مذكرات آشلي بايدن عن “حياتها الجنسية والاستحمام مع والدها” تحرج الرئيس الأمريكي

وطن- تسبب تسريب أجزاء من مذكرات آشلي بايدن، ابنة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن حياتها الخاصة والتي لم تنشر بعد في جدل واسع على مواقع التواصل وإحراج كبير لبايدن.

الفقرات المسربة من مذكرات آشلي بايدن، والتي عرضها المقدم التلفزيوني في قناة “فوكس نيوز” تاكر كارلسون، تسببت بضجة إعلامية كبيرة.

#Thread Tucker Carlson's Monologue w/ An Update On The Mystery Of Ashley Biden's Diary, The FBI's Treatment Of Project Veritas & The Claims Made In The Diary About Joe Biden@JoshTBoswell: "She wrote that she was musing over whether her father was sexually inappropriate w/ her." pic.twitter.com/zhKrswJDdT

— The Columbia Bugle 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) June 18, 2022