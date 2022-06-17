محكمة أمريكية تصدر قرارا هاما في قضية رامي فهيم نجل وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم

وطن- أصدرت المحكمة العليا بمقاطعة “أورانج” بولاية كاليفورنيا الأمريكية قرار جديدا في قضية .

وقررت المحكمة تحديد موعد الـ22من يوليو/ تموز المقبل لجلسة المحاكمة الأولية، بعد أن تم القبض عليه في أبريل/نيسان الماضي كمشتبه به في جريمة قتل مزدوجة في كاليفورنيا.

تحديد موعد الثاني والعشرين من يوليو تموز المقبل لجلسة المحاكمة الأولية لرامي منير فهيم، نجل وزيرة الهجرة المصرية، الذي تم القبض عليه في أبريل كمشتبه به في جريمة قتل مزدوجة في كاليفورنيا. pic.twitter.com/bfPzR3BuaD — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) June 17, 2022

ووفق ما ذكرته وسائل إعلام غربية، من ضمنها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن رامي فهيم “مؤهل لعقوبة الإعدام” لاتهامه بارتكاب جريمة قتل مزدوجة بحسب ما نقلت عن مصادر قضائية أمريكية.

تفاصيل الواقعة

أوردت تقارير محلية أمريكية، وكذلك الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا في مقاطعة أورانج كاونتي، أن رامي هاني منير فهيم، المقيم بمدينة إيرفين في ولاية كاليفورنيا، يواجه تهم ارتكاب جريمة قتل مزدوجة، إذ طعن زميله في العمل إضافة إلى شخص آخر يقيم معه داخل شقتهم، في أبريل/نيسان الماضي باستخدام “سلاح شخصي فتاك”.

دافع الجريمة غير واضح

وقال مكتب الادعاء في كاليفورنيا إن الضحيتين، وكلاهما من رفقاء السكن، وهما غريفين كومو وجوناثان بام، وكلاهما يبلغ من العمر 23 عاماً، من خريجي جامعة تشابمان.

وأشار إلى أن الدافع وراء جرائم القتل “غير واضح”، لكن الشرطة قالت إن كومو وفهيم عملا معاً في شركة “بنس” لإدارة الثروات في مقاطعة أورانج، وأن عمليات الطعن القاتلة وقعت في نحو الساعة 6:30 من صباح يوم الثلاثاء 19 أبريل/نيسان الماضي.

وبحسب التقارير الأمريكية، فقد تلقت شرطة المدينة في ذلك التوقيت، بلاغا بالعثور على رجلين قتيلين وجريح واحد هو فهيم داخل الشقة؟ كما جرى العثور على سكين كبيرة في مكان الحادثة، وروى الجيران أنهم رأوا الدم “في كل مكان” في المصعد والممر، وعليه جرى احتجاز رامي منذ ذلك التاريخ من دون الإفراج عنه بكفالة، وتم توجيه الاتهام إليه في 6 مايو /أيار الفائت.

أحد الحراس شاهد “فهيم” على سطح مجمع الشقق

وذكرت الشرطة في مدينة أنهايم، في بيانها يوم 20 أبريل/نيسان، أن أحد حراس المبنى قد التقى المتهم على سطح مجمع شقق الضحايا قرابة منتصف ليل 18 أبريل/نيسان الماضي، وذلك قبل ساعات فقط من حادثة القتل.

كما شوهد “رامي” في الطابق الخامس الذي تقع فيه شقة الضحايا صباح يوم الحادثة، بحسب ما بينت كاميرات مراقبة المبنى، وكاميرات المراقبة الخاصة بعدد من الشقق في الطابق ذاته وطوابق أخرى من المبنى السكني.