات الأخيرة تظهر فشل المنظمين، الذين يعتقد أنه كان عليهم وضع مزيد من التدقيق على الصناعة منذ سنوات.

وقال “جيرارد” إن العديد من المستثمرين الناشئين – وخاصة الشباب – استثمروا على أساس أمل كاذب بيع لهم: “هناك ضحايا بشريون حقيقيون هنا من الناس العاديين.

ومن جانبه قال “أليكس دياز” مدير جروب على تطبيق فيسبوك لعشاق البيتكوين، إنه يعتقد أن تعطل البيتكوين ليس بسبب البيتكوين ذاتها، بل بسبب التطورات الموازية في مجال العملات المشفرة، وبعضها مجرد “مخططات أو عمليات احتيال صريحة” حسب وصفه.

وتابع دياز: “نحتاج بعض الوقت فقط للتعافي”.

المصدرأسوشيتد برس
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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