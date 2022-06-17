زلزال يضرب أسواق مصر والخليج.. انهيارات تقصم ظهر الاقتصادات

وطن – تشهد الأسواق الخليجية والمصرية، حالة من الانهيار المستمرة؛ تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية المستمرة، والتي بدأت بجائحة كورونا، وزادت التهابا مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

السوق السعودية.. أكبر خسائر في 5 أشهر

ففي السعودية، سجل مؤشر السوق الرئيسية تراجعًا في آخر جلسات الأسبوع (الخميس) بنسبة فاقت 1%، ليواصل حالة الانهيار للجلسة الخامسة على التوالي.

وبنظرة أعم، سجل مؤشر السوق السعودية تراجعا أسبوعيا بأكثر من 5%، في أكبر خسائر تسجلها السوق على مدار خمسة أشهر.

كما سجل سهم مصرف الراجحي انهيارا حادا بنحو 4%، وذلك ليبلغ أدنى مستوياته منذ ستة أشهر.

بينما لم يؤد قرار البنك المركزي برفع معدل الريبو العكسي (معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس) لـ1.75% في حماية القطاع البنك من الضغوط التي يتعرض لها.

السوق الإماراتية.. انهيار ضخم

سوق دبي لم يكن بأحسن حال، إذ سجل المؤشر العام للسوق تراجعا بنحو 1.7%.

بينمأغلقت سوق دبي على أدنى إغلاق منذ ثلاثة أسابيع، في وقت سجلت فيه أسهم البنوك القيادات تراجعا ضخما.

مؤشر فوتسي أبوظبي سجل هو الآخر تراجعا بنسبة 0.8%، حيث عاد مرة أخرى إلى قرب مستويات 9500 نقطة.

بورصة قطر.. أكبر خسائر في عامين

كما سجل مؤشر بورصة قطر تراجعا بأكثر من 4%خلال الأسبوع، وبذلك يكون قد سجل المؤشر أكبر خسائر أسبوعية له في أكثر من عامين.

المؤشر الأول لبورصة الكويت سجل أدنى إغلاق في أربعة أشهر، وذلك بعدما سجل خسائر أسبوعية بلغت أكثر من 2%.

البورصة المصرية.. أدنى إغلاق أسبوعي

حال البورصة المصرية جاء مشابها لبورصات الخليج، حيث سجل المؤشر الثلاثيني انخفاضا بنسبة 1% في آخر جلسات الأسبوع (الخميس)، ليواصل التراجع للجلسة السادسة على التوالي.

على مستوى الأسبوع، تكبد المؤشر خسائر بلغت أكثر من 3%، في أدنى إغلاق أسبوعي منذ عام كامل.

البنك الدولي يحذر من عواقب وخيمة

في وقت سابق من يونيو الجاري، قال البنك الدولي إن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى جانب الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا تسبب في تفاقم التباطؤ في وتيرة الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن الاقتصاد يدخل فترة يمكن أن تصبح طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع، ما يزيد من مخاطر الركود التضخمي.

بينما أشار إلى تسبب هذا الوضع في عواقب محتملة الضرر على الاقتصادات متوسطة ومنخفضة الدخل على حد سواء.

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