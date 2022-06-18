شاكيرا توجه رسالة مبطنة جديدة لبيكيه بوصلة رقص غريبة (فيديو)

وطن– بعد انفصال شاكيرا عن مدافع نادي برشلونة جيرارد بيكيه، أصدرت المغنية الكولومبية الشهيرة أغنية من المتوقع أن تكون ناجحة الصيف.

عمل شاكيرا الجديد الذي يحمل اسم “لا تقلق Don’t Worry” ، جاء بالتعاون مع فريق Black Eyed Peas والمنتج الموسيقي ديفيد جيتا.

هل الكلمات تشير إلى بيكيه؟

صدرت الأغنية في 17 يونيو وتم الإعلان عنها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالفنانين.

أما الفيديو كليب، فقد ظهر الفريق الغنائي الشهير وهو يركب سفينة فضائية على شكل هرم، وتهبط في الكوكب الذي تسكن به شاكيرا. ويحاولان التواصل سويا لطمأنة بعضهما، إلى أن ترقص شاكيرا مع الفضائيين.

بالنسبة للكلمات ، يمكن تفسير كل من كلمات شاكيرا على أنها رسالة عن الوضع الحالي الذي تعيشه بعد الانفصال عن بيكيه.

كلمات “لا تقلق”

وتقول كلمات الأغنية: “أشعر بأنني على قيد الحياة ، أعيش أفضل حياتي. أفعل فقط ما يعجبني. أحصل على ذلك ، أحصل على هذا الضغط. كنت محبطة و الآن أنهض من جديد. رأسي مرفوع وعيني نحو الأعلى .ما زلت أكثر حكمة. حين أدركت أن كل شيء سيكون بخير”.

تجدر الإشارة إلى أن أحدث أغنية لشاكيرا ، “Te Felicito” مع Rauw Alejandro ، شهدت ارتفاعًا كبيرًا في المشاهدات بعد انفصالها عن بيكيه.

خسائر بالملايين

وبينما تعيش شاكيرا نجاحها، تتعثر شعبية بيكيه على إنستغرام، بعد الانفصال. حيث خسر نحو 5 ملايين متابع على الموقع.

وبينما ينخفض عدد متابعي بيكيه على انستغرام بحوالي مليون متابع يوميًا، تكتسب شاكيرا حوالي 300 ألف مستخدم يوميًا. بحسب ما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

انفصال جيرارد وفضائحه أحدث تأثيرًا حادًا، حتى بين العلامات التجارية ومشجعي فريق برشلونة.

وفقًا لأحدث استطلاع لـ Culemania ، يعتقد 63.3٪ من المشجعين أن اللاعب يجب أن يتقاعد أو يغادر النادي.

فقط 17.1٪ ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون استمراريته.

ويؤيد 14.1٪ استمرار المدافع بشرط أن يكون لائقًا بدنيًا بنسبة 100٪، في حين أن نسبة 5.4٪ المتبقية تقول أن بيكيه كان يجب أن يتقاعد من برشلونة منذ فترة طويلة.

على العكس من ذلك، تشهد المطربة الكولومبية نموًا في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، حيث تنشط حاليًا.