حيلة عملية حتى لا تتضرر سيارتك من الرمال على الشاطئ

وطن-مع حلول فصل الصيف، حان الوقت لوضع خطط للاستمتاع بالشمس والحرارة، وخاصة الشاطئ. لكن يجب أن نكون مدركين لخطر الرمال، سواء على الجلد أو على السيارة، لا سيما إذا سافرنا بهذه الوسيلة إلى الشاطئ.

عندما يتعلق الأمر بالصحة، فإن أول شيء يجب مراعاته هو أن هناك العديد من الكائنات الحية الدقيقة في رمال الشاطئ، بالإضافة إلى البكتيريا والطفيليات وهي الأكثر شيوعًا، بحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية. لذلك من الضروري استخدام كريم الحماية من الشمس SPF 50+ لتجنب الحروق.

التوصيات الرئيسية

إذا كنا نذهب إلى الشاطئ باستخدام السيارة، فيوصى بشدة أن نعطيها طبقة من الشمع أولاً. وبهذه الطريقة، تبقى الرمال في تلك الطبقة الواقية التي طبقناها على هيكل السيارة، ما يمنعها من خدش السيارة أو الطلاء.

تتمثل إحدى التوصيات الرئيسية لأخرى للخبراء، في ركن سيارتك معاكسة للشاطئ (أي أن ظهر السيارة معاكس للشاطئ ورماله) لسبب بسيط للغاية وهو حماية المحرك.

كما يجب أن تعلم أنه من المهم عدم قيادة السيارة على الرمال مطلقًا لأنه ممنوع منعا باتا، حيث يطبق قانون السواحل في إسبانيا عقوبات تتراوح بين 50 و 150 يورو عند السياقة على الرمال.

يمكن أن تكون العقوبة أكثر خطورة إذا توقفنا على الشواطئ الموجودة في الحدائق الطبيعية: حيث تصل الغرامة المالية إلى 6000 يورو.

كيف تنظف الرمل؟

من المعروف للجميع أن رمال الشاطئ يمكن أن تتسبب في تلف بعض المكونات الميكانيكية وطلاء المركبات إذا لم يتم إزالتها بشكل صحيح.

بغض النظر عن مدى حرصنا، فمن المحتم أن تدخل الرمال إلى السيارة. بمجرد وصولنا إلى المنزل، سوف ندرك أن الرمال قد غزت الطلاء والبلورات … أول ما يتبادر إلى الذهن لإزالة الرمال هو نقل السيارة إلى ورشة غسيل السيارات، لكنها ليست أفضل فكرة.

من الأفضل أن نقوم بتنظيف السيارة بأنفسنا. لا يجب أن نفعل ذلك في الطرق العامة لأنه يعاقب عليه القانون، ولكن يكون ذلك في محطة الخدمة. نكنس الأرضية أولاً ، ثم المكونات الصغيرة للسيارة وبعد ذلك مقاعد السيارة.

إذا كانت لدينا إمكانية، فمن الأفضل استخدام الهواء المضغوط لإزالة أكبر قدر ممكن من الرمال.