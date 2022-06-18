تفاصيل العثور على “مفقودي الأشخرة” في باكستان ووضعهما الحالي

وطن- أفادت أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بالعثور على المواطنين العمانيين المفقودين منذ أيام قرب سواحل الأشخرة.

العثور على مفقودين الأشخرة في باكستان

حسابات عمانية بتويتر ذكرت بحسب ما رصدت (وطن)، أن المفقودين بالأشخرة تم العثور عليهم أخيرا في باكستان.

وأشارت الأنباء كذلك إلى أنه تم العثور على مفقودي الأشخرة أحياء وهم بصحة جيدة.

ذات الحسابات لفتت إلى فرحة عارمة تعيشها نيابة الأشخرة، بعد ورود خبر العثور على المفقودين أحياء.

فرحة عارمة تعيشها نيابة الأشخرة بعد ورود خبر العثور على #مفقودين_الاشخرة في باكستان وهم على قيد الحياة. اللهم لك الحمد — عُمان الحدث | OMAN EVENT (@oman_event) June 18, 2022

وبينما لم تنشر السلطات الرسمية في السلطنة أي بيان بخصوص هذا الأمر بحسب آخر رصد لـ(وطن)، أكدت حسابات عمانية شهيرة وشخصيات مشهورة بالسلطنة هذه الأنباء.

لكَ الحـَمدُ مهما إستطالَ البـــلاء⁰ومهمــا استبدَّ الألـم⁰لكَ الحمدُ إن ٌ الرزايـا عطـــاء⁰وإنٌ المَصيبــات بعض الكـَـــرَم#العثور_على_مفقودي الأشخرة pic.twitter.com/cuECXcvUrQ — مريم الحتروشي (@mariam77_ABD) June 18, 2022

احتفاء واسع في نيابة الأشخرة

وبحسب الأنباء المتداولة فقد تم العثور على الشابين “سالم وعلي” في الشواطئ الباكستانية وهم على قيد الحياة.

يُذكر أن الشابين من سكان نيابة الاشخرة، وتم فقدهم في عرض البحر أثناء خروجهما في رحلة صيد منذ، الخميس، 9 يونيو 2022.

أنباء حول العثور على الشابين "سالم وعلي" في الشواطئ الباكستانية وهم على قيد الحياة .

يُذكر أن الشابين من سكان نيابة الاشخرة تم فقدهم في عرض البحر أثناء خروجهما في رحلة صيد منذ الخميس الموافق 9 يونيو 2022.#انقذوا_المفقودين pic.twitter.com/hjs1WmnZFO — هدهد عُمان الإخباري (@OmanHud) June 18, 2022

وتداول النشطاء مقطعا مصورا يوثق احتفاء العمانيين في نيابة الأشخرة بنبأ العثور على الصيادين المفقودين في باكستان.

وتسود حالة من القلق والتوتر سلطنة عمان منذ أيام، بعد إعلان خبر فقد مواطنين عمانيين في عرض البحر بسلطنة عمان، قرب سواحل الأشخرة.

أنباء حول العثور على الشابين "سالم وعلي" في الشواطئ الباكستانية وهم على قيد الحياة .

يُذكر أن الشابين من سكان نيابة الاشخرة تم فقدهم في عرض البحر أثناء خروجهما في رحلة صيد منذ الخميس الموافق 9 يونيو 2022.#انقذوا_المفقودين pic.twitter.com/hjs1WmnZFO — هدهد عُمان الإخباري (@OmanHud) June 18, 2022

جهود السلطات العمانية

وكانت السلطات العمانية عبر سلاح الجو السلطاني، وقوات حرس الحدود وسلاح البحرية، كثفت عمليات البحث والتمشيط للمنطقة لأجل العثور على المواطنين اللذين خرجا للصيد ولم يعدا.

وكانت عمليات البحث قد تمت في الشواطئ الممتدة من صور حتى مصيرة، مع البحث في عرض البحر جوًا وبحرًا لأكثر من 70 ميلا.

وشهدت الأيام السابقة جهودًا في البحث عن المفقودين من قبل شرطة عمان السلطانية ممثلة بطيران الشرطة، وزوارق شرطة خفر السواحل.

وأيضا بمشاركة هيئة الدفاع المدني والإسعاف وسلاح الجو السلطاني والجهود المبذولة من قبل المواطنين.

وأعلنت الأسبوع الماضي عن فقد صيادين عمانيين في عرض البحر قرب سواحل الأشخرة، وهو ما شغل الرأي العام العماني، وهو ما دفع سلاح الجو العماني للمساهمة في عمليات البحث.

انتفاضة مواقع التواصل في السلطنة

وتتصدر وسوم بعنوان “انقذوا المفقودين” و”مفقودين الأشخرة”، ضمن الأكثر تداولا بسلطنة عمان منذ أيام.

وذلك دعما لجهود البحث عن صيادين مفقودين في عرض البحر قبالة سواحل منطقة الأشخرة منذ نحو 5 أيام.

وعبر نشطاء عن تضامنهم الكامل مع أسر المفقودين، وحثوا السلطات على تكيف البحث لأجل سرعة العثور عليهم وعودتهم لذويهم.

ويشار إلى أن هذا الحادث يأتي بالتزامن أيضا مع حادث فقد المواطن العماني فوزي الرواحي بأحد أنهار تركيا قبل أسبوعين والذي لم يعثر له على أثر حتى الآن.