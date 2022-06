“بيلوسي” تلتقي شقيقة المُعتقل السعودي عبدالرحمن السدحان .. بماذا تعهدت!

وطن – فيما يبدو أنها رسالة متعمدة وتأكيد على عدم تغيير الولايات المتحدة نظرتها للسعودية، وبعد ساعات قليلة من تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه ليس ذاهبا للشرق الأوسط للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، استقبلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، المعارضة السعودية أريج السدحان، شقيقة الناشط السعودي المعتقل عبدالرحمن السدحان.

ونشرت “بيلوسي” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” صورا لاستقبالها لـ”السدحان” وعائلتها، وعلقت عليها بالقول:”تشرفت بلقاء أريج السدحان التي حكم على شقيقها عبد الرحمن السدحان بالسجن لمدة 20 عامًا من قبل المملكة العربية السعودية بسبب تغريدات مجهولة وساخرة.”.

كما قالت: “حُرمت عائلته من الاتصال بها. وتخشى تعرضه للتعذيب”.

Honored to meet with my constituent @AreejASadhan, whose brother Abdulrahman Al Sadhan was sentenced to 20 years in prison by Saudi Arabian for anonymous, satirical tweets. His family has been denied contact and fear he has been tortured. pic.twitter.com/1R9dX7VvNi — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) June 17, 2022

الكونغرس سيواصل التركيز على قضية السدحان

وأكدت في تغريدة أخرى على أن الكونجرس سيواصل تسليط الضوء على قضيته والدعوة إلى حرية التعبير وحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وحول العالم.

Congress will continue to shine a light on his case and advocate for freedom of expression and for human rights in Saudi Arabia and around the world. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) June 17, 2022

من جانبها، ردت الناشطة أريج السدحان، على تغريدات “بيلوسي” قائلة:”كان شرفًا كبيرًا أن ألتقي بنانسي بيلوسي. شكراً جزيلاً لكم على دعمكم المستمر لي ولعائلتي ونحن نمر في هذا الوقت الصعب. وعلى تفانيكم في دعم حقوق الإنسان”.

كما أضافت: “أتمنى ان يسمع الرئيس جو بايدن قصتنا”.

It was a great honor to meet with @SpeakerPelosi

Thank you so much for your continuous support to me and my family as we go through this difficult time, and for your dedication to #HumanRights

❤️ I hope President @POTUS will hear our story. #FreeSadhan — Areej Al Sadhan أريج السدحان #FreeSadhan (@AreejASadhan) June 17, 2022

الحكم على “السدحان” بالسجن 20 عاما

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت الناشط عبدالرحمن السدحان في 12 مارس/ آذار 2018 من مكتب جمعية الهلال الأحمر في العاصمة الرياض، حيث يعمل.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021 أيدت محكمة سعودية حكما بالسجن ضده لمدة 20 عاماً، على أن يُمنع من السفر 20 عاماً أخرى بعدها.

بينما تقول منظمات حقوقية إن “السدحان” حوكم لإدارته حسابين ساخرين على منصة “تويتر”.

كما جرى اتهامه بتمويل الإرهاب ودعم تنظيم “الدولة الإسلامية” أو التعاطف معه. وإعداد وتصنيف وإرسال رسائل من شأنها المساس بالنظام العام والقيم الدينية.