الرئيسيةحياتناشاكيرا توجه رسالة مبطنة جديدة لبيكيه بوصلة رقص غريبة (فيديو)
حياتنا

شاكيرا توجه رسالة مبطنة جديدة لبيكيه بوصلة رقص غريبة (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
شاكيرا توجه رسالة مبطنة جديدة لبيكيه بوصلة رقص غريبة (فيديو) watanserb.com
شاكيرا

وطن– بعد انفصال شاكيرا عن مدافع نادي برشلونة جيرارد بيكيه، أصدرت المغنية الكولومبية الشهيرة أغنية من المتوقع أن تكون ناجحة الصيف.

عمل شاكيرا الجديد الذي يحمل اسم “لا تقلق Don’t Worry” ، جاء بالتعاون مع فريق Black Eyed Peas  والمنتج الموسيقي ديفيد جيتا.

 هل الكلمات تشير إلى بيكيه؟

صدرت الأغنية في 17 يونيو وتم الإعلان عنها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالفنانين.

أما الفيديو كليب، فقد ظهر الفريق الغنائي الشهير وهو يركب سفينة فضائية على شكل هرم، وتهبط في الكوكب الذي تسكن به شاكيرا. ويحاولان التواصل سويا لطمأنة بعضهما، إلى أن ترقص شاكيرا مع الفضائيين.

بالنسبة للكلمات ، يمكن تفسير كل من كلمات شاكيرا على أنها رسالة عن الوضع الحالي الذي تعيشه بعد الانفصال عن بيكيه.

كلمات “لا تقلق”

وتقول كلمات الأغنية: “أشعر بأنني على قيد الحياة ، أعيش أفضل حياتي. أفعل فقط ما يعجبني. أحصل على ذلك ، أحصل على هذا الضغط. كنت محبطة و الآن أنهض من جديد.   رأسي مرفوع وعيني نحو الأعلى .ما زلت أكثر حكمة. حين أدركت أن كل شيء سيكون بخير”.

تجدر الإشارة إلى أن أحدث أغنية لشاكيرا ، “Te Felicito” مع Rauw Alejandro ، شهدت ارتفاعًا كبيرًا في المشاهدات بعد انفصالها عن بيكيه.

خسائر بالملايين

وبينما تعيش شاكيرا نجاحها،  تتعثر شعبية بيكيه على إنستغرام، بعد الانفصال. حيث خسر نحو 5 ملايين متابع على الموقع.

وبينما ينخفض عدد متابعي بيكيه على انستغرام بحوالي مليون متابع يوميًا، تكتسب شاكيرا حوالي 300 ألف مستخدم يوميًا. بحسب ما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

انفصال جيرارد وفضائحه أحدث تأثيرًا حادًا، حتى بين العلامات التجارية ومشجعي فريق برشلونة.

وفقًا لأحدث استطلاع لـ Culemania ، يعتقد 63.3٪ من المشجعين أن اللاعب يجب أن يتقاعد أو يغادر النادي.

فقط 17.1٪ ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون استمراريته.

ويؤيد 14.1٪ استمرار المدافع بشرط أن يكون لائقًا بدنيًا بنسبة 100٪، في حين أن نسبة 5.4٪ المتبقية تقول أن بيكيه كان يجب أن يتقاعد من برشلونة منذ فترة طويلة.

على العكس من ذلك، تشهد المطربة الكولومبية نموًا في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، حيث تنشط حاليًا.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

“لعنة” تضرب بيكيه لانفصاله عن شاكيرا .. وخسائره بالملايين!

حياتنا

حبيبة بيكيه السابقة تكسر صمتها: “كان تحرشًا كاملاً”! (شاهد)

حياتنا

شاكيرا وبيكيه .. العلاقة أسوأ مما نعتقد ولهذا السبب تريد وضع جدران في منزلها!

حياتنا

شاكيرا وبيكيه.. دليل قديم على عدم إخلاص اللاعب كان واضحاً للجميع عدا شاكيرا !

حياتنا

شاكيرا “تُشعل قلب” بيكيه بوصلة رقصة مثيرة مع فنان أمريكي بعد انفصالهما! (شاهد)

حياتنا

بيكيه يغيظ شاكيرا ويتغزّل بحبيبته الجديدة: “أنتِ سيدتي الأولى”!

رياضة

بيكيه يتلقّى ضربة مريرة بعد انفصاله عن شاكيرا .. تشافي أخبره بأمر صادم!

حياتنا

مؤثرة كولومبية تفاجئ متابعاً سألها: “هل أنتِ عشيقة بيكيه الجديدة؟!” (صور)

حياتنا

شاكيرا تتعرض للخيانة من قبل المحققين الذين استأجرتهم لمراقبة بيكيه

حياتنا

شاكيرا فقدت صوتها بسبب بيكيه ودفعت أموالاً لمحققين مقابل عدم نشر هذه الصور الفاضحة!

حياتنا

رد فعل صادم من بيكيه تجاه “تغريدة” مهينة له.. وهذه النادلة الشقراء التي خان شاكيرا لأجلها!

حياتنا

حبيبة بيكيه “الجديدة” تخرج عن صمتها وتفجّر مفاجأة غير متوقعة!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا