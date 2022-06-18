لا تنم أبدًا والمروحة تعمل حتى لو كانت الموجة الحرارية لا تُطاق

وطن-في فترات الحرارة المرتفعة وحتى موجات الحرارة القصوى، تكون المروحة حليفًا حقيقيًا لجميع الناس إلى درجة أنك تريد أن تأخذها معك في كل مكان حتى نهاية الليل. ومع ذلك، لا ننصح بشدة بتركها تعمل في أثناء النوم.

قد يؤدي تشغيل المروحة في أثناء النوم إلى تفاقم بعض المشاكل التنفسية

بحسب موقع “أس نيوز” الفرنسي، لا تعمل المروحة على تحريك الهواء فحسب، بل تسمح أيضًا لجزيئات الغبار بالتطاير في الغرفة، بالإضافة إلى شعر الحيوانات وحبوب اللقاح والتي يمكن أن تستقر بعد ذلك في الجيوب الأنفية، وتؤدي إلى تفاقم بعض مشاكل الجهاز التنفسي. كن حذرًا إذا كان البعض عرضة للحساسية أو آخرين مصابين بالربو.

فيما يلي استعرضت “وطن” من خلال ترجمتها أضرار تشغيل المروحة في أثناء النوم:

تجفف الجلد والعينين

لفحات الهواء شعور لطيف ومنتعش، لا سيما في فصل الصيف الحار. لكن احترس من الضرر الذي سيلحق بالجلد والعينين. في الواقع، عند ملامسة الهواء لهذه الأعضاء، تجف البشرة بسرعة أكبر، ما يزيد من خطر الإصابة بالجفاف. كما تتسبب المروحة في جفاف العينين، ما قد يسبب بعض التهيج والاحمرار عند الاستيقاظ.

يمكن أن تؤدي إلى تقشر العضلات

عن طريق تحريك الهواء بانتظام في اتجاه الجسم، يمكن أن تسبب المروحة بالفعل تقلصات العضلات. احذر أيضًا من الصعر التشنجي. ومن هنا تأتي أهمية اختيار مروحة تحتوي على جهاز تحكم، لإيقاف تشغيلها متى أردت.