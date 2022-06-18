هيفاء وهبي تثير الجدل بطريقة رقصها في حفل زفاف وجمال شقيقتها يخطف الأنظار (فيديو)

وطن- أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جدلاً واسعاً بين جمهورها، إثر رقصها بطريقة غريبة في حفلة زفاف أحيتها في الاسكندرية بمصر.

منهكة أم ثملة؟

وظهرت هيفاء وهبي بالفيديو، وهي ترقص على أغنيتها “أقول أهواك”، بحركات غير مدروسة، جعلت المتابعون يرجحون أنها كانت في حالة غير طبيعية. بينما قال آخرون إنها ربما كانت منهكة فقط.

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وارتدت النجمة اللبنانية في الحفل فستاناً أصفر من الساتان، بحمالات فضية، مكشوف من منطقة الصدر وبفتحة جانبية كشفت عن ساقها.

واستكملت هيفا وهبي إطلالتها بعقد وأسورة وأقراط ألماسية. وتركت شعرها الأسود ينسدل مموجا على كتفها.

هانو وخطيبها

وفي سياق آخر، نشرت هيفاء وهبي صورة عبر خاصية “الستوري” على حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها شقيقتها “هانو” وخطيبها “ادي”.

وعلقت هيفاء على الصورة بالقول:” شقيقتي الرائعة تخطف الأنفاس مع خطيبها إدي. استمتعوا”.

وتعتبر هناء مقربة جداً من هيفا، ولطالما نادتها بإسم الدلع “هانو بطاطا”. وهي بعيدة عن الإعلام وإطلالاتها الإعلامية نادرة.

واحتفلت “هانو” بخطوبتها قبل أشهر على الشاب إدي بارودي.

إطلالة أنيقة ورياضية

هذا وقد شاركت هيفا​ الجمهور مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها على “انستجرام”، خطفت فيها الأنظار بإطلالة أنيقة ورياضية بالوقت نفسه.

وارتدت هيفا ليجن رياضي ضيق باللون الأسود من دار أزياء” باكو رابان”.

ونسقت النجمة اللبنانية معه كروب توب مكشوفة الظهر باللونين الأبيض والأسود. واعتمدت بلايزر باللون الأخضر الفاتح، مع حذاء من الكعب العالي باللون نفسه.

وطبقت هيفا ماكياجاً قوياً، ورفعت شعرها عن وجهها من الأمام، وتركته منسدلاً على كتفيها.

وعلقت الفنانة على الصور بالقول: “الطاقة الإيجابية فقط”.