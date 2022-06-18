موعد مباراة الأهلي والزمالك 2022 في الدوري المصري والقنوات الناقلة

وطن – يترقب عشاق وجماهير كرة القدم في الوطن العربي والعالم أجمع، موعد مباراة الأهلي والزمالك 2022، في قمة منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي ستجمع كلا الفريقين على أرض ملعب “الإنتاج الحربي”.

وستنطلق صافرة بداية مباراة القمة الكروية المصرية بين الغريمين التقليدين، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون بتوقيت عقاب الساعة دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس. فستكون في تمام الساعة السابعة مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان، فستكون عند الساعة العاشرة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المقرر بث مباراة الأهلي والزمالك، في القمة المصرية المرتقبة، عبر شبكة قنوات (ON Time Sport)، الرياضية المصرية الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري لهذا الموسم.

تدريبات تأهيلية🏋️‍♂️ للثلاثي حمدي فتحي وعلي لطفي ومحمد عبد المنعم 📸🦅💪#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/DWUqgqNWtZ — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 14, 2022

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وستنقل المباراة عبر قناة (ON Time Sport HD1)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 10853، كما وبمعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

معلق مباراة الأهلي والزمالك

كما وسيعلق على أحداث المباراة بين الأهلي (المارد الأحمر) وغريمه الأزلي (الزمالك)، في منافسات الدوري المصري الممتاز، المعلق الرياضي المخضرم مدحت شلبي.

الكابتن محمود الخطيب يدعم الجهاز الفني واللاعبين على هامش مران الفريق اليوم 📸 🦅💪#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/IqNJBZcL82 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 14, 2022

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تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك

والتقى الأهلي أمام نظيره الزمالك في مختلف المسابقات والبطولات المحلية والأفريقية، كان 123 مباراة منها في منافسات الدوري المصري لكرة القدم على مدار التاريخ بين كلا الفريقين.

تمكن فريق الأهلي المصري من تحقيق الفوز في 47 مباراة، كما وحقق غريمه الزمالك الفوز في 28 مباراة، بينما خيم التعادل بين كلا العملاقين في 48 مباراة.

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كما ويعد فريق الأهلاوي الأكثر تتويجاً بلقب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 مرة، بفارق بعيد عن منافسه الزمالك البيضاوي حامل لقب النسخة الماضية برصيد 29 لقباً.

لكن في جميع البطولات المختلفة فقد تواجه الأهلي أمام الزمالك في 240 مرة، كان الفوز من حليف المارد الأحمر في 103 مباراة، كما وحقق القلعة البيضاء الفوز في 58 مباراة. وخيم التعادل بين كلا الغريمين في 79 مباراة.

ترتيب الدوري المصري

وكان أول تتويج لفريق الأهلي بلقب الدوري الممتاز في موسم عام 1948-1949، أي قبل 74 عاماً من الآن. لكن منافسه كان أول من فاز بدوري القاهرة في نسخته الأولى بموسم عام 1922-1923، ليصبح بعدها بالمسمى الحالي (الدوري المصري الممتاز).

ويتصدر فريق الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، كما وبفارق عن منافسه الأهلي الذي جاء في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، و3 نقاط عن الوصيف بيراميدز برصيد 43 نقطة حتى يومنا هذا.

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