صاروخ على عسقلان .. وغارات على غزة (شاهد)

وطن – مع ساعات الصباح الأولى، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عنيفة على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بداعي الرد على إطلاق صاروخ باتجاه مدينة عسقلان.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، موقع “صلاح الدين” التابع لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس” وسط القطاع، إضافة إلى استهداف نقطة تابعة لقوة الضبط الميداني تقع شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

كما طال قصف الاحتلال نقطة مراقبة أخرى لقوة الضبط الميداني شرق حي الزيتون. إضافة لقصف نقطة ثالثة شرق بيت حانون شمال قطاع غزة. وقصف آخر لموقع رصد تابع للمقاومة شرق جباليا شمال قطاع غزة.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته الحربية أغارت على عدة أهداف عسكرية تابعة لحماس في قطاع ‎غزة بينها ورش لإنتاج وسائل قتالية وثلاث نقاط عسكرية أخرى، وفقا لقوله.

وقال صحفيون إسرائيليون إن الغارة الاسرائيلية تأتي عقب قصف صاروخي استهدف مدينة عسقلان، فجر السبت.

Video of the IDF strikes toward a site in central Gaza. The IDF confirms it is striking in response to the rocket attack on Ashkelon pic.twitter.com/AtDympqXOL

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 18, 2022