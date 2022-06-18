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سبب وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي ولماذا تأخر الديوان الملكي في إعلان وفاته؟

هو حفيد الملك فيصل ووالدته الأميرة مشاعل الفيصل

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي watanserb.com
الأمير سعود بن محمد بن تركي

وطن – أعلن الديوان الملكي السعودي، صباح السبت، عن وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.

الأمير سعود بن محمد بن تركي
الأمير الراحل

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي أن الفقيد سيصلى عليه اليوم، السبت بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

ومن الغريب تأخر إعلان الديوان الملكي عن خبر وفاة الأمير، حيث نعى حساب باسم “أخبار آل سعود” على موقع التدوين المصغر “تويتر” الأمير أمس الجمعة، ونشر صورته معلقا عليها بالقول:” انتقل الى رحمة الله صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي. رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته”.

كما كشف الحساب في تغريدة أخرى، أن الأميـر سعـود، هو حفيد الملك فيصل. وأن والدته هي الأميرة مشاعل الفيصل.

سبب وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركـي

ووفقا لوسائل إعلام سعودية، فإن سبب وفاة الأمير جاء بسبب ازمة صحية ألمت به، توفي على إثرها في أحد مستشفيات الرياض.

ونعى الأمير عبدالعزيز بن فهد آل سعود، الأمير الراحل، قائلا:” اللهم اغفر وارحم عبدك سعـود بن محمد. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم ثبته عند السؤال”.

بينما قال المستشار الأمني السعودي، محمد الهدلة، في نعيه:”رحم الله الامير سعـود بـن محمد بـن تركـي رحمة واسعه واسكنه فسيح جناته. خالص التعازي وصادق المواساة للاسرة الكريمة وذويه”.

كما نعى الأمير سعود بن عبدالله الأمير الراحل بالقول:” اللهم اغفر وارحم وتجاوز عن عبدك سعـود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم ثبته عند السؤال”.

المصدرالديوان الملكي السعودي - وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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