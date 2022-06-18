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رياضة

تشكيلة الأهلي والزمالك والغيابات في قمة الدوري المصري

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة الأهلي والزمالك في منافسات الدوري المصري الممتاز watanserb.com
تشكيلة الأهلي والزمالك في منافسات الدوري المصري الممتاز

وطن – كُشف الستار بشكل كبير عن تشكيلة الأهلي والزمالك المتوقعة وأبرز الغيابات عن مباراة القمة الكروية، الأحد، في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك، في المباراة المؤجلة من الأسبوع ال20 من منافسات الدوري المصري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، على ميدان ملعب (الإنتاج الحربي).

كما وستكون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، ولكن بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس عند الساعة السابعة مساءً. لبدء وقائع أحداث مباراة القمة الكروية المصرية بين كلا الفريقين.

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تشكيلة الأهلي والزمالك في الدوري المصري  

وكشف الإعلامي المصري ونجم فريق الأهلي السابق أحمد شوبير، عن تشكيلة الأهلي والزمالك المتوقعة وأبرز الغيابات عن مباراة القمة، في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

كما ونرفق لكم متابعي (وطن)، تشكيلة الأهلي والزمالك في مباراة قمة الدوري الممتاز، وهي على النحو الآتي:

تشكيلة فريق الأهلي

وسيلعب المدرب المصري المؤقت سامي قمصان بعد رحيل بيتسو موسيماني، أمام غريمه التقليدي الزمالك.

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني (كريم فؤاد).

مركز الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة (أليو ديانغ).

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

وسيغيب عن تشكيلة الأهلي المصري (المارد الأحمر)، لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك، كلاً من: علي لطفي، محمد عبد المنعم، أليو ديانغ (متوقع).

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تشكيلة فريق الزمالك

وسيدخل المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بتشكيلة أساسية أمام الأهلي المصري.

حراسة المرمى: محمد عواد، حمدي علاء السيد.

خط الدفاع: حازم إمام، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح.

مركز الوسط: إمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد سيد (زيزو)، محمد أشرق (روقا).

خط الهجوم: عمر السعيد، أشرف بن شرقي.

كما وسيغيب عن تشكيلة الزمالك البيضاوي أمام الأهلي كلاً من اللاعبين، محمد أبو جبل، محمود الونش، محمد عبد الغني (متوقع).

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري المصري

وجاء فريق الزمالك حامل لقب النسخة الماضية، في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 44 نقطة، كما وآتى غريمه التقليدي الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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