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حياتنا

 محمد رمضان بسيارة مطلية بالذهب على المسرح.. وحمو بيكا يبيع “الرانج روفر” بسبب الإفلاس!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
محمد رمضان بسيارة مطلية بالذهب على المسرح.. وحمو بيكا يبيع
قارن ناشطون بين معاناة حمو بيكا وترف محمد رمضان

وطن– كشف مطرب المهرجانات المصري، حمو بيكا تفاصيل استقراره في دبي بعدما قامت نقابة المهن الموسيقية بمنعه من إحياء حفلات في مصر.

قلة الفلوس

وقال حمو بيكا في تصريحات لصحيفة “القاهرة 24”: “بعت عربيتي الرانج روفر عشان قلة الفلوس. ومبقتش عارف أشتغل في مصر ولا أعمل حفلات بسبب إيقافي، وكل حاجة قلت”.

وتابع: “كنت بعمل حفلة وفرح في اليوم على الأقل وفي الصيف كنت بشتغل أكتر من 4 حفلات في الساحل دلوقت ده كله اتلغى”.

وأكد حمو بيكا أن الأزمة التي يمر بها، أثرت على العاملين معه، والبالغ عددهم 13 فرداً، إلى جانب فرقته الأساسية المكونة من 7 أشخاص.

نقابة المهن الموسيقية.. مابين رمضان وبيكا!

وأشار حمو بيكا إلى أن نقابة المهن الموسيقية لا تريد إعطاءه فرصة جديدة، بعد رسوبه آخر مرة. وتربط فكرة إعطاءه التصاريح بأزمته الأخيرة مع سكرتيرها أحمد رمضان.

وقارن عدد من الناشطين ما يمر به حمو بيكا من معاناة بسبب نقابة المهن الموسيقية، والترف الذي يعيشه الفنان محمد رمضان. على الرغم من المخالفات التي يقوم بها الأخير دون رادع.

سيارة مطلية بالذهب

ففي الوقت الذي باع حمو بيكا فيه سيارته، فاجأ محمد رمضان، جمهوره الأردني في إيلا بيه العقبة مساء الجمعة، بدخوله المسرح بسيارة مطلية بالذهب.

وتداول نشطاء أردنيون يوثق لحظة دخول رمضان المسرح بسيارة لامبورجيني. في الحفل الذي تجاوزت أسعار تذاكره الـ 200 دينار للشخص الواحد.

وانتقد الأردنيون تصرفات محمد رمضان، ودخوله بسيارته الفارهة إلى الحفل. في خضم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية بشكل قياسي.

700 ألف دولار

وكان رمضان قد تجاهل صدور حكم بإلزامه دفع مبلغ 13 مليون جنيه (700 ألف دولار)، لشبكة قنوات mbc. ورد بطريقة مستفزة كعادته.

ونشر محمد رمضان عبر “انستجرام”، فيديو له داخل طائرة وبجانبه رزمة دولارات، بينما سلط الكاميرا على شقيقه وهو يقوم بعد النقود.

وعلق رمضان على الفيديو: “هواية أخويا المفضلة”.

وكانت أغنية “متعودة” التي أداها مع مغني الجزائري سولكينغ، في خلفية الفيديو. والتي تتحدث عن ثرائه الفاحش الذي وصل له.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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