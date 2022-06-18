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اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت 18 يونيو 2022.. انخفاض محدود

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سعر الذهب سلطنة عمان watanserb.com
سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم

وطن – شهدت أسعـار الذهـب في سلـطنة عمان اليوم، السبت 18 يونيو 2022، انخفاضا محدودًا في مختلف الأعيرة التي يتم التعامل بها في السلطنة

أسعـار الذهـب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سـعـر الذهــب عيار 24 بالريال العماني اليوم 22.79 ريالا للجرام، ما يعادل 59.19 دولارا.

بينما جاء سـعــر الذهــب عيار 22 عند 20.89 ريال للجرام ما يعادل 54.26 دولارًا.

وبلغ سعـر الذهــب عيار 21 بالريال العماني 19.94 ريال بما يعادل 51.79 دولار، فيما جاء عيار 18 عند 17.09 ريالا، أي ما يعادل 44.39 دولارا.

وبلغ سعر عيار 14 لأسعـار الذهب في سلطـنة عمان، 13.30 ريال بما يعادل 34.53 دولار، بينما عيار 12 بلغ 11.40 ريال بما يعادل 29.59 دولار.

يأتي هذا فيما بلغت أسعار أوقية الذهب اليوم الجمعة 708.83 ريال بما يعادل 1841 دولارًا، وسعر الجنيه الذهب 159.55 ريال بما يعادل 414.34 دولار.

أما سـعر كيلو الذهـب في سلطـنة عـمان اليوم فقد بلغ 22792 ريال بما يعادل 59190 دولارات.

يشار إلى أن هذه الأسعار تأتي وفق أحدث رصد لأسعار الذهب في سلطنة عمان.

المصدروطن - متابعات
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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