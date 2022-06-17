نجل نبيلة مكرم.. بدء محاكمة رامي فهيم لارتكابه جريمة قتل مزدوجة في أمريكا

وطن – تبدأ اليوم، الجمعة، محاكمة رامي فهيم، نجل وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، أمام المحكمة العليا بمقاطعة “أورانج” بولاية كاليفورنيا الأمريكية بتهمة قتل اثنين من أصدقائه بسلاح أبيض.

ووفق ما ذكرته وسائل إعلام غربية، من ضمنها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن رامي فهيم “مؤهل لعقوبة الإعدام” لاتهامه بارتكاب جريمة قتل مزدوجة بحسب ما نقلت عن مصادر قضائية أمريكية.

تفاصيل الواقعة

أوردت تقارير محلية أمريكية، وكذلك الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا في مقاطعة أورانج كاونتي، أن رامي هاني منير فهيم، المقيم بمدينة إيرفين في ولاية كاليفورنيا، يواجه تهم ارتكاب جريمة قتل مزدوجة، إذ طعن زميله في العمل إضافة إلى شخص آخر يقيم معه داخل شقتهم، في أبريل/نيسان الماضي باستخدام “سلاح شخصي فتاك”.

دافع الجريمة غير واضح

وقال مكتب الادعاء في كاليفورنيا إن الضحيتين، وكلاهما من رفقاء السكن، وهما غريفين كومو وجوناثان بام، وكلاهما يبلغ من العمر 23 عاماً، من خريجي جامعة تشابمان.

وأشار إلى أن الدافع وراء جرائم القتل “غير واضح”، لكن الشرطة قالت إن كومو وفهيم عملا معاً في شركة “بنس” لإدارة الثروات في مقاطعة أورانج، وأن عمليات الطعن القاتلة وقعت في نحو الساعة 6:30 من صباح يوم الثلاثاء 19 أبريل/نيسان الماضي.

وبحسب التقارير الأمريكية، فقد تلقت شرطة المدينة في ذلك التوقيت، بلاغا بالعثور على رجلين قتيلين وجريح واحد هو فهيم داخل الشقة؟ كما جرى العثور على سكين كبيرة في مكان الحادثة، وروى الجيران أنهم رأوا الدم “في كل مكان” في المصعد والممر، وعليه جرى احتجاز رامي منذ ذلك التاريخ من دون الإفراج عنه بكفالة، وتم توجيه الاتهام إليه في 6 مايو /أيار الفائت.

نظر في كاميرات المراقبة قبل الحادث ظهر رامي هاني منير فهيم في كاميرات المبنى قبل الحادث بساعات قليلة وكان يتفحص كاميرا المراقبة نفسها. https://t.co/x8hTNTSJq6 pic.twitter.com/BEhfHtsj9d — Fathy AbouHatab (@fmhatab) May 28, 2022

أحد الحراس شاهد “فهيم” على سطح مجمع الشقق

وذكرت الشرطة في مدينة أنهايم، في بيانها يوم 20 أبريل/نيسان، أن أحد حراس المبنى قد التقى المتهم على سطح مجمع شقق الضحايا قرابة منتصف ليل 18 أبريل/نيسان الماضي، وذلك قبل ساعات فقط من حادثة القتل.

كما وشوهد “رامي” في الطابق الخامس الذي تقع فيه شقة الضحايا صباح يوم الحادثة، بحسب ما بينت كاميرات مراقبة المبنى، وكاميرات المراقبة الخاصة بعدد من الشقق في الطابق ذاته وطوابق أخرى من المبنى السكني.

اول فيديو ل رامي فهيم نجل وزيره الهجرة #نبيله_مكرم قبل ساعه من ارتكابه جريمه قتل 2 من زملائه بولايه كاليفورنيا الأمريكية.👇#علي_الله_حكايتنا pic.twitter.com/T0Wu6KzDlA — MOHAMED💪ABDELRAHMAN👈 (@mohamed041979) May 30, 2022

ومع استمرار احتجازه منذ ذلك التوقيت، أورد الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا في مقاطعة أورانج كاونتي أنه تم تحديد موعد جلسة المحاكمة في الساعة 8:30 صباحاً (بتوقيت كاليفورنيا)، 5:30 مساء بتوقيت القاهرة، اليوم 17 يونيو/حزيران في مركز العدل الشمالي التابع للمحكمة في مدينة فوليرتون بمقاطعة أورانج.

نبيلة مكرم تطلب الدعاء

يشار إلى انه بعد أيام من الصمت، وسط سيل من الانتقادات أقرت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم أنها وأسرتها “تتعرض لمحنة شديدة، وتمر بوقت عصيب على إثر اتهام ابني بارتكاب جريمة قتل في الولايات المتحدة، وأن هذا الاتهام منظور أمام محكمة أميركية ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن”، مشيرة إلى أن قيامها بواجباتها “كوزيرة في الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقاً مع كونها أماً مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها”.

اتصالات دبلوماسية ومحاولات مصرية لتخليصه

وكان موقع “العربي الجديد“، قد نقل عن مصادر وصفها بالمطلعة ورفضت ذكر اسمها لحساسية الأمر، أن هناك تحركات دبلوماسية وقانونية مصرية تجري في أمريكا، لمحاولة الإفراج بكفالة عن نجل وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المحبوس احتياطياً على ذمة القضية.

منصات أمريكية تزعم أن علاقة “مثلية” وراء الجريمة

كانت منصات “سوشيال ميديا” أمريكية، قد زعمت أن رامي هاني فهيم، نجل نبيلة مكرم، كان على علاقة شاذة مع صديقه المثلي، وأن جريمة القتل التي أقدم عليها جاءت بسبب خيانة صديقه له مع آخر ليقدم على قتلهما معا.

المنصات الأمريكية بحسب رصد (وطن) زعمت وجود ما وصفته بـ”مثلث حب مثلي”وراء جريمة القتل العمد لرجلين في أمريكا، والتي ارتكبها نجل وزيرة الهجرة المصرية، رامي هاني (26 عاما).

وزعمت المنصات أن “فهيم” كان على علاقة مثلية مع أحد الشابين ـ الضحية الذي هجر فهيم وهو صديقه بالعمل ـ وبدأ علاقة مع الضحية الأخرى ليقدم رامي على قتلهما هما الاثنين.

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