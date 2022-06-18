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رياضة

بايرن ميونخ يوقع رسمياً مع ساديو ماني بعد موافقة ليفربول

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
النجم السنغالي ساديو ماني watanserb.com
ساديو ماني يوقع مع بايرن ميونخ بعد موافقة ليفربول على العرض

وطن – كشفت تقارير إنجليزية وألمانية، عن توقيع النجم السنغالي ساديو ماني 30 عاماً، مع نادي بايرن ميونخ الألماني، بعد موافقة ليفربول على عرض العملاق البافاري للانتقال إلى صفوفه.

وقالت صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية، بأن صفقة انتقال ساديو ماني من نادي ليفربول إلى صفوف بايرن ميونخ قد تمت بعد التوصل إلى اتفاق كامل بين كلا الطرفين.

انتقال ساديو ماني إلى بايرن ميونخ

وأردفت الصحيفة، ” صفقة انتقال ماني للفريق البافاري تقدر ب35 مليون جنيه إسترليني، وهو العرض الذي وافق عليه بالفعل نادي ليفربول لإتمام تلك الصفقة. بعد رفضه العديد من العروض من قبل بايرن ميونخ خلال الفترة الماضية”.

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كما وأضافت، ” من المنتظر أن تصل مدة عقد ماني مع العملاق البافاري إلى 3 مواسم قادمة، في ظل رغبة اللاعب في البحث عن تجربة جديدة في مشواره الاحترافي بعيداً عن الريدز”.

اتفاق بايرن ميونخ وليفربول

ونشر الصحفي الإيطالي الموثوق (فابريزيو رومانو) المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، قائلاً: ” ساديو ماني توصل إلى اتفاق شفهي كامل مع بايرن ميونخ بشروط شخصية، كما وبعقد لمدة 3 سنوات”.

وتابع رومانو، ” ستدخل المحادثات في المراحل النهائية لها مع ليفربول، اللاعب يريد بايرن ميونخ. وهو قريب جداً الآن من الانضمام لهم”.

ثالث صفقات بايرن ميونخ

وفي ذات السياق، قال صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، أن السنغالي ساديو ماني في طريقه للانضمام إلى صفوف النادي البافاري هذا الصيف.

وكانت شبكة (سكاي سبورت) البريطانية، أكدت بأن نادي ليفربول وبايرن ميونخ قد توصل إلى اتفاق للتعاقد مع السنغالي ماني، بصفقة تقدر قيمتها 33.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 9 ملايين يورو كحوافز مالية.

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كما وأعلن نادي ليفربول خلال الأيام الماضية، تعاقده مع النجم الأوروغواياني داروين نونيز، القادم من صفوف فريق بنفيكا البرتغالي. ليكون بديلاً عن ساديو ماني.

ومن الجدير بالذكر، بأن صفقة بايرن ميونخ مع السنغالي المخضرم ماني القادم من صفوف ليفربول الإنجليزي، ثالث الصفقات هذا الصيف، بعد نجاحه في ضم المغربي نصير مزراوي والهولندي ريان جرافنبرخ.

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المصدروطن + ديلي ميل + سكاي سبورت + فابريزيو رومانو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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