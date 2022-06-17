شاهد..بسبب اسم “أبو بكر”.. الحوثيون بغلقون محلا تجاريا في حجة

وطن- في واقعة جديدة تعكس الطائفية التي تعاني منها جماعة أنصار الله الحوثية، كشف المحامي اليمني ورئيس “منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان”، هادي وردان، أن ميليشيا الحوثي أقدمت على إغلاق محلا تجاريا في إحدى مديريات محافظة حجة، بسبب اسم “أبوبكر” المدون على اللوحة التعريفية للمحل.

وقال “وردان” في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الميليشيا أغلقت محلاً لمواد البناء في سوق “شمسان” بمديرية “مبين” بسبب تعليقه لوحة تعريفية على واجهته باسم “ابو بكر المرحبى”.

وذكر “وردان”، والذي ينتمي الى ذات المحافظة، أنه وبعد تدخل مواطنين في السوق اقترحوا طمس (تغطية) اسم “بكر” بالبخاخ (الطلاء)، لكي تسمح الميليشيا لصاحب المحل بإعادة فتحه أمام الزبائن.

وتابع: “هذا هو الحال الذي وصل إليه اليمنيين في مناطق سيطرة الإرهابيين الحوثيين بمجرد اسم ظاهر على محل تجاري يحمل اسم رمز عظيم، وهو أفضل الخلق بعد النبي محمد وثاني اثنين إذ هما في الغار أبوبكر الصديق رضي الله عنه”.

وتداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر محل “أبو بكر المرحبى” مفتوحاً وقد حذف الاسم “بكر” من لوحة المحل التجاري.

وأكد الناشطون على أن التاجر ليس له علاقة بالسياسة وأنه لم يسم ابنه “بكر ” من عقيدة، موضحين أن عمر ولده 35عاما.