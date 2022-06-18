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بالصدفة.. أول تعليق رسمي بشأن العثور على مفقودي الأشخرة يكشف كيفية إنقاذهما

باسل النجار
كتب باسل النجار
تعليق سلطنة عمان على مفقودين الأشخرة watanserb.com
تعليق سلطنة عمان على مفقودين الأشخرة

وطن-في أول تعليق رسمي من سلطنة عمان على الأنباء المتداولة بشأن العثور على المواطنين العمانيين، المفقودين في البحر منذ أيام قبالة سواحل نيابة الأشخرة، أكدت وكالة الأنباء العمانية هذه الأخبار.

بيان رسمي بشأن العثور على المواطنين العمانيين المفقودين

وكان المواطنين العمانيين علي الجعفري، وسالم الجعفري، فُقِدا بعرض البحر بنيابة الأشخرة بولاية “جعلان بني بو علي“، بتاريخ 9 يونيو الحالي، واستنفرت جميع أجهزة عمان لأجل إنقاذهما وقامت بعمليات بحث واسعة.

وكالة الأنباء العمانية قالت في بيانها الذي رصدته (وطن)، إن سفارة سلطنة عُمان بجمهورية باكستان، أكدت لها أن التنسيق جارٍ مع السلطات الباكستانية بخصوص هذا الأمر.

تفاصيل العثور على “مفقودي الأشخرة” في باكستان ووضعهما الحالي

وأوضحت أن هذه التنسيق يتمثل في تأمين عودة المواطنَين العُمانيين اللذين تم إنقاذهما من قبل إحدى السفن العابرة في بحر العرب إلى سلطنة عُمان.

بيان وكالة الأنباء وتحديدا جزئية أنه تم إنقاذ علي وسالم الجفري، بواسطة إحدى السفن العابرة، يؤكد أن عملية الإنقاذ جاءت بالصدفة بواسطة السفينة العابرة المشار إليها، وذلك رغم جهود البحث الحثيثة المستمرة منذ أيام.

من جانبها أكدت وزارة الخارجية العمانية هي الأخرى، نبأ العثور على “مفقودي الأشخرة” في المياه الباكستانية.

الخارجية العمانية تعلق

وقالت الخارجية العمانية في بيان نشرته على حسابها الرسمي بتويتر، إن التنسيق جار مع السلطات الباكستانية لتأمين عودة المواطنين العمانيين سالم الجعفري وعلي الجعفري. اللذين تم انقاذهما من قبل أحد السفن العابرة في بحر العرب بعد أن فقدا بعرض البحر بنيابة الأشخرة يوم 9 يونيو الجاري.

وكانت وسائل إعلام عمانية وحسابات بتويتر أعلنت أنه تم العثور، السبت، على المفقودين العمانيين، علي الجعفري وسالم الجعفري، في المياه الباكستانية.

وبحسب فيديو متداول رصدته (وطن) فقد أكد أهالي المفقودين قرب سواحل الأشخرة، خبر العثور عليهما وشهدت نيابة الأشخرة احتفالات واسعة في الشوارع بعد نشر الخبر.

وتداول النشطاء أيضا مقطعا مصورا لنائب رئيس جميعة الصيادين العمانيين أحمد البلوشي، كشف فيه تفاصيل العثور على “مفقودي الأشخرة”، كما كشف عن موعد عودتهما.

وقال “البلوشي”، إن المفقودين قرب سواحر الأشخرة الذين جرفهم التيار للمياه الباكستانية، سيصلون لباكستان خلال يومين.

وبعدها سيتم نقلهم للسلطنة مباشرة بالتنسيق مع السلطات العمانية وسفارة سلطنة عمان في باكستان.

وأوضح نائب رئيس جميعة الصيادين العمانيين، أنه تم العثور على السفينة المفقودة بواسطة، سفينة باكستانية بالقرب من ساحل “جوارد” جنوب غرب باكستان.

وأكد “البلوشي” أنه تم العثور على مفقودي الأشخرة أحياء وهم بصحة جيدة.

فيديوهات جديدة بشأن مفقودي الأشخرة ونائب رئيس جمعية الصيادين يكشف موعد عودتهما

المصدروكالة الأنباء العمانية ،توتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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