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الهدهد

عيسى الغيث.. القاضي الفاسد الذي خدع السعوديين

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
عيسى الغيث watanserb.com
عيسى الغيث

وطن- في واقعة أشغلت بال السعوديين خلال الفترة السابقة، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية قبل أيام عن صدور أحكام قضائية في عدد من القضايا التي باشرتها مؤخرا.

وبحسب ما نشرته الهيئة المعروفة باسم “نزاهة“، فقد صدر “حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ “عضو مجلس شورى سابق” بجريمة الاشتراك في الرشوة ومعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات و 6 أشهر وغرامة قدرها 500,000 ريال، وإدانة 6 مواطنين بجريمة الاشتراك في الرشوة ومعاقبتهم بالسجن لمدة سنتين و 6 أشهر وغرامة قدرها 100,000 ريال لكل متهم.”

ومع تداول الأنباء حول الحكم، دشن الناشطون السعوديون عبر موقع التدوين “تويتر” وسما بعنوان: “عيسى الغيث“، أكدوا فيه أن عيسى الغيث وهو قاض سابق وعضو مجلس شورى سابق، وكاتب سابق في إحدى الصحف المحلية، هو المقصود ببيان ”نزاهة“ الأخير.

وعلق مغردون كثر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، على سجن القاضي وعضو مجلس الشورى سابقا، بعدما أدانته محكمة بالرشوة وقضت بحبسه على الرغم من انتقاده للفساد في كثير من مقالاته.

وأعاد مدونون نشر مقالات وتغريدات سابقة له، يشير فيها إلى خطر الفساد، بينما يقول آخرون إنه طالب بإحدى مداخلاته في مجلس الشورى بتقليص الأرض الممنوحة من الحكومة للمواطنين كي يبنوا منازل عليها إلى 200 متر مربع فقط.

كما نشروا مقطعا سابقا له يتحدث فيه خلال مقابلة تلفزيونية بأنه لا يملك منزلا خاصا به، وان يسكن في بيت مستأجر، مطالبا بأن لا يتم الحكم على أحد بالفساد إلا بالدلائل.

وتداول الناشطون كذلك صورة لإحدى التغريدات يطبل فيها لجهاز أمن الدولة، وكذلك تفاخره بالعلاقة التي تربطه بوزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد.

وكان “الغيث” قد توقف عن الكتابة في الصحيفة التي اعتاد نشر مقالاته فيها منذ ٢٠٢٠، كما توقف عن التدوين في حسابه بتويتر الذي اعتاد التفاعل فيه بشكل يومي بالتزامن مع صدور بيان ”نزاهة“ حول إلغاء صكي استحكام أرض بطريقة غير نظامية.

ويحمل أحد مقالات الكاتب عنوان ”فساد القضاء“، وفيه يشكر هيئة ”نزاهة“ على كشفها عن قضية فساد ورشوة تورط فيها أحد القضاة ومسؤولون آخرون، قبل أن يختتم مقاله ذاك بوصف الفاسدين في سلك القضاء بأنهم ”أقلية شاذّة أساءت إلى المهنة العظيمة وسِلْكها النزيه“.

من هو عيسى الغيث؟

عيسى الغيث هو قاض بوزارة العدل السعودية كما أنه قاض في محكمة الاستثمار العربية، وسابقًا كان الغيث عضوا في مجلس الشورى السعودي.

وشغل الغيث منصب عضو في مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

وولد الغيث 10″ أغسطس عام 1972″ ونشأ بالمملكة العربية السعودية وتحديدًا مدينة الرياض، وتلقى تعليمه في العديد من البلاد وحصل على عدد كبير من المؤهلات والشهادات العلمية مما جعله يشغل العديد من المناصب الهامة في الدولة.

درس في جامعة الأزهر بالقاهرة كما درس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض، وهو عضو اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، كذلك فإنه إمام وخطيب ويعطي العديد من المحاضرات الدينية للكثير من الطلبة.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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