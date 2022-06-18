سبب وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي ولماذا تأخر الديوان الملكي في إعلان وفاته؟

وطن – أعلن الديوان الملكي السعودي، صباح السبت، عن وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي أن الفقيد سيصلى عليه اليوم، السبت بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه اليوم السبت الموافق 19 / 11 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.#واس pic.twitter.com/dHroKp3Z9U — واس الأخبار الملكية (@spagov) June 18, 2022

ومن الغريب تأخر إعلان الديوان الملكي عن خبر وفاة الأمير، حيث نعى حساب باسم “أخبار آل سعود” على موقع التدوين المصغر “تويتر” الأمير أمس الجمعة، ونشر صورته معلقا عليها بالقول:” انتقل الى رحمة الله صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي. رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته”.

انتقل الى رحمة الله صاحب السمو الأمير

سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي

رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته .. pic.twitter.com/f5B7zllLlx — أخبار آل سعود KSA (@alsaud1ksa) June 17, 2022

كما كشف الحساب في تغريدة أخرى، أن الأميـر سعـود، هو حفيد الملك فيصل. وأن والدته هي الأميرة مشاعل الفيصل.

رحمك الله وغفر لك ،صاحب السمو الأمير

سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي

حفيد الملك فيصل والدته صاحبة السمو

الملكي الأميرة مشاعل الفيصل رحمهم الله جميعاً وغفر لهم واسكنهم فسيح جناته ..https://t.co/6cNrKrpUuw pic.twitter.com/HsAOllFIIO — أخبار آل سعود KSA (@alsaud1ksa) June 17, 2022

سبب وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركـي

ووفقا لوسائل إعلام سعودية، فإن سبب وفاة الأمير جاء بسبب ازمة صحية ألمت به، توفي على إثرها في أحد مستشفيات الرياض.

ونعى الأمير عبدالعزيز بن فهد آل سعود، الأمير الراحل، قائلا:” اللهم اغفر وارحم عبدك سعـود بن محمد. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم ثبته عند السؤال”.

اللهم اغفر وارحم عبدك سعود بن محمد اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم ثبته عند السؤال #سعود_بن_محمد_بن_تركي — عبدالعزيز بن فهد بن سعود آل سعود (@afalsaud) June 17, 2022

بينما قال المستشار الأمني السعودي، محمد الهدلة، في نعيه:”رحم الله الامير سعـود بـن محمد بـن تركـي رحمة واسعه واسكنه فسيح جناته. خالص التعازي وصادق المواساة للاسرة الكريمة وذويه”.

رحم الله الامير #سعود_بن_محمد_بن_تركي رحمة واسعه واسكنه فسيح جناته خالص التعازي وصادق المواساة للاسرة الكريمة وذويه pic.twitter.com/1Xo7voGPWB — DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) June 17, 2022

كما نعى الأمير سعود بن عبدالله الأمير الراحل بالقول:” اللهم اغفر وارحم وتجاوز عن عبدك سعـود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم ثبته عند السؤال”.