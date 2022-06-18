عيسى الغيث.. القاضي الفاسد الذي خدع السعوديين

وطن- في واقعة أشغلت بال السعوديين خلال الفترة السابقة، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية قبل أيام عن صدور أحكام قضائية في عدد من القضايا التي باشرتها مؤخرا.

وبحسب ما نشرته الهيئة المعروفة باسم “نزاهة“، فقد صدر “حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ “عضو مجلس شورى سابق” بجريمة الاشتراك في الرشوة ومعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات و 6 أشهر وغرامة قدرها 500,000 ريال، وإدانة 6 مواطنين بجريمة الاشتراك في الرشوة ومعاقبتهم بالسجن لمدة سنتين و 6 أشهر وغرامة قدرها 100,000 ريال لكل متهم.”

الحكم 1: حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ "عضو مجلس شورى سابق" بجريمة الاشتراك في الرشوة ومعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات و 6 أشهر وغرامة قدرها 500,000 ريال، وإدانة 6 مواطنين بجريمة الاشتراك في الرشوة ومعاقبتهم بالسجن لمدة سنتين و 6 أشهر وغرامة قدرها 100,000 ريال لكل متهم. — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) June 14, 2022

ومع تداول الأنباء حول الحكم، دشن الناشطون السعوديون عبر موقع التدوين “تويتر” وسما بعنوان: “عيسى الغيث“، أكدوا فيه أن عيسى الغيث وهو قاض سابق وعضو مجلس شورى سابق، وكاتب سابق في إحدى الصحف المحلية، هو المقصود ببيان ”نزاهة“ الأخير.

وعلق مغردون كثر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، على سجن القاضي وعضو مجلس الشورى سابقا، بعدما أدانته محكمة بالرشوة وقضت بحبسه على الرغم من انتقاده للفساد في كثير من مقالاته.

وأعاد مدونون نشر مقالات وتغريدات سابقة له، يشير فيها إلى خطر الفساد، بينما يقول آخرون إنه طالب بإحدى مداخلاته في مجلس الشورى بتقليص الأرض الممنوحة من الحكومة للمواطنين كي يبنوا منازل عليها إلى 200 متر مربع فقط.

كما نشروا مقطعا سابقا له يتحدث فيه خلال مقابلة تلفزيونية بأنه لا يملك منزلا خاصا به، وان يسكن في بيت مستأجر، مطالبا بأن لا يتم الحكم على أحد بالفساد إلا بالدلائل.

عيسى الغيث: "لا أملك بيتا وبيتي مستأجر ولست ثريا ويجب أن لا نحكم على أحد بالفساد إلا بدليل" #وطن_بلا_فساد pic.twitter.com/N6hQYcdW2Z — عبدالله آل الذيب (@AL_Theeb74) June 15, 2022

وتداول الناشطون كذلك صورة لإحدى التغريدات يطبل فيها لجهاز أمن الدولة، وكذلك تفاخره بالعلاقة التي تربطه بوزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد.

عيسى الغيث … 2020 يطبل لأمن الدولة عيسى الغيث…2022 تم القبض!!https://t.co/P0SiWsDckx pic.twitter.com/SFJSG90vAe — يوسف (@yusefren) June 15, 2022

وكان “الغيث” قد توقف عن الكتابة في الصحيفة التي اعتاد نشر مقالاته فيها منذ ٢٠٢٠، كما توقف عن التدوين في حسابه بتويتر الذي اعتاد التفاعل فيه بشكل يومي بالتزامن مع صدور بيان ”نزاهة“ حول إلغاء صكي استحكام أرض بطريقة غير نظامية.

ويحمل أحد مقالات الكاتب عنوان ”فساد القضاء“، وفيه يشكر هيئة ”نزاهة“ على كشفها عن قضية فساد ورشوة تورط فيها أحد القضاة ومسؤولون آخرون، قبل أن يختتم مقاله ذاك بوصف الفاسدين في سلك القضاء بأنهم ”أقلية شاذّة أساءت إلى المهنة العظيمة وسِلْكها النزيه“.

لا أحب أن اتشمت ولكن الدنيا عجيبة عندما تدور وإن إنتصر الظالم مؤقتًا حتمًا ستدور عليه الدوائر،والاعجب من ذلك عندما يهمل الله ويمد للظالم في ظلمه ثم يأخذه على حين غرّه.

اللهم لا تجعلنا ظالمين ولا مظلومين يارب السموات والارض.#عيسى_الغيث https://t.co/EkDXPiGx9V — عزام العتيبي. (@3z141714) June 17, 2022

من هو عيسى الغيث؟

عيسى الغيث هو قاض بوزارة العدل السعودية كما أنه قاض في محكمة الاستثمار العربية، وسابقًا كان الغيث عضوا في مجلس الشورى السعودي.

وشغل الغيث منصب عضو في مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

وولد الغيث 10″ أغسطس عام 1972″ ونشأ بالمملكة العربية السعودية وتحديدًا مدينة الرياض، وتلقى تعليمه في العديد من البلاد وحصل على عدد كبير من المؤهلات والشهادات العلمية مما جعله يشغل العديد من المناصب الهامة في الدولة.

درس في جامعة الأزهر بالقاهرة كما درس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض، وهو عضو اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، كذلك فإنه إمام وخطيب ويعطي العديد من المحاضرات الدينية للكثير من الطلبة.