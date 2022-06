آمبر هيرد تعترف: أنا مرعوبة من قيام جوني ديب بهذا الفعل! (شاهد)

وطن – اعترفت النجمة آمبر هيرد أنها “مرعوبة” من اتخاذ النجم جوني ديب مزيدًا من الإجراءات القانونية بعد مقابلتها الأخيرة.

ففي أول مقابلة لها بعد المحاكمة، قالت الممثلة أمبر هيرد إنها تشعر بالرعب من أن جوني ديب يقاضيها مرة أخرى.

بعد انتهاء المحاكمة في “قضية التشهير”، أراد العديد من الأشخاص إجراء مقابلة مع الطرفين للحصول على السبق الصحفي الداخلي وأفكارهم حول ما يمكن القول أنه أشهر محاكمة متلفزة في تاريخ المشاهير.

“لقد سلمت ما افترضت أنه حقي في التحدث، ليس فقط ما عشت فيه ولكن ما كنت أعرفه”، هذا ما قالته هيرد عندما قابلتها سافانا جوثري من Dateline يوم الجمعة .

قالت عندما سألها المذيعة عما إذا كانت تخشى أن يقاضيها جوني ديب مرة أخرى: “أنا مرعوبة. أعتقد أن هذا هو الغرض من دعوى التشهير، من المفترض أن تأخذ صوتك.”

