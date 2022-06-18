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تفاصيل العثور على “مفقودي الأشخرة” في باكستان ووضعهما الحالي

باسل النجار
كتب باسل النجار
مفقودي الأشخرة في باكستان watanserb.com
مفقودي الأشخرة في باكستان

وطن- أفادت أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بالعثور على المواطنين العمانيين المفقودين منذ أيام قرب سواحل الأشخرة.

العثور على مفقودين الأشخرة في باكستان

حسابات عمانية بتويتر ذكرت بحسب ما رصدت (وطن)، أن المفقودين بالأشخرة تم العثور عليهم أخيرا في باكستان.

وأشارت الأنباء كذلك إلى أنه تم العثور على مفقودي الأشخرة أحياء وهم بصحة جيدة.

سلطنة عمان.. تطورات جديدة بشأن المفقودين في عرض البحر قبالة الأشخرة

ذات الحسابات لفتت إلى فرحة عارمة تعيشها نيابة الأشخرة، بعد ورود خبر العثور على المفقودين أحياء.

وبينما لم تنشر السلطات الرسمية في السلطنة أي بيان بخصوص هذا الأمر بحسب آخر رصد لـ(وطن)، أكدت حسابات عمانية شهيرة وشخصيات مشهورة بالسلطنة هذه الأنباء.

احتفاء واسع في نيابة الأشخرة

وبحسب الأنباء المتداولة فقد تم العثور على الشابين “سالم وعلي” في الشواطئ الباكستانية وهم على قيد الحياة.

يُذكر أن الشابين من سكان نيابة الاشخرة، وتم فقدهم في عرض البحر أثناء خروجهما في رحلة صيد منذ، الخميس، 9 يونيو 2022.

وتداول النشطاء مقطعا مصورا يوثق احتفاء العمانيين في نيابة الأشخرة بنبأ العثور على الصيادين المفقودين في باكستان.

وتسود حالة من القلق والتوتر سلطنة عمان منذ أيام، بعد إعلان خبر فقد مواطنين عمانيين في عرض البحر بسلطنة عمان، قرب سواحل الأشخرة.

جهود السلطات العمانية

وكانت السلطات العمانية عبر سلاح الجو السلطاني، وقوات حرس الحدود وسلاح البحرية، كثفت عمليات البحث والتمشيط للمنطقة لأجل العثور على المواطنين اللذين خرجا للصيد ولم يعدا.

وكانت عمليات البحث قد تمت في الشواطئ الممتدة من صور حتى مصيرة، مع البحث في عرض البحر جوًا وبحرًا لأكثر من 70 ميلا.

وشهدت الأيام السابقة جهودًا في البحث عن المفقودين من قبل شرطة عمان السلطانية ممثلة بطيران الشرطة، وزوارق شرطة خفر السواحل.

وأيضا بمشاركة هيئة الدفاع المدني والإسعاف وسلاح الجو السلطاني والجهود المبذولة من قبل المواطنين.

وأعلنت الأسبوع الماضي عن فقد صيادين عمانيين في عرض البحر قرب سواحل الأشخرة، وهو ما شغل الرأي العام العماني، وهو ما دفع سلاح الجو العماني للمساهمة في عمليات البحث.

انتفاضة مواقع التواصل في السلطنة

وتتصدر وسوم بعنوان “انقذوا المفقودين” و”مفقودين الأشخرة”، ضمن الأكثر تداولا بسلطنة عمان منذ أيام.

وذلك دعما لجهود البحث عن صيادين مفقودين في عرض البحر قبالة سواحل منطقة الأشخرة منذ نحو 5 أيام.

وعبر نشطاء عن تضامنهم الكامل مع أسر المفقودين، وحثوا السلطات على تكيف البحث لأجل سرعة العثور عليهم وعودتهم لذويهم.

ويشار إلى أن هذا الحادث يأتي بالتزامن أيضا مع حادث فقد المواطن العماني فوزي الرواحي بأحد أنهار تركيا قبل أسبوعين والذي لم يعثر له على أثر حتى الآن.

أحدث التطورات بشأن المفقودين في البحر بسلطنة عمان قرب سواحل الأشخرة

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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