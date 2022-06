بايرن ميونخ يوقع رسمياً مع ساديو ماني بعد موافقة ليفربول

وطن – كشفت تقارير إنجليزية وألمانية، عن توقيع النجم السنغالي ساديو ماني 30 عاماً، مع نادي بايرن ميونخ الألماني، بعد موافقة ليفربول على عرض العملاق البافاري للانتقال إلى صفوفه.

وقالت صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية، بأن صفقة انتقال ساديو ماني من نادي ليفربول إلى صفوف بايرن ميونخ قد تمت بعد التوصل إلى اتفاق كامل بين كلا الطرفين.

وأردفت الصحيفة، ” صفقة انتقال ماني للفريق البافاري تقدر ب35 مليون جنيه إسترليني، وهو العرض الذي وافق عليه بالفعل نادي ليفربول لإتمام تلك الصفقة. بعد رفضه العديد من العروض من قبل بايرن ميونخ خلال الفترة الماضية”.

كما وأضافت، ” من المنتظر أن تصل مدة عقد ماني مع العملاق البافاري إلى 3 مواسم قادمة، في ظل رغبة اللاعب في البحث عن تجربة جديدة في مشواره الاحترافي بعيداً عن الريدز”.

ونشر الصحفي الإيطالي الموثوق (فابريزيو رومانو) المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، قائلاً: ” ساديو ماني توصل إلى اتفاق شفهي كامل مع بايرن ميونخ بشروط شخصية، كما وبعقد لمدة 3 سنوات”.

Sadio Mané has reached full verbal agreement with Bayern on personal terms. Three year contract ready – talks will enter into final stages with Liverpool, new bid set to be submitted. 🚨🇸🇳 #FCBayern #LFC are aware of his decision: Mané wants Bayern – and it's really close now. pic.twitter.com/v8cDmrFS91

وتابع رومانو، ” ستدخل المحادثات في المراحل النهائية لها مع ليفربول، اللاعب يريد بايرن ميونخ. وهو قريب جداً الآن من الانضمام لهم”.

وفي ذات السياق، قال صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، أن السنغالي ساديو ماني في طريقه للانضمام إلى صفوف النادي البافاري هذا الصيف.

Sadio Mané deal completed, Bayern director Hasan Salihamidžić confirms after meeting in England: “Yes, Sadio is coming to Bayern”, he just told @Sky_Torben. 🚨🛩 #LFC

Paperworks are being prepared after full agreement reached with Liverpool today morning. #FCBayern pic.twitter.com/RTTS4OBxwA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2022