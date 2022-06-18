روبي تتصدر التريند بالدلع والرقص بفستان قصير بعدما أغضبت التونسيين (فيديو)

وطن– تصدرت النجمة المصرية روبي، التريند عبر السوشيال ميديا ومحركات البحث أيضاً، عقب جرأتها في حفلها الأخير.

رقص ودلع

وأحيت روبي حفلاً في منطقة التجمع الخامس لصالح إحدى الشركات العقارية. وذلك بمشاركة مواطنها الفنان محمود العسيلي.

وارتدت روبي بالحفل فستاناً قصيراً باللون الأسود، بينما أشعلت الأجواء برقصها على عدد من أغانيها القديمة.

وتفاعل الجمهور مع أغنية “قلبي بلاستيك” و”ليه بيداري كده” وغيرها من الأغنيات، وسط حركات ودلع روبي المعتاد على المسرح.

وروجت روبي في وقت سابق للحفل بصورة لها عبر حسابها على “انستجرام”، ظهرت فيها وهي تقف أمام المرآة. وتضع أحمر شفاه.

وتستعد النجمة المصرية لإحياء حفل غنائي بمدينة العلمين الجديدة في 6 من أغسطس المقبل. ولم تتخل عن فرض شروط عليه كما فعلت بالساحل الشمالي.

واحد تاني

ويعرض حالياً لروبي فيلم “واحد تاني”، مع أحمد حلمي، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين.

والفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

إعلامي تونسي يهاجم روبي

وفي سياق آخر، هاجم الإعلامي التونسي، سمير الوافي، روبي، بعد إحياءها أولى حفلاتها في تونس.

وكشف سمير الوافي، أن حفل روبي تسبب في انسحاب الفنان التونسي مروان الجبالي، المعروف بـ”نوردو” من الحفل.

وقال سمير الوافي في منشوره عبر “فيسبوك”: ” المواطنة المصرية روبي التي تدّعي الغناء. وإنسحب بسببها نوردو مؤخرا من حفل كان شريكها فيه في سوسة…إحتجاجا على تقزيمه وإهانته في الأفيش…غنت في ذلك الحفل بدون نوردو. وقبضت خمسون ألف دولار مقابل ما يشبه الغناء أكثر من 150 ألف دينار”.

وتابع الوافي هجومه على الفنانة المصرية: “صعدت على الركح على الساعة الرابعة صباحا. حين أصبح الوعي بحضورها ضعيفا وإستبلاه الجمهور أسهل”.

ديك وحمار!

وأردف: “رغم أنها في مصر تكاد تصبح موضة قديمة ورخيصة ومتروكة…فإنها في تونس حظيت بمعاملة النجمة الكبيرة ماديا ومعنويا وجماهيريا”.

وأشار الوافي في كلامه إلى نوردو، وقال: “تمت التضحية بكرامة مغني تونسي شاب وناجح من أجلها…ولم يفهم أحد وهي على الركح هل هي راقصة تغني أم مغنية ترقص…ومن سيفهم شيئا في حفل صاخب على الساعة الرابعة صباحا ومن سيميز بين الديك والحمار؟!”.

تقزيم

وكان نوردو قد أعلن انسحابه من الحفل الذي أقيم قبل يومين، احتجاجاً على ما وصفه بـ “تقزيم الفنانين التونسيين”.

وأعلن الفنان الشاب أنه ألغى مشاركته في الحفل الذي أقيم في مدينة سوسة، مبرراً الأمر باعتراضه على ما اعتبره تحيزاً ضد الفنان التونسي لمصلحة الفنانة المصرية.