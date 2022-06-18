سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت 18 يونيو 2022.. انخفاض محدود

وطن – شهدت أسعـار الذهـب في سلـطنة عمان اليوم، السبت 18 يونيو 2022، انخفاضا محدودًا في مختلف الأعيرة التي يتم التعامل بها في السلطنة

أسعـار الذهـب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سـعـر الذهــب عيار 24 بالريال العماني اليوم 22.79 ريالا للجرام، ما يعادل 59.19 دولارا.

بينما جاء سـعــر الذهــب عيار 22 عند 20.89 ريال للجرام ما يعادل 54.26 دولارًا.

وبلغ سعـر الذهــب عيار 21 بالريال العماني 19.94 ريال بما يعادل 51.79 دولار، فيما جاء عيار 18 عند 17.09 ريالا، أي ما يعادل 44.39 دولارا.

وبلغ سعر عيار 14 لأسعـار الذهب في سلطـنة عمان، 13.30 ريال بما يعادل 34.53 دولار، بينما عيار 12 بلغ 11.40 ريال بما يعادل 29.59 دولار.

يأتي هذا فيما بلغت أسعار أوقية الذهب اليوم الجمعة 708.83 ريال بما يعادل 1841 دولارًا، وسعر الجنيه الذهب 159.55 ريال بما يعادل 414.34 دولار.

أما سـعر كيلو الذهـب في سلطـنة عـمان اليوم فقد بلغ 22792 ريال بما يعادل 59190 دولارات.

يشار إلى أن هذه الأسعار تأتي وفق أحدث رصد لأسعار الذهب في سلطنة عمان.