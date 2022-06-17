صاروخ على عسقلان .. وغارات على غزة (شاهد)

وطن – مع ساعات الصباح الأولى، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عنيفة على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بداعي الرد على إطلاق صاروخ باتجاه مدينة عسقلان.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، موقع “صلاح الدين” التابع لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس” وسط القطاع، إضافة إلى استهداف نقطة تابعة لقوة الضبط الميداني تقع شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

#شاهد📸 طائرات الإحتلال الاسرائيلي تشنّ هجمات جويّة على مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع #غزة صباح اليوم بزعم الرّد على إطلاق صاروخ باتجاه عسقلان . pic.twitter.com/NE1JC82nCG — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) June 18, 2022

كما طال قصف الاحتلال نقطة مراقبة أخرى لقوة الضبط الميداني شرق حي الزيتون. إضافة لقصف نقطة ثالثة شرق بيت حانون شمال قطاع غزة. وقصف آخر لموقع رصد تابع للمقاومة شرق جباليا شمال قطاع غزة.

#شاهد📸 لحظة قصف الاحتلال مرصدا للمقاومة يطل على مستوطنة (نتيف هعسرا) القريبة من شمال قطاع #غزة . pic.twitter.com/8ywXjaBiJr — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) June 18, 2022

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته الحربية أغارت على عدة أهداف عسكرية تابعة لحماس في قطاع ‎غزة بينها ورش لإنتاج وسائل قتالية وثلاث نقاط عسكرية أخرى، وفقا لقوله.

وقال صحفيون إسرائيليون إن الغارة الاسرائيلية تأتي عقب قصف صاروخي استهدف مدينة عسقلان، فجر السبت.

Video of the IDF strikes toward a site in central Gaza. The IDF confirms it is striking in response to the rocket attack on Ashkelon pic.twitter.com/AtDympqXOL — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 18, 2022

وتأتي الغارة بعد ساعات على اعتراض منظومة القبّة الحديدية الإسرائيلية، المضادة للصواريخ، قذيفة أطلقت من قطاع غزة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الإطلاق.

وأعلن جيش الاحتلال، فجر السبت، أن منظومة القبّة الحديدية، المضادة للصواريخ، تصدت لقذيفة أطلقت من قطاع غزة، عقب دوي صافرات الإنذار في مدينة عسقلان المحتلة ومناطق أخرى بغلاف قطاع غزة.

ولم يبلغ حتى الآن عن وقوع إصابات أو ضحايا في صفوف المقاومين او المدنيين في القطاع.

وعند الساعة الـ9:35 صباحاً، أفادت وسائل إعلام عبرية، بتعرض مستوطنة “نتيف هعسراه” لإطلاق نار من غزة، حيث أفاد المستوطنون أنهم سمعوا دوي الطلقات، دون أني يبلغ عن إصابات.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أنّه بعد إطلاق النار صدرت تعليمات لسكان المستوطنة بعدم التحرك على الطرق أو الممرات المكشوفة للقطاع خوفا من نيران القناصة.