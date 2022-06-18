آمبر هيرد تعترف: أنا مرعوبة من قيام جوني ديب بهذا الفعل! (شاهد)

وطن – اعترفت النجمة آمبر هيرد أنها “مرعوبة” من اتخاذ النجم جوني ديب مزيدًا من الإجراءات القانونية بعد مقابلتها الأخيرة.

ففي أول مقابلة لها بعد المحاكمة، قالت الممثلة أمبر هيرد إنها تشعر بالرعب من أن جوني ديب يقاضيها مرة أخرى.

بعد انتهاء المحاكمة في “قضية التشهير”، أراد العديد من الأشخاص إجراء مقابلة مع الطرفين للحصول على السبق الصحفي الداخلي وأفكارهم حول ما يمكن القول أنه أشهر محاكمة متلفزة في تاريخ المشاهير.

“أخذت الأشياء كأمر مسلم به”

“لقد سلمت ما افترضت أنه حقي في التحدث، ليس فقط ما عشت فيه ولكن ما كنت أعرفه”، هذا ما قالته هيرد عندما قابلتها سافانا جوثري من Dateline يوم الجمعة .

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قالت عندما سألها المذيعة عما إذا كانت تخشى أن يقاضيها جوني ديب مرة أخرى: “أنا مرعوبة. أعتقد أن هذا هو الغرض من دعوى التشهير، من المفترض أن تأخذ صوتك.”

Amber Heard pre-verdict: “I just want to move on. And for Johnny to move on.” Amber Heard on National TV this week: “You Cannot Look Me in the Eye & Tell Me My Trial Was Fair.” The narcissist craves attention.

The victimology tour continues. pic.twitter.com/SXZ8g8TwDq — Greg Ellis 🏴‍☠️ (@ellisgreg) June 13, 2022

على الرغم من أن ديب ظل يذكر أنه لم يسيء إلى زوجته السابقة جسديًا، إلا أن هيرد تقول “إنه ضربها جسديًا”. ملمحةً إلى أن آخرين يخافون من أن يتهموه.

وتابعت هيرد: “هناك شيء واحد يمكنني أن أخبركِ به هو أن الشيء الوحيد الذي لست عليه هو الانتقام”.

وقالت “أنا لست ضحية محبوبة، أنا لست ضحية كاملة، أنا لست قديسًا. أنا لا أطلب من أي شخص أن يحبني”.

وقالت مشيرة إلى قرار هيئة المحلفين: “ما تعلمته في تلك المحاكمة هو أنها لن تكون جيدة بما يكفي”.

وتابعت: “إذا كان لديك دليل، فهذا كان مخططًا ، لقد كان خدعة. وإذا لم يكن لديك دليل على أنه لم يحدث. وإذا كان لديك كدم ، فهذا مزيف. كما أنه إذا لم يكن لديك كدمة، فمن الواضح أن العنف لم يؤذيك. إذا أخبرت الناس فأنت في حالة هستيرية. إذا لم تخبر أحدًا فلن يحدث ذلك “.

وتابعت: “آمل ألا يكون لهذا التأثير المخيف الذي أخشى أنه قد يكون له على الآخرين”.