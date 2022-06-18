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الحلتيت “روث الشيطان” يشغل السعوديين.. ومختص في السموم والأعشاب يكشف معلومات مُرعبة حوله!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
الحلتيت يشغل السعوديين.. ومختص في السموم والأعشاب يكشف معلومات مُرعبة حوله! watanserb.com
تعبيرية

وطن– استحوذ نبات الحلتيت على اهتمام السعوديين الذين اعتادوا على الاستطباب به، بعد تسمم شقيقة المشهورة السعودية دانة القحطاني.

ممنوع طبياً

وفي هذا السياق، قال استشاري السموم وتحليل الأدوية، ورئيس قسم تحليل السموم والأعشاب بفيصل التخصصي سابقًا. الدكتور محمد الطفيل،  إن الحلتيت الذي يطلق عليه أيضاً اسم “روث الشيطان”، ممنوع طبيًّا منذ فترة طويلة.

وأشار الطفيل إلى أن منع الحلتيت جاء بعد ثبوت أضراره ومنها كونه مسببات سرطان الكبد وقد يؤدي للوفاة.

وأضاف الطفيل خلال استضافته في برنامج «120» على قناة «الإخبارية» أن كافة الدساتير الطبية قد اتفقت على إلغاء الاستطباب بالحلتيت. وذلك بعد التأكد من أضراره المتعددة على الجسم، وثبوت كثير من الأعراض الجانبية.

كبريت وكومارين

وبين الاستشاري أن الحلتيت يحتوي على مادة الكبريت التي تصيب الجسم بكثير من الأضرار.

كما يحتوي هذا النبات على مادة الكومارين التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان الكبد، بحسب الطبيب.

وأكد الطفيل أن الحلتيت يسبب مخاطر كبيرة ومباشرة على المرأة الحامل والمرضع والأطفال. حيث ثبت أنه مسيل للدم وقد يؤدي إلى تسمم الأطفال.

وحذر الطفيل من تناول الحلتيت، خاصة مع المسكنات وأدوية الضغط التي تتفاقم آثارها الضارة مع العشبة.

وحذر الاستشاري السعودي من استخدامه قبل العمليات الجراحية ، حيث يسبب انتفاخ الشفاه الذي قد يصل للوجه والرقبة .

ولا يزال الحلتيت يستخدم في البهارات من خلال بعض الأطعمة الهندية ولكن بنسبة قليلة جدا تماثل حبة العدس.

كما يتم خلط الحلتيت بالكثير من المكونات والبهارات الأخرى، ومع ذلك يعد هذا الأمر خطأً بحسب الطفيل. ويسبب أضراراً على الجسم والصحة.

تسمم وغسيل معدة

وكان والد دانة القحطاني التي توفيت عام 2019، قد نشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق “سناب شات” تفاصيل تعرض ابنته للتسمم بعدما تناولت نبات حلتيت وارتفعت درجة حرارة جسدها.

وأشار والد سجى إلى أن الطبيب أخبره بأن العلامات الحيوية لابنته ليست جيدة. كما أن درجة حرارتها وصلت إلى 42، مع هبوط حاد بالدورة الدموية.

وحين أخبر والد سجى الطبيب بأن ابنته تناولت عشبة الحلتيت، أوصى الطبيب بإجراء عملية غسيل معدة على الفور.

وأكد الأب أن ابنته تحسنت بعد غسيل المعدة، وانخفضت درجة حرارتها إلى 38 درجة مئوية مباشرةً.

وذكر أبو دانة القحطاني أنه شارك القصة ليحذر من هذه النبتة التي يروج لها البعض، بأنها علاجية.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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