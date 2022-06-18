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“بيلوسي” تلتقي شقيقة المُعتقل السعودي عبدالرحمن السدحان .. بماذا تعهدت!

اعتقلته السلطات السعودية في 12 مارس/ آذار 2018 وحكمت عليه بالسجن 20 عاماً

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
نانسي بيلوسي تلتقي شقيقة المعتقل عبدالرحمن السدحان watanserb.com
نانسي بيلوسي تلتقي شقيقة المعتقل عبدالرحمن السدحان

وطن – فيما يبدو أنها رسالة متعمدة وتأكيد على عدم تغيير الولايات المتحدة نظرتها للسعودية، وبعد ساعات قليلة من تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه ليس ذاهبا للشرق الأوسط للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، استقبلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، المعارضة السعودية أريج السدحان، شقيقة الناشط السعودي المعتقل عبدالرحمن السدحان.

ونشرت “بيلوسي” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” صورا لاستقبالها لـ”السدحان” وعائلتها، وعلقت عليها بالقول:”تشرفت بلقاء أريج السدحان التي حكم على شقيقها عبد الرحمن السدحان بالسجن لمدة 20 عامًا من قبل المملكة العربية السعودية بسبب تغريدات مجهولة وساخرة.”.

كما قالت: “حُرمت عائلته من الاتصال بها. وتخشى تعرضه للتعذيب”.

الكونغرس سيواصل التركيز على قضية السدحان

وأكدت في تغريدة أخرى على أن الكونجرس سيواصل تسليط الضوء على قضيته والدعوة إلى حرية التعبير وحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وحول العالم.

من جانبها، ردت الناشطة أريج السدحان، على تغريدات “بيلوسي” قائلة:”كان شرفًا كبيرًا أن ألتقي بنانسي بيلوسي. شكراً جزيلاً لكم على دعمكم المستمر لي ولعائلتي ونحن نمر في هذا الوقت الصعب. وعلى تفانيكم في دعم حقوق الإنسان”.

كما أضافت: “أتمنى ان يسمع الرئيس جو بايدن قصتنا”.

الحكم على “السدحان” بالسجن 20 عاما

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت الناشط عبدالرحمن السدحان في 12 مارس/ آذار 2018 من مكتب جمعية الهلال الأحمر في العاصمة الرياض، حيث يعمل.

المعتقل السعودي عبدالرحمن السدحان watanserb.com
المعتقل السعودي عبدالرحمن السدحان

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021 أيدت محكمة سعودية حكما بالسجن ضده لمدة 20 عاماً، على أن يُمنع من السفر 20 عاماً أخرى بعدها.

بينما تقول منظمات حقوقية إن “السدحان” حوكم لإدارته حسابين ساخرين على منصة “تويتر”.

كما جرى اتهامه بتمويل الإرهاب ودعم تنظيم “الدولة الإسلامية” أو التعاطف معه. وإعداد وتصنيف وإرسال رسائل من شأنها المساس بالنظام العام والقيم الدينية.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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