“مغتصب ومنشزة”.. إليسا وسعد لمجرد يثيران الجدل بجرأتهما في موسم جدة تزامناً مع “الحج”!

وطن- أشعل الفنان المغربي سعد لمجرد أجواء حفله مع الفنانة اللبنانية إليسا، في السعودية، ضمن فعاليات موسم جدة.

قبلات وغزل

وشهد الحفل في جدة سوبردوم، وصلات غزل وأحضان بين إليسا وسعد لمجرد الذي قبل يدها أثناء أداء أغنيتهما “من أول دقيقة”.

سعد لمجرد يُغازل إليسا في حفله بجدة. pic.twitter.com/rEQy4Qyo3J — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 18, 2022

كما ظهر الثنائي في كواليس الحفل، حيث كانت إليسا تستعرض فستانها للمجرد الذي مازحها بتقليد حركاتها.

سعد لمجرد يقلد إليسا بطريقة عفوية في كواليس الحفل 😂😂😍#اليسا_سوبردوم_جده pic.twitter.com/gliYOoy1dq — Elissian Magazine (@ElissianMag) June 17, 2022

وشهد الحفل موقفاً طريفاً حين أدت الفنانة اللبنانية أغنية “الجمال عدى الكلام” للمجرد، وحاولت تقليد طبقة صوته قبل أن تدخل في نوبة ضحك.

فستان إليسا وملابس البحارة

وارتدت إليسا في الحفل، فستاناً أبيض من خامة الكريب، من تصميم مواطنها إيلي صعب، من مجموعته الأخيرة Resort 2022.

وتميز الفستان بوجود فيونكة على الكتف وفتحة جانبية طويلة تصل لأعلى الفخذ.

وعلى الرغم أن طول الفستان يناسب قوام الفنانة اللبنانية، لكن خامته الضيقة كشفت عن منطقة البطن وأظهرتها بوزن زائد.

ويصل سعر فستان إليسا في الحفل، إلى 31 ألف جنيه مصري (1645 دولار).

أما الفنان المغربي، فقد ظهر بثلاث إطلالات في الحفل، إحداها بملابس البحارة المقلمة.

مغتصب ومنشزة!

وعلى الرغم من انسجام إليسا وسعد لمجرد معاً ونجاح حفلهما، إلا أن تعليقات الناشطين عكست غير ذلك.

فكتب ناشط: “مغتصب وذي تدعمه، جعلها تدعمهم سيارة”.

بينما تساءل آخر: “معقول يحبوا بعض ويتزوجوا؟”.

وحول رقصهما سوياً كتب متابع: “ياخي ذا ما يستحي بعمر امه ويترقص معها”.

ورأت أخرى أن الأمور تجاوزت الحدود بينهما، وكتبت: “الأمور تعدت المغازلة والتحرش بعد”.

ووضع ناشط عنواناً للحفل من واقع رؤيته، وكتب: “المُعْتصب والمنشزة”.

وأعرب آخر عن غضبه من السلطات في السعودية وكتب: “الله يلعن اللي جاب هالهابطين بلادنا”.

بينما علقت ناشطة على ملابس إليسا: “الله يرزقك من هالحفل ياسعد وتغير ملابس السجن”.

تدنيس أرض الحرمين

هذا وقد أعربت إليسا عبر حسابها على “تويتر” عن سعادتها بنجاح حفلها الغنائي وكتبت: “شكرا للشعب الجميل، على الليلة الجميلة مع شريكي سعد لمجرد. بحكبم جميعًا”.

الجدير بالذكر أن الإعلان عن الحفلة تسبب بموجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد منهم عن رفضهم لما وصفوه بـ”تدنيس أرض الحرمين”.

وتأتي هذه الاعتراضات لأن الحفل يتزامن مع موسم الحج.

فيما رحب آخرون بحفل الفنان المغربي مؤيدين رؤية ولي العهد محمد بن سلمان الانفتاحية.