بايرن ميونخ يوقع رسمياً مع ساديو ماني بعد موافقة ليفربول

وطن – كشفت تقارير إنجليزية وألمانية، عن توقيع النجم السنغالي ساديو ماني 30 عاماً، مع نادي بايرن ميونخ الألماني، بعد موافقة ليفربول على عرض العملاق البافاري للانتقال إلى صفوفه.

وقالت صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية، بأن صفقة انتقال ساديو ماني من نادي ليفربول إلى صفوف بايرن ميونخ قد تمت بعد التوصل إلى اتفاق كامل بين كلا الطرفين.

انتقال ساديو ماني إلى بايرن ميونخ

وأردفت الصحيفة، ” صفقة انتقال ماني للفريق البافاري تقدر ب35 مليون جنيه إسترليني، وهو العرض الذي وافق عليه بالفعل نادي ليفربول لإتمام تلك الصفقة. بعد رفضه العديد من العروض من قبل بايرن ميونخ خلال الفترة الماضية”.

🚨 ساديو ماني الى البايرن تمت ✅@SkySportsNews pic.twitter.com/FkUXF5sJlb — E P L W O R L D (@EPLworld) June 17, 2022

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كما وأضافت، ” من المنتظر أن تصل مدة عقد ماني مع العملاق البافاري إلى 3 مواسم قادمة، في ظل رغبة اللاعب في البحث عن تجربة جديدة في مشواره الاحترافي بعيداً عن الريدز”.

اتفاق بايرن ميونخ وليفربول

ونشر الصحفي الإيطالي الموثوق (فابريزيو رومانو) المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، قائلاً: ” ساديو ماني توصل إلى اتفاق شفهي كامل مع بايرن ميونخ بشروط شخصية، كما وبعقد لمدة 3 سنوات”.

Sadio Mané has reached full verbal agreement with Bayern on personal terms. Three year contract ready – talks will enter into final stages with Liverpool, new bid set to be submitted. 🚨🇸🇳 #FCBayern #LFC are aware of his decision: Mané wants Bayern – and it's really close now. pic.twitter.com/v8cDmrFS91 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2022

وتابع رومانو، ” ستدخل المحادثات في المراحل النهائية لها مع ليفربول، اللاعب يريد بايرن ميونخ. وهو قريب جداً الآن من الانضمام لهم”.

ثالث صفقات بايرن ميونخ

وفي ذات السياق، قال صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، أن السنغالي ساديو ماني في طريقه للانضمام إلى صفوف النادي البافاري هذا الصيف.

Sadio Mané deal completed, Bayern director Hasan Salihamidžić confirms after meeting in England: “Yes, Sadio is coming to Bayern”, he just told @Sky_Torben. 🚨🛩 #LFC Paperworks are being prepared after full agreement reached with Liverpool today morning. #FCBayern pic.twitter.com/RTTS4OBxwA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2022

وكانت شبكة (سكاي سبورت) البريطانية، أكدت بأن نادي ليفربول وبايرن ميونخ قد توصل إلى اتفاق للتعاقد مع السنغالي ماني، بصفقة تقدر قيمتها 33.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 9 ملايين يورو كحوافز مالية.

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كما وأعلن نادي ليفربول خلال الأيام الماضية، تعاقده مع النجم الأوروغواياني داروين نونيز، القادم من صفوف فريق بنفيكا البرتغالي. ليكون بديلاً عن ساديو ماني.

ساديو ماني يغادر #ليفربول بعد 6 سنوات حقق فيها كل البطولات الممكنة مع الريدز ، 158 مساهمة في 269 مباراة . جميع أهداف الأسد الـ 120 مع ليفربول ❤️ pic.twitter.com/6gew0q7W7M — Khaled #LFC 👨🏻‍🎨 (@okexr) June 17, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن صفقة بايرن ميونخ مع السنغالي المخضرم ماني القادم من صفوف ليفربول الإنجليزي، ثالث الصفقات هذا الصيف، بعد نجاحه في ضم المغربي نصير مزراوي والهولندي ريان جرافنبرخ.

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