الرئيسيةحياتنا"مغتصب ومنشزة".. إليسا وسعد لمجرد يثيران الجدل بجرأتهما في موسم جدة تزامناً...
حياتنا

“مغتصب ومنشزة”.. إليسا وسعد لمجرد يثيران الجدل بجرأتهما في موسم جدة تزامناً مع “الحج”!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
إليسا وسعد لمجرد يثيران الجدل بجرأتهما في موسم جدة تزامناً مع
إليسا وسعد لمجرد

وطن- أشعل الفنان المغربي سعد لمجرد أجواء حفله مع الفنانة اللبنانية إليسا، في السعودية، ضمن فعاليات موسم جدة.

قبلات وغزل

وشهد الحفل في جدة سوبردوم، وصلات غزل وأحضان بين إليسا وسعد لمجرد الذي قبل يدها أثناء أداء أغنيتهما “من أول دقيقة”.

كما ظهر الثنائي في كواليس الحفل، حيث كانت إليسا تستعرض فستانها للمجرد الذي مازحها بتقليد حركاتها.

وشهد الحفل موقفاً طريفاً حين أدت الفنانة اللبنانية أغنية “الجمال عدى الكلام” للمجرد، وحاولت تقليد طبقة صوته قبل أن تدخل في نوبة ضحك.

فستان إليسا وملابس البحارة

وارتدت إليسا في الحفل، فستاناً أبيض من خامة الكريب، من تصميم مواطنها إيلي صعب، من مجموعته الأخيرة Resort 2022.

إليسا وسعد لمجرد إليسا وسعد لمجرد

وتميز الفستان بوجود فيونكة على الكتف وفتحة جانبية طويلة تصل لأعلى الفخذ.

وعلى الرغم أن طول الفستان يناسب قوام الفنانة اللبنانية، لكن خامته الضيقة كشفت عن منطقة البطن وأظهرتها بوزن زائد.

ويصل سعر فستان إليسا في الحفل، إلى 31 ألف جنيه مصري (1645 دولار).

أما الفنان المغربي، فقد ظهر بثلاث إطلالات في الحفل، إحداها بملابس البحارة المقلمة.

مغتصب ومنشزة!

وعلى الرغم من انسجام إليسا وسعد لمجرد معاً ونجاح حفلهما، إلا أن تعليقات الناشطين عكست غير ذلك.

فكتب ناشط: “مغتصب وذي تدعمه، جعلها تدعمهم سيارة”.

بينما تساءل آخر: “معقول يحبوا بعض ويتزوجوا؟”.

وحول رقصهما سوياً كتب متابع: “ياخي ذا ما يستحي بعمر امه ويترقص معها”.

ورأت أخرى أن الأمور تجاوزت الحدود بينهما، وكتبت: “الأمور تعدت المغازلة والتحرش بعد”.

ووضع ناشط عنواناً للحفل من واقع رؤيته، وكتب: “المُعْتصب والمنشزة”.

وأعرب آخر عن غضبه من السلطات في السعودية وكتب: “الله يلعن اللي جاب هالهابطين بلادنا”.

إليسا وسعد لمجرد

بينما علقت ناشطة على ملابس إليسا: “الله يرزقك من هالحفل ياسعد وتغير ملابس السجن”.

تدنيس أرض الحرمين

هذا وقد أعربت إليسا عبر حسابها على “تويتر” عن سعادتها بنجاح حفلها الغنائي وكتبت: “شكرا للشعب الجميل، على الليلة الجميلة مع شريكي سعد لمجرد. بحكبم جميعًا”.

الجدير بالذكر أن الإعلان عن الحفلة تسبب بموجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد منهم عن رفضهم لما وصفوه بـ”تدنيس أرض الحرمين”.

وتأتي هذه الاعتراضات لأن الحفل  يتزامن مع موسم الحج.

فيما رحب آخرون بحفل الفنان المغربي مؤيدين رؤية ولي العهد محمد بن سلمان الانفتاحية.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
الهدهد

حفل سعد لمجرد وإليسا في السعودية بالتزامن مع موسم الحج يفجر موجة غضب

حياتنا

إليسا بفيديو غريب أثناء نومها.. شخص اقتحم غرفتها وتجاوبت معه دون غضب!

حياتنا

سعد لمجرد.. رسالة غير متوقعة للعراقيين بعدما اقتحموا مكان حفله وأدوا صلاة المغرب! (فيديو)

الهدهد

لحظة اقتحام المسرح على سعد لمجرد في بغداد وأعمال شغب واسعة (فيديو)

حياتنا

سعد لمجرد يبكي على الهواء بعد مشاهدة هذه الصورة (فيديو)

حياتنا

سعد لمجرد في السعودية بعد ورطته في العراق!

حياتنا

سعد لمجرد وأنابيلا هلال .. أحضان وقُبل ساخنة أمام الحضور! (فيديو)

حياتنا

إليسا تستشهد بمقولة علي بن أبي طالب بعد صورة فيروز وأزمة ريما الرحباني!

حياتنا

سعد لمجرد مرفوض في العراق وناشطون يتوعدون: ” احقروه وطاردوه”

حياتنا

إليسا تهاجم حزب الله والحكومة اللبنانية: “إسرائيل لم تفعل بنا ما فعلوه” (فيديو)

حياتنا

إعلامي لبناني يكشف هوية وجنسية حبيب إليسا الغامض

حياتنا

ميريام فارس “تقصف جبهة” إليسا بعدما قالت عنها إنّها بـ”100 وجه”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا