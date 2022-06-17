الجمعة, يونيو 17, 2022
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شاهد..بسبب اسم “أبو بكر”.. الحوثيون بغلقون محلا تجاريا في حجة

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
هادي وردان watanserb.com
هادي وردان

وطن- في واقعة جديدة تعكس الطائفية التي تعاني منها جماعة أنصار الله الحوثية، كشف المحامي اليمني ورئيس “منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان”، هادي وردان، أن ميليشيا الحوثي أقدمت على إغلاق محلا تجاريا في إحدى مديريات محافظة حجة، بسبب اسم “أبوبكر” المدون على اللوحة التعريفية للمحل.

وقال “وردان” في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الميليشيا أغلقت محلاً لمواد البناء في سوق “شمسان” بمديرية “مبين” بسبب تعليقه لوحة تعريفية على واجهته باسم “ابو بكر المرحبى”.

وذكر “وردان”، والذي ينتمي الى ذات المحافظة، أنه وبعد تدخل مواطنين في السوق اقترحوا طمس (تغطية) اسم “بكر” بالبخاخ (الطلاء)، لكي تسمح الميليشيا لصاحب المحل بإعادة فتحه أمام الزبائن.

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وتابع: “هذا هو الحال الذي وصل إليه اليمنيين في مناطق سيطرة الإرهابيين الحوثيين بمجرد اسم ظاهر على محل تجاري يحمل اسم رمز عظيم، وهو أفضل الخلق بعد النبي محمد وثاني اثنين إذ هما في الغار أبوبكر الصديق رضي الله عنه”.

وتداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر محل “أبو بكر المرحبى” مفتوحاً وقد حذف الاسم “بكر” من لوحة المحل التجاري.

وأكد الناشطون على أن التاجر ليس له علاقة بالسياسة وأنه لم يسم ابنه “بكر ” من عقيدة، موضحين أن عمر ولده 35عاما.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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