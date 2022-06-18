الأردن.. تعرية فتاتين وضربهما وسط الشارع من قبل ثلاثة شُبان لسبب صادم! (شاهد)

وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً توثق واقعة اعتداء مجموعة من الشباب، على فتيات في الأردن، رفضن التحرش بهن.

سحل وضرب وتعرية

وذكر الناشطون أن ثلاثة أشخاص، قاموا بالاعتداء على فتاتين، وخلعوا ملابسهن، بعدما رفضت إحداهن إعطاء رقم هاتفها المحمول لهم.

ويظهر في إحدى الصور المتداولة، صور الرجال الثلاثة، أحدهم كبيراً في السن.

وكُتب على الصورة من قبل ناشرها: “ثلاث شباب امبارح هجموا على بنتين. ضربوهم وعبوهم رضوض. شلحوهم أواعيهم. دفعوهم على الأرض”.

وتابع: “كل هذا عشان البنت ما رضيت تعطي رقمها للشب اللي بالبلوزة المخططة”.

أما في الصورة الثانية، تظهر الكدمات واضحة على أيدي الفتيات كما يقول ناشر الصورة، وكُتب عليها: “جزء صغير مما مررنا به”.

رضوض وكسور ووجه منتفخ!

وكتبت إحدى الفتيات اللواتي تم الاعتداء عليهن: “غالباً ذراعي انكسرت، لواها بقسوة وسمعت صوت عظامي. هل كان خطأي؟ هل كان يجب أن أعطيه رقم هاتفي وحسب؟”.

وتابعت: “ربما لو فعلت لما حدث شيء. جسد صديقتي كله رضوض ووجهها منتفخ، أرجوكم شاركوا الصور ليتم محاسبتهم”.

ووصفت الفتاة اللحظات الصعبة بالقول: “صفعونا مليون مرة، تم تعريتنا من ملابسنا. تم سحلنا على الأرض، فقط لأنني رفضت إعطاء أحدهم رقم هاتفي”.

وأثارت الصور جدلاً بين الناشطين خاصة بوجود رجل كبير في السن بين المعتديين.

اعتداء ثلاث شباب على بنتين

وتصدر هاشتاج #اعتداء_ثلاث_شباب_على_بنتين، التريند في الأردن وسط مطالبات بإلقاء القبض على المعتدين.

انا مو قاهرني غير بيناتهم واحد ختيار متهجم على البنات كمان انتَ يا قذر شو بدك من البنات؟#اعتداء_ثلاث_شباب_على_بنتين — Ayah Taleb (@ayah_taleb) June 18, 2022

مافي مبرر لهيك حالات سوا العقلية الشهوانية المريضة لا غير ، ليش بنت ممكن تنضرب عشان رفضت تعطي شب رقمها؟ ليش تنضرب أصلًا! وكأنها غابة !!!

#اعتداء_ثلاث_شباب_على_بنتين — ahmad jawad (@Ahmadajwady) June 18, 2022

مش اول مرا بيصير هيك اشي بلاردن ياما صاير دبح و قتل و ضرب و اعتداء و تهديدات و بعدين؟ مافي قانون يتحاسبو؟ مافي اشي اسمو حق المعتدي عليه؟ ايش في يالله ايش الي اعد بيصير ايش القرف يلي اعدين بنسمعو كليوم بيكفيي صار لازم الكل يتحاسب ع كل فعل بيعملو!!!#اعتداء_ثلاث_شباب_على_بنتين — دانيـه🦋' (@Thirtyysix_ii) June 18, 2022

وجع ان شالله

الا شلّت اياديكم يخرب بيتكم واحد واحد مش مسامحين ليوم الدين بطلو يخافو لا من قانون ولا من زفت الطين ولا من اشي بالعكس قاعدين بزيدو بشكل مقرف وبرجع بحطو السبب على البنت ولبسها!!!! الله ياخدكم ونرتاح منكم انتو واشكالكم #اعتداء_ثلاث_شباب_على_بنتين — Hala (@iamhala13) June 18, 2022

ما في مبرر للي عملوه غير انهم وسخين واقذر عقليه بالشوارع وما في قانون رادع يضب هالأشكال القذِره#اعتداء_ثلاث_شباب_على_بنتين — Ayah Taleb (@ayah_taleb) June 18, 2022

وأشار الناشطون إلى أن الفيديو الذي وثق الاعتداء، تم حذفه من تطبيق “تيك توك” بعد انتشار الهاشتاج، خوفاً من المحاسبة.

هذا ولم يصدر أي تعليق من الجهات الرسمية حول الواقعة، ولا يمكن التثبت من صحة جميع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

متحرش التكنو

وجاءت هذه الواقعة بعد أيام فقط من تصدر تريند““متحرش التكنو”. والذي ضج بشهادات للعديد من طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا الحاليين والسابقين، عن فضائح أخلاقية وعمليات ابتزاز جنسي للطالبات بالجامعة من قبل أستاذ بالجامعة أحمد السعد.

حيث كشف نشطاء عن هوية الاستاذ المتحرش بالطالبات وتفاصيل بعض الوقائع الدنيئة التي حدثت في مكتبه الشخصي.

وأدلى بعض الطلاب بجامعة العلوم والتكنولوجيا بشهاداتهم، على مواقع التواصل وكشفوا تفاصيل خطيرة في فضيحة مدوية للاستاذ الجامعي، مطالبين باتخاذ إجراء حاسم ضده.