السبت, يونيو 18, 2022
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حياتنا

الأردن.. تعرية فتاتين وضربهما وسط الشارع من قبل ثلاثة شُبان لسبب صادم! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
الأردن.. تعرية فتاتين وضربهما وسط الشارع من قبل ثلاثة شُبان لسبب صادم! (شاهد) watanserb.com
الصورة التي نشرتها إحدى الفتيات للمعتدين

وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً توثق واقعة اعتداء مجموعة من الشباب، على فتيات في الأردن، رفضن التحرش بهن.

سحل وضرب وتعرية

وذكر الناشطون أن ثلاثة أشخاص، قاموا بالاعتداء على فتاتين، وخلعوا ملابسهن، بعدما  رفضت إحداهن إعطاء رقم هاتفها المحمول لهم.

ويظهر في إحدى الصور المتداولة، صور الرجال الثلاثة، أحدهم كبيراً في السن.

وكُتب على الصورة من قبل ناشرها: “ثلاث شباب امبارح هجموا على بنتين. ضربوهم وعبوهم رضوض. شلحوهم أواعيهم. دفعوهم على الأرض”.

وتابع: “كل هذا عشان البنت ما رضيت تعطي رقمها للشب اللي بالبلوزة المخططة”.

أما في الصورة الثانية، تظهر الكدمات واضحة على أيدي الفتيات كما يقول ناشر الصورة، وكُتب عليها: “جزء صغير مما مررنا به”.

رضوض وكسور ووجه منتفخ!

وكتبت إحدى الفتيات اللواتي تم الاعتداء عليهن: “غالباً ذراعي انكسرت، لواها بقسوة وسمعت صوت عظامي. هل كان خطأي؟ هل كان يجب أن أعطيه رقم هاتفي وحسب؟”.

وتابعت: “ربما لو فعلت لما حدث شيء. جسد صديقتي كله رضوض ووجهها منتفخ، أرجوكم شاركوا الصور ليتم محاسبتهم”.

الأردن

ووصفت الفتاة اللحظات الصعبة بالقول: “صفعونا مليون مرة، تم تعريتنا من ملابسنا. تم سحلنا على الأرض، فقط لأنني رفضت إعطاء أحدهم رقم هاتفي”.

الأردن

وأثارت الصور جدلاً بين الناشطين خاصة بوجود رجل كبير في السن بين المعتديين.

اعتداء ثلاث شباب على بنتين

وتصدر هاشتاج #اعتداء_ثلاث_شباب_على_بنتين، التريند في الأردن وسط مطالبات بإلقاء القبض على المعتدين.

وأشار الناشطون إلى أن الفيديو الذي وثق الاعتداء، تم حذفه من تطبيق “تيك توك” بعد انتشار الهاشتاج، خوفاً من المحاسبة.

هذا ولم يصدر أي تعليق من الجهات الرسمية حول الواقعة، ولا يمكن التثبت من صحة جميع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

متحرش التكنو

وجاءت هذه الواقعة بعد أيام فقط من تصدر تريند““متحرش التكنو”. والذي ضج بشهادات للعديد من طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا الحاليين والسابقين، عن فضائح أخلاقية وعمليات ابتزاز جنسي للطالبات بالجامعة من قبل أستاذ بالجامعة أحمد السعد.

حيث كشف نشطاء عن هوية الاستاذ المتحرش بالطالبات وتفاصيل بعض الوقائع الدنيئة التي حدثت في مكتبه الشخصي.

وأدلى بعض الطلاب بجامعة العلوم والتكنولوجيا بشهاداتهم، على مواقع التواصل وكشفوا تفاصيل خطيرة في فضيحة مدوية للاستاذ الجامعي، مطالبين باتخاذ إجراء حاسم ضده.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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