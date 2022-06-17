وزير الخارجية الإيراني يفاجئ نظيره الباكستاني بألبوم صور لوالدته

وطن – فاجئ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، نظيره الباكستاني بلاول بوتو زرداري، بألبوم صور لوالدته بينظير بوتو رئيسة وزراء باكستان السابقة.

وتعود هذه الصور، إلى زيارة كانت قد أجرتها “بوتو” إلى مرقد الإمام الرضا في مدينة مشهد، وقد كانت تلك الزيارة هي الأخيرة لها.

وجاء عرض تلك الصور خلال مؤتمر صحفي، عقده الوزيران في العاصمة الإيرانية طهران.

وزير الخارجية الايراني حسين اميرعبداللهيان يفاجئ نظيره الباكستاني بلال بوتو زرداري بألبوم صور لوالدته بينظير بوتو رئيسة وزراء باكستان السابقة، ضمن آخر زيارة لها الى مرقد الامام الرضا في مشهد #ايران #باكستان #الخنادق pic.twitter.com/Jk6g1nIS1b — موقع الخنادق (@AlKhanadeq) June 16, 2022

وبدت على الوزير الباكستاني معالم السعادة بعدما فاجئه الوزير الإيراني بتلك الصور، في مشهد أثار تصفيق الحاضرين في المؤتمر الصحفي.

وأجرى وزير الخارجية الباكستاني زيارة إلى طهران هذا الأسبوع، استغرقت يومين، تضمنت عقده اجتماعا مع نظيره الإيراني في مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة طهران.

كانت هذه الزيارة هي الأولى لأحد كبار المسؤولين الباكستانيين من الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها في نيسان / أبريل الماضي، إلى دولة إيران.

مباحثات وزير خارجية إيران وباكستان

وشهدت المباحثات التي أجراها الوزيران، بحث مستجدات القضايا الإقليمية، وتوسيع العلاقات بين البلدين في مجالات تصدير الغاز والكهرباء والسياحة الدينية والأسواق الحدودية.

كما شملت المباحثات تعزيز التعاون الثقافي والسياحي، ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

إيران تصف علاقاتها مع باكستان بـ”عميقة الجذور”

وبحسب عبد اللهيان، فإن العلاقات بين طهران وإسلام آباد عميقة الجذور، وأن العلاقة بينهما تقوم على التعاون المتبادل.

وأشار إلى أن هناك آليات قائمة تسمح بتوسيع التعاون بين إيران وباكستان رغم العقوبات الأمريكية.

في المقابل، أكدت إسلام آباد على لسان زرداري، سعيها لإيجاد سبل لتعزيز العلاقات مع طهران.

وأضاف أن بلاده تسعى لإزالة العراقيل أمام توسيع التجارة الثنائية والتركيز على التجارة عبر الحدود والأسواق الحدودية.

كما أعرب عن حرص بلاده على استيراد مزيد من الكهرباء والغاز من إيران.

زيارة الوزير الباكستاني لإيران تزامنت مع حلول الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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