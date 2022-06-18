السبت, يونيو 18, 2022
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اقتصاد

ارتفاع بسعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

باسل النجار
كتب باسل النجار
سعر الدولار في السودان اليوم watanserb.com
سعر الدولار في السودان اليوم

وطن- شهدت أسعار الدولار اليوم، السبت 18 يونيو 2022، ارتفاعا داخل السوق الموازية (السوداء) بينما استقرت داخل البنوك.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء والبنوك

في بنك الخرطوم الحكومي بالسودان، وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه السوداني، اليوم السبت، إلى 565 جنيها للشراء، مقابل 569.2375 للبيع.

بينما شهد سعر الدولار ارتفاعا داخل السوق السوداء لكنه ليس كبيرا، حيث بلغ بحسب ما أفاد متعاملون داخل هذه السوق لـ(وطن)، 568.5 جنيها.

ويأتي ذلك بفارق جنيه ونصف فقط عن أسعار آخر يوم لتعاملات الأسبوع الماضي، الخميس 16 يونيو الجاري، حيث كان سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء 567 جنيها.

ويتوقع محللون أن تشهد أسعار العملة الخضراء داخل السوق السوداء قفزة كبيرة، في تعاملات هذا الأسبوع.

وكانت أسعار الدولار داخل السوق الموازي خلال الأسبوع الماضي، شهدت صعودا وهبوطا وترواحت بين 564 جنيها، و 570 جنيها.

ورجح محللون سودانيون مختصين بالشأن الاقتصادي في تصريحات لـ(وطن)، أن تشهد أسعار الدولار ارتفاعا كبيرا داخل السوق الموزاي خلال هذا الأسبوع مشيرين إلى أن السعر قد يتخطى حاجز 571 جنيها للدولار الواحد.

وعزى المحللون توقعاتهم تلك بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، وإصدار الحكومة فئات عملة جديدة.

وكان بنك السودان المركزي، قد أعلن قبل أيام عن طرح فئة نقدية جديدة بقيمة ألف جنيه، فيما قالت مصادر مصرفية سودانية إن فئة الألف جنيه كانت قد تم طباعتها في عام 2019.

ويعاني الاقتصاد السوداني أزمة اقتصادية حادة، بسبب ارتباك المشهد السياسي، تسببت بانتكاسة كبيرة للعملة الوطنية.

وفاقم هذه الأزمة جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد العالمي برمته، وكذلك الغزو الروسي لأوكرانيا.

سعر اليورو في السودان اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في السودان خلال تعاملات صباح السبت 18 يونيو 2022 نحو 589.69 جنيه للشراء، و594.11 جنيه للبيع، بحسب ماكينات الصراف الآلي في البنوك العاملة بالسودان.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك خلال تعاملات صباح السبت نحو 686.30 جنيه للشراء، و691.45 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في السودان

سجل سعر الريال اليوم في السودان لدى ماكينات الصراف الآلي نحو 150.44 جنيه للشراء، و151.57 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك نحو 153.85 جنيه للشراء، و155.01 جنيه للبيع.

وعن سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان سجل خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت 18 يونيو 2022 نحو 1842.52 جنيه للشراء، و1849.02 جنيه للبيع.

وتحرص (وطن) على متابعة أحدث سعر للدولار في السودان داخل البنوك والسوق السوداء ـ عبر مصادرها الخاصة ـ لحظة بلحظة، ونقل الأسعار بشفافية تامة للجمهور السوداني داخل البلاد وخارجها.

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 17 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء

المصدررصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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