مذكرات آشلي بايدن عن “حياتها الجنسية والاستحمام مع والدها” تحرج الرئيس الأمريكي

وطن- تسبب تسريب أجزاء من مذكرات آشلي بايدن، ابنة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن حياتها الخاصة والتي لم تنشر بعد في جدل واسع على مواقع التواصل وإحراج كبير لبايدن.

مذكرات آشلي بايدن

الفقرات المسربة من مذكرات آشلي بايدن، والتي عرضها المقدم التلفزيوني في قناة “فوكس نيوز” تاكر كارلسون، تسببت بضجة إعلامية كبيرة.

#Thread Tucker Carlson's Monologue w/ An Update On The Mystery Of Ashley Biden's Diary, The FBI's Treatment Of Project Veritas & The Claims Made In The Diary About Joe Biden@JoshTBoswell: "She wrote that she was musing over whether her father was sexually inappropriate w/ her." pic.twitter.com/zhKrswJDdT — The Columbia Bugle 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) June 18, 2022

وتححدث آشلي في إحدى الفقرات عن حياتها الجنسية بشكل صريح.

كما ذكرت واقعة خاصة بوالدها الرئيس الأمريكي، وقالت إنها تتذكر ذات مرة أنها استحمت مع والدها بايدن، ووصفت ذلك في المذكرات بأنه “أمر غير مقبول على الأرجح”.

المذيع تاكر كارلسون، هاجم بايدن بشدة بعد عرضه هذه التسريبات واتهمه بأنه كان يتحرش بابنته القاصر وطالب الشرطة بالقبض عليه.

تسريب فقرات من مذكرات اشلي ابنة بايدن تثير ضجة اعلامية واسعة وتحدث المتابعون للفقرات عن فضائح تمس افرادا في العائلة بمافيهم الرئيس وابنه هانتر. pic.twitter.com/e1I0Xh4pW2 — سعيد الحمد (@Saeed_AlHamad) June 18, 2022

وهاجم “كارلسون” الرئيس الأمريكي ووصف ما جاء في مذكرات ابنته بالأعمال المشينة لبايدن، كما وصف سلوك الرئيس بالفظيع.

فضيحة بايدن مع ابنته آشلي

وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن آشلي بايدن، كانت تكتب مذكراتها المشار إليها خلال فترة علاجها في مصحة لإعادة تأهيلها مما يعرف بـ”السلوك الجنسي القهري”.

ومن ضمن الفقرات المسربة من مذكرات آشلي بايدن، أنها قالت ما نصه:”أتذكر أني كنت منجذبة جنسيا إلى أحد أفراد الأسرة. أتذكر أنني مارست الجنس مع الأصدقاء في شبابي.”، وأتبعت تلك الفقرة بما ذكرته عن واقعة الاستحمام مع والدها.

فضيحة مدوية للنعسان بايدن.. تسريب فقرات من مذكرات أشلي ابنة بايدن وعاملة ضجة اعلامية، في احدي الفقرات تقول أشلي "أنها كانت بتمارس الجنس مع أحد أفراد أسرتها وأنها استحمت مع والدها بايدن" والمذيع تاكر كارلسون يتهم بايدن بالتحرش بـ أبنته القاصر ويطالب الشرطة القبض عليه pic.twitter.com/WTU8tuBHxu — شؤون تركية (@TurkeyAffairs) June 18, 2022

وبحسب مذيع “فوكس نيوز” فإنه لا يوجد سبب لعدم تصديق ما ذكرته آشلي بايدن في مذكراتها، لذلك يجب التحقيق في الحادث، حسب قوله.

بايدن متهم بالتحرش بابنته

وتابع كارسلون مهاجما الرئيس الأمريكي الذي يستعد لجولة خارجية في الشرق الأوسط: “تخيل أنك والد بنات واسأل نفسك: هل هناك أي تفسير لهذا السلوك يمكن أن يبرره؟”.

وتابع واصفا ما جاء في المذكرات بأنه انحراف فظيع، مضيفا:”آشلي لا تذكر كم كان عمرها وقتها بينما كانت تستحم مع والدها لكن من الواضح أنها كانت كبيرة بما يكفي لتتذكر هذا.”

واستطرد مهاجما الرئيس الأمريكي:”الاستحمام مع ابنتك “غير مقبول!، مشددا أن ما حدث هو محاولة للتحرش بقاصر تستدعي تدخل الشرطة.

ضجة كبيرة على مواقع التواصل

التسريبات أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل، وقال الأكاديمي والكاتب أحمد الفراج:”أشهر مذيع أمريكي، الذي يحظى برنامجه بأعلى متابعة، يتحدث عن فضيحة يوميات ابنة جو بايدن، اشلي بايدن.”

وتابع:”التي كتبت فيها ان ادمانها للجنس والمخدرات منذ عمر صغير ربما كان بسبب أن والدها، جو بايدن، كان يستحم معها عندما كانت صغيرة.”

2️⃣

القصة بدأت قبل أكثر من سنة،عندما اقتحمت ال FBI منزل صحفي امريكي، وأخذت منه يوميات اشلي بايدن، التي كان قد اشتراها من سيدة سكنت في منزل، سبق لابنة بايدن أن سكنت فيه، ووجدت اليوميات تحت السرير لاحظ أن ال FBI كان هدفها أخذ اليوميات من الصحفي، وليس التحقيق حول ما كتبته ابنة بايدن — أحمد الفراج (@amhfarraj) June 18, 2022

وأوضح “الفراج” في تغريدة أخرى أن القصة بدأت قبل أكثر من سنة، عندما اقتحمت ال FBI منزل صحفي امريكي، وأخذت منه يوميات اشلي بايدن، التي كان قد اشتراها من سيدة سكنت في منزل، سبق لابنة بايدن أن سكنت فيه، ووجدت اليوميات تحت السرير.

واضاف موضحا:”لاحظ أن الـFBI كان هدفها أخذ اليوميات من الصحفي، وليس التحقيق حول ما كتبته ابنة بايدن.”

أحمد الفراج تساءل أيضا إن القصة المزعجة عادت للظهور فلماذا؟، واستطرد:”امريكا تمر بأزمات جمّة، والديمقراطيون في مأزق كبير، وفي ذات الوقت، بايدن أعلن رغبته بالترشح ثانية في ٢٠٢٤.”

موضحا:”وهو أمر لا تريده دولة المؤسسات، وبالتالي نشرت نيويورك تايمز، المؤيدة لبايدن،تقريرا عن حالته العقلية، والآن قضيته مع ابنته.”

فضائح عائلة بايدن

ويشار إلى أنه في أكتوبر 2020 ، نشرت صحيفة “نيويورك بوست” سلسلة من المواد بناء على مراسلات يزعم أنها عثر عليها في كمبيوتر هانتر بايدن المحمول أثناء تواجده بورشة إصلاح.

صاحب الورشة ـ بحسب الصحيفة ـ قام بعمل نسخة من البيانات على الجهاز والتي أعطيت لرودي جولياني، عمدة نيويورك السابق ومحامي ترامب آنذاك.

مكتب التحقيقات الفيدرالي صادر “اللاب توب” الخاص بنجل بايدن لاحقا.

صحيفة ديلي ميل البريطانية ذكرت آنذاك أن الصور والبيانات التي عثر عليا بجهاز هانتر بايدن، تشير إلى تورطه بأنشطة إجرامية في تهريب المخدرات وتجاة الجنس.