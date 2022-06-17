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صاروخ على عسقلان .. وغارات على غزة (شاهد)

بعد ساعات من إسقاط منطاد تجسس اسرائيلي واستيلاء المقاومة عليه

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
صاروخ على عسقلان .. وغارات على غزة watanserb.com
قصف مرصد للمقاومة في غزة

وطن – مع ساعات الصباح الأولى، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عنيفة على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بداعي الرد على إطلاق صاروخ باتجاه مدينة عسقلان.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، موقع “صلاح الدين” التابع لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس” وسط القطاع، إضافة إلى استهداف نقطة تابعة لقوة الضبط الميداني تقع شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

كما طال قصف الاحتلال نقطة مراقبة أخرى لقوة الضبط الميداني شرق حي الزيتون. إضافة لقصف نقطة ثالثة شرق بيت حانون شمال قطاع غزة. وقصف آخر لموقع رصد تابع للمقاومة شرق جباليا شمال قطاع غزة.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته الحربية أغارت على عدة أهداف عسكرية تابعة لحماس في قطاع ‎غزة بينها ورش لإنتاج وسائل قتالية وثلاث نقاط عسكرية أخرى، وفقا لقوله.

وقال صحفيون إسرائيليون إن الغارة الاسرائيلية تأتي عقب قصف صاروخي استهدف مدينة عسقلان، فجر السبت.

وتأتي الغارة بعد ساعات على اعتراض منظومة القبّة الحديدية الإسرائيلية، المضادة للصواريخ، قذيفة أطلقت من قطاع غزة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الإطلاق.

وأعلن جيش الاحتلال، فجر السبت، أن منظومة القبّة الحديدية، المضادة للصواريخ، تصدت لقذيفة أطلقت من قطاع غزة، عقب دوي صافرات الإنذار في مدينة عسقلان المحتلة ومناطق أخرى بغلاف قطاع غزة.

ولم يبلغ حتى الآن عن وقوع إصابات أو ضحايا في صفوف المقاومين او المدنيين في القطاع.

وعند الساعة الـ9:35 صباحاً، أفادت وسائل إعلام عبرية، بتعرض مستوطنة “نتيف هعسراه” لإطلاق نار من غزة، حيث أفاد المستوطنون أنهم سمعوا دوي الطلقات، دون أني يبلغ عن إصابات.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أنّه بعد إطلاق النار صدرت تعليمات لسكان المستوطنة بعدم التحرك على الطرق أو الممرات المكشوفة للقطاع خوفا من نيران القناصة.

المصدرمتابعات وطن - مواقع الكترونية - تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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